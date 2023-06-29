Chớ dại đặt 4 thứ này dưới gầm giường nếu không muốn tán gia bại sản, gia đạo bất ổn, làm ăn cố mãi cũng chẳng thể phất lên

Văn hóa truyền thống của người Trung Quốc cho rằng, đặt sắt dưới gầm giường sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe . Các nhà khoa học cho rằng quan điểm này dường như không hoàn toàn vô căn cứ.

Đồ kim loại, đặc biệt là sắt không được đặt dưới gầm giường bởi trong phong thủy kim loại là hung khí, đồng thời có tà khí ảnh hưởng đến vận may của một người và phá hủy phong thủy trong nhà .

Nếu đặt kim loại dưới gầm giường, nó sẽ trực tiếp dẫn đến vận khí của gia chủ giảm sút, theo thời gian còn ảnh hưởng đến vượng khí của cả gia đình.

Trái Đất có từ trường mạnh, được tạo thành từ các cực bắc và nam. Từ trường này có tác động đến các sinh vật và vật chất khác. Các sinh vật, đặc biệt là một số loài chim và động vật nhờ từ trường của Trái Đất để định hướng và di cư. Cơ thể con người cũng có từ trường yếu, tương tác với từ trường để duy trì sức khỏe.

Câu nói này có cơ sở khoa học nhất định, bởi vì kim loại đặt dưới gầm giường có ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Trên thực tế, lý do chính của việc này là nó liên quan trực tiếp đến từ trường của trái đất.

Toàn bộ trái đất là một vùng từ trường rất lớn, có hai cực từ chính là bắc và nam, đây là đặc điểm tự nhiên vốn có từ khi hình thành trái đất, từ trường này mỗi chúng ta đều chịu tác động bởi nó, không chỉ con người, mà tất cả các chuyển động. Thực vật và vạn vật đều chịu tác động và tác động của từ trường trái đất.

Đồng thời, con người cũng chịu tác động của từ trường này và phát triển thành từ trường độc lập trong bản thân, từ trường này rất hữu ích cho sức khỏe. Tuy nhiên nếu để kim loại đặt dưới gầm giường sẽ vô hình ảnh hưởng đến từ trường đó, lâu dần sẽ khiến cơ thể mất cân bằng, tự nhiên sẽ gián tiếp dẫn đến các bệnh khác nhau.

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Thuốc

Theo phong thủy cổ đại hay khoa học hiện đại, việc đặt thuốc dưới gầm giường sẽ khiến chủ nhân sinh ra bệnh tật.

Tất cả các loại thuốc đều được điều trị các loại bệnh khác nhau, và các loại thuốc này cần được bảo quản trong điều kiện khác nhau nên chúng cần được đặt ở một nơi thích hợp.

Nếu để lẫn những loại thuốc này dưới đáy giường, chưa nói đến việc ẩm, mốc, chỉ cần nói việc trộn lẫn những loại thuốc này là có thể gây hại rất lớn đến dược tính của những vị thuốc đó, uống thuốc mà không biết sẽ chỉ phản tác dụng.

Vì vậy, không thể đặt thuốc một cách ngẫu nhiên, cũng không thể đặt dưới gầm giường, mùi thuốc cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta.

Nói chung, đối với việc đặt thuốc, chúng ta nên đặt ở những nơi phù hợp theo hướng dẫn của thuốc hoặc sử dụng hộp chuyên dụng để đặt thuốc, điều này không chỉ đảm bảo tính ổn định của dược tính mà còn đảm bảo an toàn cho các vị thuốc khác nhau.

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Giấy vụn, mảnh vụn

Gầm giường là nơi thường bị bỏ quên trong cuộc sống hàng ngày và việc tích tụ các mảnh vụn dưới gầm giường có thể gây ra các mối nguy về vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ quan điểm khoa học, có thể giải thích hợp lý cho các vấn đề sức khỏe do mảnh vụn, giấy vụn dưới gầm giường gây ra.

Là không gian kín, gầm giường quanh năm không được dọn dẹp, thông thoáng đã trở thành nơi sinh sôi của vi khuẩn. Sự tích tụ của các mảnh vụn ngăn không khí lưu thông, làm trầm trọng thêm sự phát triển của nấm mốc. Một số loại nấm mốc chứa độc tố, có thể gây ra một loạt bệnh khi tiếp xúc với da hoặc xâm nhập vào cơ thể chúng ta.

Điều này đặc biệt phổ biến ở các nước có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Mùi ẩm mốc phát ra từ nấm mốc dưới gầm giường tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho đường hô hấp. Đối với người già và trẻ em, càng cần đặc biệt chú ý đến vệ sinh dưới gầm giường. Ngoài ra, các mảnh giấy vụn, bao nilon dưới đáy giường cũng thu hút gián, bọ mang vi khuẩn tới gây hại cho sức khỏe.

Vì vậy, để giữ gìn sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, chúng ta nên dọn dẹp gầm giường thường xuyên. Giữ cho gầm giường sạch sẽ và thông thoáng, chú ý thay ga đệm để đảm bảo vị trí này luôn sạch sẽ.

Dù là dưới góc độ văn hóa siêu hình hay lý giải khoa học thì chúng ta cũng nên chú ý đến vấn đề vệ sinh gầm giường để đảm bảo môi trường ngủ sạch sẽ, trong lành, tạo không gian sống tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Đồ ôi thiu

Khi thời gian trôi qua, các vật dụng trong nhà sẽ ngày càng tích tụ và một số trong số chúng cần được loại bỏ. Tuy nhiên, tôi không muốn từ bỏ chúng vì sự hoài niệm.

Theo thời gian, nhà cửa sẽ dần chứa đầy những mảnh vụn và cặn bã. Một số người chọn để chúng dưới gầm giường, bởi không gian này rộng rãi và không ảnh hưởng đến diện mạo bên ngoài.

Tuy ý kiến này không sai, nhưng nhiều người không chọn những món đồ tốt, và khi để lâu, chúng dễ bị mốc và phát triển vi khuẩn.

Vấn đề như thông gió kém và vệ sinh góc dưới gầm giường khiến tình trạng vệ sinh ngày càng trở nên tệ hơn.

Đối với những người có sức đề kháng yếu, hít phải không khí như vậy trong thời gian dài sẽ dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Hiện nay người ta nói “gầm giường có ba thứ thì gia đình tan nát”, người ta tin rằng ba thứ này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.