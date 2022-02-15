Nội thất Viva – Showroom đồ gỗ nội thất giá gốc tại xưởng chất lượng, uy tín số 1

Do đó, khi chọn lựa nội thất, đặc biệt là đồ gỗ, gia chủ cần chú trọng đến việc lựa chọn các món đồ sao cho thật hợp lý, đảm bảo chất lượng, sử dụng lâu bền để giúp ngôi nhà hoàn hảo và tiết kiệm chi phí về lâu dài hơn.

Ngôi nhà luôn là nơi bình yên nhất để mỗi người trở về sau một ngày làm việc vất vả. Ở đó, mọi trạng thái cảm xúc đều được thể hiện một cách thoải mái và tự nhiên nhất. Vì thế, việc trang bị nội thất cho một ngôi nhà không chỉ giúp cho không gian trở nên ấn tượng, mới lạ hơn mà hơn hết còn giúp phát huy tốt công năng sức dụng, ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe của mỗi thành viên trong gia đình.

Nội Thất Viva là đơn vị lớn chuyên cung cấp các giải pháp thiết kế, thi công nội thất đồ gỗ hoàn chỉnh, uy tín số 1 Việt Nam. Với việc sở hữu một đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm, luôn khát khao mang đến những sản phẩm đồ gỗ nội thất chất lượng nhất với giá gốc tại xưởng, giúp tiết kiệm tối đa chi phí cho khách hàng.

Danh mục các sản phẩm của Nội thất Viva rất đa dạng, từ đồ nội thất như bàn ghế, sofa, kệ tivi cho đến giường ngủ, tủ đều do chính cửa hàng thiết kế và hoàn thiện, vì thế giá gốc tại xưởng là ưu điểm nổi bật mà chúng tôi mang đến cho những khách hàng của mình. Các sản phẩm đồ gỗ tại Nội thất Viva hầu hết có màu sắc trung tính, nhẹ nhàng, dễ dàng sắp đặt vào nhiều không gian sống khác nhau.

Ngoài ra, quý khách còn có thể đặt hàng chúng tôi gia công sản phẩm theo kích thước, màu sắc mong muốn. Đội ngũ nhân viên sẽ tư vấn cho bạn mẫu thiết kế, loại gỗ và kích thước phù hợp, tối ưu nhất cho không gian mà bạn sinh sống, giúp khách hàng có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đến với chúng tôi.

Nội thất Viva - Xu hướng đồ gỗ nội thất hiện đại

Để phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng và hướng ngoại của các thượng đế, Nội thất Viva không ngừng cập nhật và cải tiến chất lượng đồ gỗ nội thất theo tiêu chuẩn quốc tế, ngày càng hiện đại, có tính ứng dụng cao nhưng vẫn phù hợp với tinh hoa văn hóa Việt. Việc đa dạng mẫu mã, chất liệu giúp khách hàng có nhiều trải nghiệm đồ gỗ mới lạ cho không gian nhưng vẫn đảm bảo giá cả hợp lý nhất.

Giới thiệu sản phẩm: Giường ngủ, tủ quần áo, kệ tivi, tủ giày, bàn phấn, bộ bàn ăn... chất liệu gỗ công nghiệp MDF chống thấm, chống trầy xước, chống cong vênh mối mọt. Ngoài ra còn cung ứng các sản phẩm gỗ tự nhiên: Gỗ xoan đào, hương đá, sồi nga, đinh hương… Nhận đặt hàng, thiết kế may đo theo yêu cầu, miễn phí tư vấn thiết kế bản vẽ 3D. Hàng sản xuất bởi xưởng cty không qua trung gian.

Kiểu dáng đơn giản: Trở thành xu hướng hàng đầu trong các thiết kế nội thất hiện nay. Với đồ gỗ của Nội thất Viva, xu hướng này được thể hiện qua kiểu dáng, màu sắc, hình khối đơn giản, ít chi tiết rườm rà. Kiểu dáng đơn giản phù hợp với người trẻ, nhà phố và các căn hộ chung cư.

Công năng, công dụng tối đa: Các đồ gỗ nội thất tại Viva sử dụng chất liệu cao cấp, thi công kỹ lưỡng nên rất dễ bảo quản và có nhiều công năng sử dụng như việc kết hợp bàn gỗ và giường có nhiều ngăn kéo, chân cầu thang kết hợp các giá để đồ,...

Nội thất Viva - Đa dạng kênh bán hàng tiếp cận người tiêu dùng

Bên cạnh showroom lớn tại số 160C, Trường Chinh, Tân Bình, TP.HCM để quý khách trực tiếp tham quan và trải nghiệm các sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp, hiện nay Nội thất Viva đang không ngừng cải tiến, nâng cấp website bán hàng để cung cấp cho khách hàng giải pháp mua sắm tiện lợi, nhanh chóng hơn.

Hầu hết các mẫu sản phẩm đều được chúng tôi cập nhật phong phú, đầy đủ tại Noithatviva.vn với kích thước, màu sắc, chất liệu và giá bán rõ ràng. Quý khách có thể đặt mua thông qua website và được giao hàng tận nơi với nhiều cam kết ấn tượng mà hiếm đơn vị nào có được.

Nội thất ViVa là thương hiệu nội thất chất lượng và thịnh hành chính khẳng định được vị thế, đẳng cấp hàng đầu trên thị trường nội thất Việt Nam. Nếu bạn đang muốn mua nội thất thương hiệu Việt thì nội thất ViVa chính là gợi ý hoàn hảo nhất!

Trên đây là những thông tin nhanh về Nội thất ViVa – Showroom đồ gỗ nội thất giá gốc tại xưởng chất lượng, uy tín số 1. Hy vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm gợi ý địa chỉ mua sắm tốt nhất để sở hữu cho mình các sản phẩm nội thất đẹp như ý.

Website: https://noithatviva.vn

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