Nấu ăn bằng nồi chiên không dầu có hỗ trợ giảm cân "thần thánh" như lời đồn không?

Nồi chiên không dầu còn có tên gọi khác là nồi chiên không khí hoặc nồi chiên chân không với cấu tạo gồm 3 phần: Vỏ bên ngoài, bộ phận tản nhiệt và ngăn chứa thực phẩm.

Nồi chiên không dầu được biết đến là sản phẩm an toàn cho sức khỏe , ngăn ngừa các loại bệnh ung thư do dầu mỡ gây ra từ các loại thực phẩm chiên và giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc và băn khoăn về hiệu quả mà nó mang lại và không biết rằng có đúng như vậy không. Vậy thì hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây!

- Bộ phận tản nhiệt (dây mayso): Nằm ở phần nắp nổi để tạo ra nhiệt, đưa khí nóng lan tỏa khắp nồi để nấu chín thức ăn, đem đến một món ăn chất lượng.

- Vỏ bên ngoài: Thường được làm bằng chất liệu nhựa đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng. Vỏ có tính cách nhiệt, cách điện đem đến sự an toàn trong quá trình sử dụng. Trên bề mặt còn có các nút điều chỉnh thời gian và nhiệt độ để đảm bảo món ăn không bị cháy.

- Ngăn chứa thực phẩm: Đây là nơi được dùng để đặt thực phẩm cần chế biến với rổ chiên bằng kim loại bền bỉ, không gỉ được phủ chống dính xung quanh và rổ lưới có công dụng loại bỏ đi phần dầu mỡ thừa chảy ra từ thực phẩm, đem đến món ăn bổ dưỡng và không gây cảm giác ngán vì nhiều dầu mỡ.

Sản phẩm sử dụng được với tất cả các loại thực phẩm từ thịt, cá, tôm đến rau củ và có thiết kế đơn giản với màu sắc cơ bản: trắng, đen và đỏ vì vậy mà nó phù hợp cho mọi không gian bếp từ cổ điển đến hiện đại.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của nồi chiên không dầu đối với sức khỏe

Ngăn ngừa ung thư và các loại bệnh về tim mạch

Trong quá trình chiên ở nhiệt độ cao, acrylamide - hợp chất gây ung thư sẽ được sản sinh ra trong thức ăn và nếu chiên thức ăn bị cháy thì nguy cơ dẫn đến ung thư càng cao và gây ra một số bệnh như: Ung thư dạ dày, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư buồng trứng,...

Ngoài ra, ăn thực phẩm chiên rán còn dẫn đến các bệnh về tim mạch vì lượng cholesterol trong máu tăng, sau đó tích tụ trong động mạch gây ra đau tim và có thể dẫn đến đột quỵ. Bạn ăn càng nhiều đồ chiên, nguy cơ mắc bệnh tim càng cao.

Giúp cắt giảm hàm lượng chất béo, tiết kiệm dầu ăn

Thức ăn chiên thông thường có hàm lượng chất béo cao hơn các phương pháp nấu ăn khác như luộc, xào, hấp, om... Ví dụ, ức gà đã được chiên chứa chất béo nhiều hơn khoảng 30% so với một lượng gà nướng tương đương. Riêng đối với nồi chiên không dầu, không sử dụng hoặc sử dụng một lượng dầu rất ít để làm chín thức ăn nên có thể hạn chế lượng chất béo dư thừa trong thực phẩm.

Nồi chiên không dầu sử dụng công nghệ đốt nóng chân không Rapid air giúp giảm 80% chất béo và đặt biệt không cần nhiều dầu mỡ mà vẫn đem lại những món ăn ngon, giàu dinh dưỡng.

Nếu chiên thông thường thì dùng khoảng 750 ml dầu, thì khi dùng nồi chiên không dầu chỉ cần dùng khoảng 15 ml. Tức là lượng dầu sử dụng chiên thông thường gấp 50 lần so với việc dùng nồi chiên không dầu.



Một số nhà sản xuất còn cho rằng sử dụng nồi chiên không dầu có thể cắt giảm tới 75% hàm lượng chất béo trong thực phẩm chiên. Do vậy, thực phẩm được chế biến có hàm lượng chất béo thấp đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ quá trình giảm cân

Thức ăn chiên rán thông thường có hàm lượng chất béo cao, mức calo cao, góp phần gây tăng cân. Thức ăn chiên bằng nồi chiên không dầu có ít chất béo hơn thức ăn được chiên rán thông thường, do vậy có thể giúp giảm lượng calo và hỗ trợ quá trình giảm cân.

Mức calo trong mỗi gram chất béo cao gấp đôi mức calo trong mỗi gram đạm (protein) và đường (carbohydrate). Nồi chiên không dầu giúp giảm hàm lượng chất béo trong các loại thực phẩm phổ biến như: khoai tây chiên, cánh gà, cá que... Vì vậy, sử dụng nồi chiên không dầu sẽ là một trợ thủ đắc lực giúp bạn điều chỉnh việc ăn uống lành mạnh, hỗ trợ tốt cho quá trình giảm cân.

Làm giảm hợp chất có hại khi chế biến thực phẩm

Ngoài có nhiều chất béo và calo, thức ăn chiên rán thông thường có thể tạo ra các hợp chất nguy hiểm tiềm tàng đối với sức khỏe như acrylamide. (Acrylamide là một hợp chất được hình thành trong thực phẩm giàu carbohydrate trong các phương pháp nấu ăn nhiệt độ cao như chiên. Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, acrylamide được phân loại là chất có thể gây ung thư. Ngoài ra, nó còn làm tăng nguy cơ ung thư thận, nội mạc tử cung, buồng trứng,...)

Như vậy, không chỉ mang đến cho bạn một sức khỏe tốt hơn mà nồi chiên không dầu còn hỗ trợ bạn trong quá trình giảm cân để có một vóc dáng hoàn hảo hơn!

Ảnh minh họa: Internet

Đảm bảo món ăn lành mạnh hơn chiên thông thường

Vì sử dụng nồi chiên không dầu làm giảm hàm lượng chất béo, calo, acrylamide - hợp chất gây ung thư có trong thức ăn nên nó đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng, ngăn ngừa các loại bệnh ung thư, tim mạch, béo phì, tiểu đường,...đem đến một cuộc sống khỏe mạnh.

Món ăn với nồi chiên không dầu vẫn cho ra màu sắc và độ giòn ngon như cách chiên ngập dầu. Vì vậy, nếu bạn muốn ăn đồ chiên nhưng vẫn sức khỏe an toàn thì nồi chiên không dầu là một lựa chọn phù hợp.