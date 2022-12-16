4 cây cảnh thu hút tài lộc, "ăn tiền thiên hạ" - đặt phòng khách đảm bảo giàu có, phúc khí ngập tràn

Nhà đẹp 16/12/2022 16:38

Đặt một vài chậu cây cảnh trong nhà không khỉ cải thiện không khí mà còn góp phần mang lại may mắn, cuộc sống ngày càng thịnh vượng đấy!

Cây thiết mộc lan

Trong các loại cây phong thủy thì cây thiết mộc lan là loại cây cảnh phong thủy trong phòng khách, cây có lá màu xanh, có sọc trắng ở giữa. Loài cây rất phù hợp cho việc trang trí hoặc làm cây cảnh trồng trong nhà, trồng ngoại thất cảnh quan giúp đẹp mắt và tăng tài lộc .

Ngoài các yếu tố về mặt phong thủy được rất nhiều người quan tâm ở loại cây này còn có tác dụng làm sạch không khí, lọc bớt các khí độc sinh ra khói bụi công nghiệp hoặc do sử dụng điều hòa lâu ngày.

4 cây cảnh thu hút tài lộc, 'ăn tiền thiên hạ' - đặt phòng khách đảm bảo giàu có, phúc khí ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây thanh lan

Tuy không mọc khỏe và thích nghi tốt như thiết mộc lan, nhưng cây thanh lan vẫn được nhiều gia chủ lựa chọn là cây phong thủy trồng trong nhà. Đặc biệt với những căn phòng nhiều ánh ánh, nhiều kính. Chúng có tác dụng làm ẩm không khí, làm mát thích hợp với những phòng sử dụng điều hòa thường xuyên.

Ngoài ra, cây thanh lan là loại cây thân cột cao, nhánh lớn tượng trưng cho sự vươn lên, thăng tiến của gia chủ. Loại cây này có thể bày thêm ở các đại sảnh, trong phòng họp, quầy lễ tân chứ không nhất thiết là ở phòng khách ngôi nhà.

Cây ngọc ngân

Nếu bạn muốn hút tài lộc vào nhà bạn hãy chọn cây ngọc ngân còn được các cặp đôi gọi là valentine. Đây là một loài cây tốt cho tình cảm lứa đôi bởi nó đại diện cho tình yêu, nó sẽ là một món quà ý nghĩa đối với các cặp đôi.

 

Trong sự nghiệp, nếu đặt cây xanh phong thủy này ngay cửa sổ phòng khách hoặc bàn làm việc thì ngọc ngân sẽ mang đến sự may mắn và bổng lộc cho gia chủ giúp công việc làm ăn thuận lợi.

4 cây cảnh thu hút tài lộc, 'ăn tiền thiên hạ' - đặt phòng khách đảm bảo giàu có, phúc khí ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây kim phát tài (Cây kim tiền)

Đây là loại cây được rất nhiều người lựa chọn, được xem là cây phong thủy trồng trong nhà được ưa chuộng nhất. Những tán lá sum suê tượng trưng cho sự phát triển của gia chủ về kinh tế. Tiền bạc nhiều không đếm hết. Hơn nữa, lá đẹp, bóng, xanh mượt, tán cân đối và tương đối dễ tính.

Kim phát tài thể hiện sức sống với những ngọn lá vươn cao đầy sung sức. Người ta tin rằng nếu trang trí phòng khách của mình bằng cây cây kim phát tài sẽ mang đến nhiều may mắn, sự thịnh vượng cho cuộc sống sau này.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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