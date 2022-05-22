Nếu nhà bạn có 1 trong 9 con vật này ghé thăm, hãy vui lên vì đó là dấu hiệu thần may mắn đang gõ cửa nhà bạn!

Khi thấy bướm bay lạc vào nhà, đó là dấu hiệu cho thấy bạn sắp gặp niềm vui trong cuộc sống, có thể được gặp gỡ những người quan trọng. Màu sắc của các loại bướm mang đến ý nghĩa khác nhau.

Bướm sáng màu bay vào nhà được cho là dấu hiệu quý nhân sẽ đến và mang tin tốt về tình duyên.

Nếu thấy bướm có màu tối, dự báo quý nhân nhân sẽ mang tin tốt về nghề nghiệp hoặc công việc kinh doanh.

Khi thấy bướm bay vào nhà, bạn không nên sợ hãi hay xua đuổi chúng để tránh tự làm mất may mắn của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Rùa bò vào nhà

Rùa là loài vật có tuổi thọ cao, có thể nhịn ăn nhịn uống mà vẫn sống trong thời gian dài. Rùa được coi là loài vật trấn giữ, ngăn cản điềm gỡ, mang đến may mắn.

Nếu thấy rùa tự tìm đến nhà thì là điềm cát lành, báo hiệu quý nhân sắp tới, công việc thuận lợi, sự nghiệp hanh thông.

Tắc kè đến ở

Dù bạn không nuôi tắc kè, nhưng một ngày nào đó trong nhà bạn có tiếng tắc kè kêu lên. Đây là dấu hiệu và tài lộc sẽ đến. Nếu chú tắc kè chịu đến ở trong gia đình bạn thì gia đình bạn sẽ duy trì được sưng hưng thịnh mãi mãi.

Lưu ý hãy để tắc kè đến một cách tự nhiên, đi một cách tự nhiên, nếu ép buộc thì sẽ phản tác dụng nhé!

Nhện chăng tơ trước mặt

Người xưa nói rằng "Hỷ tòng thiên giáng" để chỉ loài nhện. Nhện được coi là biểu tượng của tin vui về tài lộc hoặc nhân duyên may mắn. Chính vì thế, trong phong thủy, nhện còn được coi là loài vật mang đến sự cát tường, là điềm báo tốt.

Người ta cho rằng ai nhìn thấy nhện chăng tơ trước mặt thường được coi là điềm báo tốt. Dự đoán trong tương lai gần, gia đình hoặc cá nhân sẽ gặp vận may về tình duyên hoặc tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Chuột kêu giữa đêm

Bạn cho rằng lũ chuột thật đáng ghét và muốn đuổi chúng đi. Nhưng chúng lại là những người báo tin đáng tin cậy về những vị khác, những tài lộc sẽ đến trong tương lai. Tự dưng vào ban đêm chuột reo lên thì bạn sắp có tin vui về người hoặc tiền bạc.

Nhưng nếu giữa ban ngày mà bạn thấy chuột thì lại là dấu hiệu bạn sắp hao tài.

Cóc trong nhà

Bạn chẳng hiểu sao cóc lại có trong nhà, trong phòng của bạn. Dù bạn đã bắt đem bỏ nơi khác hoặc đã xua đi thì ngày hôm sau hoặc vài hôm sau chú ta vẫn xuất hiện chình ình ở nơi cũ.

Đừng vội khó chịu, đừng vội la mắng chú ta. Vì chú ta đang muốn báo cho bạn biết là trong nhà bạn có tiền và số tiền đó sẽ ngày càng tăng lên đấy.

Ong làm tổ trong nhà

Ong là loại động vật được cho sẽ mang nhiều dương khí đến nhà. Trong nhà xuất hiện tổ ong là điều may mắn, giúp tăng dương khí trong nhà, cải thiện tài lộc, giúp gia đình thịnh vượng, ấm no.

Ong làm tổ trong nhà là điềm báo cho sự may mắn, cát tường. Nó cũng là dấu hiệu cho sự thăng hoa trong tình yêu, gia đình sắp đón thêm thành viên mới trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Chim khách hót líu lo

Chim khách được coi là linh vật cát lành trong phong thủy. Người xưa thậm chí còn coi loài chim này là thần nữ, mang đến may mắn và cát tường. Bởi vậy, nhiều người nói rằng chim khách cất tiếng hót nghĩa là hỷ sự sắp đến.

Nếu nhà bạn có chim khách cất tiếng hót thì gia vận sẽ hanh thông, dự đoán sự nghiệp thăng tiến, gặt hái nhiều thành công. Ngoài ra, nó cũng là dấu hiệu cho thấy quý nhân sắp đến nhà. Đó có thể là bạn bè, bằng hữu hoặc quý nhân từ nơi xa ghé thăm, đem đến cơ hội tài lộc hoặc gia đình sắp có thêm thành viên mới.

Dơi làm tổ trong nhà

Đây là môt tín hiệu cho thấy may mắn sắp đến với gia đình. Đó có thể là hỷ tín về tiền bạc, tài chính.

Người ta tin rằng dơi làm tổ trong nhà là tốt lành nhất vì dơi có thể "đánh hơi" được những nơi có khí tốt. Nếu dơi bay vào nhà và làm tổ dưới mái hiên thì đó là dấu hiệu báo tin vui, may mắn sắp đến.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.