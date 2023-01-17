1001 cách cắm hoa thược dược ĐẸP lại SANG giúp không gian phòng khách sáng bừng ngày Tết

Nhà đẹp 17/01/2023 05:40

Nếu Tết này các chị chưa nghĩ ra sẽ cắm hoa gì, thì bình thược dược rực rỡ mỗi bông mỗi màu, điểm thêm vài cành violet, nhấn nhá mấy bông cosmos nhảy múa, hoặc vài cành dơn đủ các màu sẽ là một lựa chọn cực kì hợp lý để căn nhà ngập tràn sắc Xuân.

Những ngày cận tết ra đường đâu cũng thấy tràn ngập sắc vàng sắc đỏ, người vội vàng hối hả với công việc cá nhân, người thảnh thơi mua sắm dạo chơi, dù làm hay dù chơi, thì Tết cũng luôn là cái mốc để người ta lên kế hoạch kết thúc một việc gì đó trọn vẹn, và để khởi đầu một việc gì đó thật mới mẻ khi xuân sang.

Hối hả là vậy, nhưng ở đây thời gian như đọng lại, chỉ có sắc màu nhảy nhót đùa vui, hưởng thụ những ngày cận Tết một cách từ từ, chậm rãi, cắm một bình hoa thược dược thật rực rỡ, bật một bản nhạc vui tươi rộn ràng không khí tết, pha một cốc trà nóng ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế êm ái ngắm hoa lá đang nhảy nhót trong nắng đông...

Nếu chọn loại hoa này làm đẹp cho tổ ấm, bạn có thể tham khảo một số cách cắm hoa thược dược của chị có nick name Facebook Nguyễn Oanh, người có tình yêu và kinh nghiệm trong việc cắm và chơi hoa.

1001 cách cắm hoa thược dược ĐẸP lại SANG giúp không gian phòng khách sáng bừng ngày Tết - Ảnh 1

1001 cách cắm hoa thược dược ĐẸP lại SANG giúp không gian phòng khách sáng bừng ngày Tết - Ảnh 2

1001 cách cắm hoa thược dược ĐẸP lại SANG giúp không gian phòng khách sáng bừng ngày Tết - Ảnh 3

1001 cách cắm hoa thược dược ĐẸP lại SANG giúp không gian phòng khách sáng bừng ngày Tết - Ảnh 4

1001 cách cắm hoa thược dược ĐẸP lại SANG giúp không gian phòng khách sáng bừng ngày Tết - Ảnh 5

1001 cách cắm hoa thược dược ĐẸP lại SANG giúp không gian phòng khách sáng bừng ngày Tết - Ảnh 6

1001 cách cắm hoa thược dược ĐẸP lại SANG giúp không gian phòng khách sáng bừng ngày Tết - Ảnh 7

1001 cách cắm hoa thược dược ĐẸP lại SANG giúp không gian phòng khách sáng bừng ngày Tết - Ảnh 8

1001 cách cắm hoa thược dược ĐẸP lại SANG giúp không gian phòng khách sáng bừng ngày Tết - Ảnh 9

1001 cách cắm hoa thược dược ĐẸP lại SANG giúp không gian phòng khách sáng bừng ngày Tết - Ảnh 10

1001 cách cắm hoa thược dược ĐẸP lại SANG giúp không gian phòng khách sáng bừng ngày Tết - Ảnh 11

1001 cách cắm hoa thược dược ĐẸP lại SANG giúp không gian phòng khách sáng bừng ngày Tết - Ảnh 12

1001 cách cắm hoa thược dược ĐẸP lại SANG giúp không gian phòng khách sáng bừng ngày Tết - Ảnh 13

Nguồn: Facebook Nguyễn Oanh

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