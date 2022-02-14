Hướng dẫn cách cắm Poppy đơn giản lại tươi lâu

Nhà đẹp 14/02/2022 07:27

Cây hoa poppy thu hút mắt nhìn với nhiều màu sắc đa dạng như vàng, đỏ, hồng, trắng...

Hoa Poppy được trồng ở vườn hoa khiến ngươi ta có cảm giác như được thấy một dàn những thiếu nữ xinh đẹp đang nhảy múa, với đủ tư thế. Cây hoa poppy thu hút mắt nhìn với nhiều màu sắc đa dạng như vàng, đỏ, hồng, trắng

Khi mua về mọi người cắt gốc và ngâm nươc vài tiếng hãy cắm bởi hoa nào từ lúc cắt, vận chuyển và đến tay người tiêu dùng hoa đều đã yếu.

Sau từ 2-6 tiếng hãy bắt đầu cắm hoa lên bình.

Bước 1: quan trọng nhất là chọn bình hợp hoa (màu xanh giống màu cành hoa nào cũng dễ hợp). 2 bó Poppy cắm vừa bình miệng khoảng 8-9cm

Bước 2: những nụ hoa già hơi hé thì dùng tay nhẹ nhàng bóc ra cho hoa dễ nở

Bước 3:

Xác định mặt phải để mặt đẹp đều khoe ra hướng người cắm.

Cắm cành cong trước

3 bông hoa cạnh nhau có độ nở khác nhau và không cùng mặt phẳng.

Hướng dẫn cách cắm Poppy đơn giản lại tươi lâu - Ảnh 1
Hướng dẫn cách cắm Poppy đơn giản lại tươi lâu - Ảnh 2
Hướng dẫn cách cắm Poppy đơn giản lại tươi lâu - Ảnh 3
Hướng dẫn cách cắm Poppy đơn giản lại tươi lâu - Ảnh 4
Hướng dẫn cách cắm Poppy đơn giản lại tươi lâu - Ảnh 5
Hướng dẫn cách cắm Poppy đơn giản lại tươi lâu - Ảnh 6
Hướng dẫn cách cắm Poppy đơn giản lại tươi lâu - Ảnh 7
Hướng dẫn cách cắm Poppy đơn giản lại tươi lâu - Ảnh 8
Hướng dẫn cách cắm Poppy đơn giản lại tươi lâu - Ảnh 9

Nguồn: FB Trần Thị Định

Cận cảnh 'ngôi nhà to đùng' Hòa Minzy mới xây cho bố mẹ ruột ở Bắc Ninh

Cận cảnh 'ngôi nhà to đùng' Hòa Minzy mới xây cho bố mẹ ruột ở Bắc Ninh

Không dựa dẫm chồng đại gia, Hoà Minzy dùng tiền do chính mình kiếm ra để chăm lo cho bố mẹ và gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   cách cắm hoa Hoa Poppy Bí quyết cắm hoa

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai