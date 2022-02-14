Hướng dẫn cách cắm Poppy đơn giản lại tươi lâu

Cây hoa poppy thu hút mắt nhìn với nhiều màu sắc đa dạng như vàng, đỏ, hồng, trắng...

Hoa Poppy được trồng ở vườn hoa khiến ngươi ta có cảm giác như được thấy một dàn những thiếu nữ xinh đẹp đang nhảy múa, với đủ tư thế. Cây hoa poppy thu hút mắt nhìn với nhiều màu sắc đa dạng như vàng, đỏ, hồng, trắng

Khi mua về mọi người cắt gốc và ngâm nươc vài tiếng hãy cắm bởi hoa nào từ lúc cắt, vận chuyển và đến tay người tiêu dùng hoa đều đã yếu.

Sau từ 2-6 tiếng hãy bắt đầu cắm hoa lên bình.

Bước 1: quan trọng nhất là chọn bình hợp hoa (màu xanh giống màu cành hoa nào cũng dễ hợp). 2 bó Poppy cắm vừa bình miệng khoảng 8-9cm

Bước 2: những nụ hoa già hơi hé thì dùng tay nhẹ nhàng bóc ra cho hoa dễ nở

Bước 3:

Xác định mặt phải để mặt đẹp đều khoe ra hướng người cắm.

Cắm cành cong trước

3 bông hoa cạnh nhau có độ nở khác nhau và không cùng mặt phẳng.

Nguồn: FB Trần Thị Định

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-dan-cach-cam-poppy-don-gian-lai-tuoi-lau-449915.html