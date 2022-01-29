5 cây cảnh chưng ngày Tết, gia chủ nhất định phải 'tậu', mang ý nghĩa phú quý, cầu may và tiền tài liên tục kéo đến gõ cửa

Nhà đẹp 29/01/2022 08:00

Mua cây cảnh để trang trí vào dịp Tết Nguyên đán là điều mà nhiều gia đình ưa thích. Cây cảnh không chỉ tô điểm không khí Tết đến, mang Xuân vào nhà mà còn có ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, cầu may mắn, phú quý, thịnh vượng.

Quất

Quất là cây cảnh được đặc biệt ưa thích khi Tết đến. Những quả vàng treo lúc lỉu tren cây mang ý nghĩa may mắn, tốt lành. Cây quất thường được người dân lựa chọn để trang trí vào dịp Tết cũng bởi theo âm Hán Việt thì âm của từ "quất" gần giống âm của từ "cát" trong cát tường ý nghĩa gặp nhiều may mắn và phước lành.

Cay canh 1

Cây quất có lá xanh tốt, sai quả, quả vàng đều thể hiện sự trù phú, hứa hẹn một năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức sống.

Cũng theo phong thủy, những cây quất trĩu quả chính là hiện thân của tài lộc. Quả càng sai và to thì tài lộc càng nhiều. Thời điểm quất ra hoa cũng chính là lúc thủy sinh mộc, trong khi chính mộc lại là hiện thân của sinh khí. Suy cho cùng, tất cả chúng đều mang ý nghĩa của tài lộc cũng như sự thành đạt trong công danh sự nghiệp.

Ngoài ra, cành quất trĩu quả trong quan niệm dân gian là biểu tượng cho sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn trong tình duyên, thể hiện sự sum vầy của nhiều thế hệ trong gia đình.

Kim tiền

Cây kim tiền là một loại cây cảnh xanh tốt, lá thường xanh quanh năm, ý nghĩa của nó cũng rất tốt, mang ý nghĩa sung túc, giàu có, thịnh vượng. Lá của nó giống như những đồng tiền cổ nên được gọi là cây kim tiền.

Cay canh 2

"Kim" có nghĩa là phát tài, còn "Tiền" có nghĩa là giàu sang phú quý. Chính vì thế, theo phong thủy, cây kim tiền là một loại cây thể hiện cho sự giàu sang, tiền tài và phú quý. Trồng cây kim tiền là mang đến sự thịnh vượng, tài lộc và may mắn cho gia chủ.Bên cạnh đó, loại cây này có thể sống được trong mọi điều kiện khác nhau mà vẫn phát triển mạnh mẽ, tươi tốt, căng tràn sức sống. Đây cũng chính là nguồn động lực cổ vũ tinh thần cho con người những lúc khó khăn, mệt mỏi.

Mỗi khi ngắm nhìn loài cây này, chúng ta như được tiếp thêm sức mạnh để kiên cường, mạnh mẽ hơn và có thể đối đầu với những thử thách trong cuộc sống.

Đồng thời, bạn cần bổ sung phân bón hợp lý, đảm bảo nhiệt độ không quá thấp. Chỉ cần đáp ứng những điều kiện như vậy là cây sẽ phát triển mạnh.

Cá vàng

Khi hoa nở, trên nền lá xanh mướt như xuất hiện những con cá vàng nhỏ, nhìn rất sinh động và đẹp mắt. Sắc vàng của những bông hoa mang ý nghĩ tốt lành, cầu may đầu năm mới. Về phong thủy, cây cảnh này mang lại nhiều may mắn, tài lộc và nhiều niềm vui cho gia chủ.

Cay canh 3

Ngoài tác dụng trang trí ra cây còn làm không khí trong lành, giúp cho không gian sống được mát mẻ là nơi thư giản vô cùng thỏa mái

Để chăm sóc cây cảnh này, khi mua về, bạn phải đặt chậu ở nơi có đủ nắng. Đất trong chậu khô thì hãy tưới nước và bón phân mỗi tháng 1 lần. Bạn có thể chọn phân có hàm lượng phốt pho cao và đảm bảo nhiệt độ trong nhà không thấp hơn 15 độ.

Kim ngân lượng

Cây cảnh kim ngân lượng là một loại cây bụi. Người trồng hoa đặt cho loài cây này một cái tên tốt lành và phú quý. Chúng có thể kết trái đỏ rất đặc biệt, lưu giữ được một thời gian dài. Những chuỗi quả đỏ rực rỡ rất thích hợp với màu sắc của năm mới.

Cay canh 4

Theo quan niệm phong thủy, màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn. Cây trái sai quả trĩu cành là biểu hiện của ấm no, sung túc. Hội tụ cả hai điều đấy, cây cảnh kim ngân lượng được xem là cây cảnh phong thủy mang lại nhiều năng lượng tích cực cho người trồng.

Cây giúp gia chủ chiêu tài rước lộc, đem phú quý vào nhà.Vào ngày lễ, ngày Tết, người ta hay thắt vài sợi chỉ đỏ hoặc nơ đỏ, treo thêm vài đồng tiền vàng để trang trí cho cây và chưng trong nhà cho thêm sáng bừng không gian. Cây không chỉ có khả năng xua đuổi u ám, xui xẻo, cầu chúc điềm lành trong năm mới mà còn có thể giúp thăng quan tiến chức, công việc phát đạt.

Bụp lồng đèn

Hoa bụp lồng đèn được đề cập ở đây còn được gọi là hoa chuông nho, khi nở hoa giống như những chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ, có viền màu vàng ở phía dưới và một cành hoa ở giữa. Trông nó rất độc đáo và xinh đẹp, lộng lẫy. Đây là loài hoa thích hợp trưng bày trong Tết Nguyên đán. Mỗi chiếc lá mới mọc ra lại có thêm 1 bông hoa mới xuất hiện cùng lá. Thời gian ngắm hoa rất dài.

Cay canh 5

Lồng đèn có màu sắc rực rỡ, bắt mắt, lại nở đúng vào dịp Tết nên được đánh giá là mang ý nghĩa may mắn và giàu có. Vì vậy, nhiều gia đình thường mua hoa bụp lồng đèn về để trang trí trong nhà vào dịp tết nhằm cầu mong những điều tốt lành, viên mãn và thuận lợi cho mọi người trong gia đình.

Đối với những người thích trồng hoa thì hoa bụp lồng đèn là loại cây bắt buộc phải có. Cây cảnh này có thể nở hoa quanh năm nhưng phải hiểu rõ đặc điểm ra hoa của nó thì mới biết cách chăm sóc để cành mọc dài ra.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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