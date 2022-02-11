Đến thăm cơ ngơi tiền tỷ của đồng nghiệp, Quang Lê tiết lộ về giá trị căn nhà đang ở, thuế đất mới là điều gây sốc

Biệt thự rộng lớn khiến Quang Lê cũng phải trầm trồ. Khi ra vườn trước tham quan, anh bất ngờ khi toàn bộ cây cối đều được giăng đèn sáng rực rỡ.

Vừa qua, trên kênh Youtube cá nhân, ca sĩ Quang Lê đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh anh cùng mẹ tới chơi nhà ca sĩ Bích Tuyền đầu năm. Theo đó, ca sĩ Bích Tuyền lấy chồng là tỷ phú người Ý và hiện đang sở hữu biệt thự trị giá 1600 tỷ, rộng hơn cả ngàn mét vuông tại California. Biệt thự này mới được gia đình nữ ca sĩ mua lại cách đây không lâu và đang sửa sang, trang hoàng lại.

690 ngàn đô la tương đương hơn 15 tỷ đồng. Điều đó có nghĩa vợ chồng chị Bích Tuyền phải đóng thuế hơn 15 tỷ đồng một năm cho căn biệt thự này. Đây là một số tiền quá lớn.

"Biệt thự này nằm trong khu nhà giàu, có bảo vệ cẩn thận, muốn vào được phải đi qua bảo vệ. Theo tôi được biết, căn biệt thự này hiện có giá khoảng 69 triệu đô la, tương đương gần 1600 tỷ đồng. Như vậy, vợ chồng chị Bích Tuyền phải đóng tiền thuế đất 690 ngàn đô la một năm mới được ở đây.

Bởi vậy, có cho không tôi căn biệt thự này tôi cũng không ở nổi vì mỗi tháng phải đóng quá nhiều tiền thuế đất.

Căn nhà tôi đang ở hiện nay có giá trị hơn 1 triệu đô la, một năm cũng phải đóng 12 ngàn đô tiền thuế đất, tương đương 276 triệu đồng.

Căn nhà này có trị giá gấp 69 lần nhà tôi thì số tiền thuế đất cũng phải gấp 69 lần nhà tôi. Số tiền này quá khủng khiếp, khiến tôi vô cùng bối rối.

Giả dụ người ta có cho tôi căn biệt thự này tôi cũng chịu, không ở nổi vì số tiền thuế đất để đóng một năm đủ để mua được căn biệt thự khác rồi. Với mức thu nhập của tôi thì chịu chết, không kham nổi.

Điều đó cũng cho thấy, vợ chồng chị Bích Tuyền có một mức thu nhập quá khủng khiếp, không thể tưởng tượng nổi nên mới chịu được tiền thuế dã man đến vậy. Ở căn nhà 1600 tỷ và đóng thuế hơn 15 tỷ một năm" - Quang Lê chia sẻ.

Chia sẻ của Quang Lên khiến nhiều người hâm mộ xôn xao. Theo đó, nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên với mức thuế mà vợ chồng Bích Tuyền phải chi trả. Bên cạnh đó, netizen cũng được dịp biết thêm về căn nhà mà Quang Lê đang ở. Có thể nói, đây là lần đầu tiên nam ca sĩ tiết lộ về giá trị căn nhà của mình và tiền thuế đất phải đóng hàng năm.