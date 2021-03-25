Bí quyết của cô nàng khởi nghiệp với vốn ít: Biến chung cư cũ thành shop quần áo vintage chỉ với 50 triệu đồng

Việc cải tạo lại căn chung cư cũ của Nguyễn Thục Quyên đã nhận không ít lời khen vì sự sáng tạo và độ chịu chi của cô nàng.

Được biết căn chung cư cũ Phan Xích Long được Quyên thuê lại có diện tích 58m2, bao gồm 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Việc lấy nhà chung cư làm shop rất khó khăn, phải cải tạo lại toàn bộ cấu trúc bên trong, nhưng vì yêu thích sự cũ kỹ và phong cách vintage, cô nàng Thục Quyên đã nhanh chóng "chốt đơn" đặt cọc ngay cho chủ nhà. "Quyên ấn tượng từ lần đầu tiên khi bước lên lầu 4 của căn chung cư cũ này. Ấn tượng bởi ánh nắng tự nhiên và không gian thoáng đãng, nhiều ánh sáng và cực mát mẻ, nên sau một hồi đắn đo Quyên quyết định đặt cọc tiền thuê ngay" - Thục Quyên chia sẻ.

Việc lấy nhà chung cư làm shop rất khó khăn, phải cải tạo lại toàn bộ cấu trúc bên trong Một góc trong căn hộ không mấy bắt mắt và có phần bừa bộn trước khi được cải tạo Việc cải tạo lại toàn bộ cấu trúc của một căn nhà không hề dễ dàng, đặc biệt là khi căn nhà còn được dùng để làm shop quần áo. Để tiết kiệm chi phí, cô nàng Thục Quyên đã tự mình bắt tay vào lên ý tưởng, thiết kế cho căn nhà và hoàn toàn không thuê thợ design. Tuy nhiên, vì vị trí căn nhà đẹp nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên nên việc cải tạo cũng khá suôn sẻ, cô nàng chỉ tốn khoảng 1 tuần cho việc lên ý tưởng và hoàn thiện mọi thứ. Thục Quyên cũng chia sẻ tổng chi phí sửa chữa và cải tạo lại căn hộ tốn trên dưới 50 triệu đồng. Do đặc thù là một shop thời trang, nên việc decor tủ, kệ chiếm phần lớn chi phí. Nội thất bên trong một phần được cô nàng đặt làm riêng, một số order từ nước ngoài về, còn một phần lớn là đi săn từ các khu chợ đồ cũ. Việc mua đồ cũ vừa giúp Thục Quyên tiết kiệm chi phí vừa có thể tạo được nét vintage cho căn nhà.

Một shop quần áo theo phong cách vintage được ra đời sau 1 tuần cải tạo Thục Quyên cũng chia sẻ tổng chi phí sửa chữa và cải tạo lại căn hộ tốn trên dưới 50 triệu đồng Mọi ngóc ngách trong căn nhà đều được cải tạo lại mới hoàn toàn Một góc ban công 'chill chill' và tràn ngập ánh nắng Cô nàng Thục Quyên yêu thích tông màu pastel mix với màu nâu, nên đã mang ý tưởng ấy vào chính căn hộ của mình Một mình lên ý tưởng và thiết kế lại nhưng Thục Quyên không cảm thấy khó khăn, cô nàng bộc bạch: "Mình suy nghĩ góc decor, và sau đó lên trong đầu cần để gì ở đâu và đi mua thôi. Đơn giản lắm". Việc cải tạo căn hộ hoặc phòng trọ cũ thành mới trên thực tế không hề khó khăn nếu bạn có kế hoạch rõ ràng và xác định được những công việc cần thực hiện, là bạn đã có thể biến hóa được không gian của mình thêm ấn tượng. Hy vọng bài chia sẻ của Thục Quyên sẽ là nguồn thông tin hữu ích và là động lực giúp bạn cải tạo căn hộ cũ thành công.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-quyet-cua-co-nang-khoi-nghiep-voi-von-it-bien-chung-cu-cu-thanh-shop-quan-ao-vintage-chi-voi-50-trieu-dong-399483.html