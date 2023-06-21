Bồn cầu có mùi hãy đổ ngay thứ này vào, chỉ sau 30 phút điều kì diệu sẽ xảy ra!

Trong chanh có chứa axit, chị em có thể tận dụng để vệ sinh nhà cửa, nhất là bồn cầu. Hãy cắt đôi 4-5 quả chanh, vắt lấy nước cốt, hòa cùng ít bột giặt và đổ vào bồn cầu, để khoảng 30 phút. Sau đó, dùng bàn chải chà xát qua một lượt thì lúc này sẽ thấy chất bẩn bị đánh bay dễ dàng, giờ mọi người chỉ cần dội nước lại là xong.

Với cách này, bạn chỉ cần đốt một vài que diêm khí lưu huỳnh tỏa ra, sau đó thả trực tiếp xuống lòng bồn cầu. Lúc này, mùi hôi khó chịu của bồn cầu sẽ biến mất, mùi hôi của bồn cầu sẽ bị khí lưu huỳnh khử hoàn toàn. Đây là một cách vô cùng đơn giản mà bạn có thể thường xuyên sử dụng để khử mùi khó chịu của chiếc bồn cầu đó!

Dùng dầu gió

Một cách xử lý mùi hôi bồn cầu bằng nguyên liệu sẵn có, không dùng tới hóa chất và thực hiện rất đơn giản chính là dùng dầu gió. Chỉ cần mở nắp chai dầu gió có sẵn trong nhà để vào không gian phòng vệ sinh và đóng cửa kín lại. Mùi dầu gió sẽ bay ra không gian nhà vệ sinh và khử mùi hôi khó chịu. Bạn có thể để mùi dầu gió liên tục trong không gian nhà vệ sinh khi không sử dụng, hiệu quả sẽ giúp khử mùi hôi hoàn toàn sau 2 - 3 tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Trồng cây xanh trong nhà

Trồng cây xanh không chỉ mang lại không gian xanh, nó còn giúp toalet của bạn thông thoáng, bớt mùi hương hơn. Cây giúp không khí trong nhà được điều hòa, còn khử rất tót các nấm mốc, vi khuẩn xung quanh. Lưu ý là bạn nên lựa những cây xanh không cần nhiều ánh sáng, và có mùi hương dễ chịu.

Vệ sinh bồn cầu thường xuyên

Phòng vệ sinh bị hôi một phần lớn có thể do phòng bị đóng kín thường xuyên làm không khí không thể thoát ra được, không khí bị nén lại. Bạn hãy vệ sinh thật sạch phòng, rồi mở cửa thường xuyên để có không khí bên ngoài thổi vào làm không gian bên trong khô ráo.

Ảnh minh họa: Internet

Cách vệ sinh bồn cầu

Cách tẩy vết ố vàng trên bồn cầu bằng nước sôi và viên tẩy bồn cầu

Đổ nước sôi và phun dung dịch tẩy bồn cầu quanh thành rìa để chúng chảy xuống khắp bồn cầu, để dung dịch trong 15 phút cho chúng phát huy tác dụng, sẽ giúp tẩy vết ố hiệu quả hơn.Dùng thuốc tẩy bồn cầu hòa loãng với nước, sau đó sử dụng khăn hay miếng rửa chén chà quanh bình chứa nước, các khớp nối, các mặt ngoài của bồn cầu và cả đáy, đừng quên mặt sấp của nắp bồn cầu và bệ ngồi.

Cách tẩy vết ố vàng trên bồn cầu bằng giấm hoặc Coca cola

Lưu ý nếu xác định các vết ố vàng chỉ mới bám trong thời gian ngắn bạn có thể thay các dung dịch tẩy rửa bồn cầu bằng giấm hoặc Coca cola.

Chỉ cần đổ giấm hoặc coca cola vào trong bồn cầu, sau đó dùng cọ chà. Đậy nắp bồn, để yên để giấm và coca có thời gian diệt vi khuẩn và tẩy sạch các vết ố. Cuối cùng bạn giật nước, xả sạch vết bẩn, bạn sẽ tẩy trắng bồn cầu bị ố vàng.

Ảnh minh họa: Internet

Với Coca cola bạn nên lưu chúng trong một giờ hoặc qua đêm, với giấm bạn nên dùng giấm trắng lưu lại 30 phút – 45 phút, như vậy sẽ cho hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra bạn cũng nên vệ sinh bồn cầu hàng ngày bằng giấm hoặc coca cola nhằm đảm bảo bồn cầu luôn sáng bóng, không bị bám mùi hôi