09 Cách Sắp Xếp Nhà Bếp Nhỏ Gọn Gàng

Bài viết dưới đây giới thiệu một số ý tưởng sắp xếp nhà bếp nhỏ gọn gàng do đội ngũ KTS INHO Interior đề xuất. Sau khi thử những ý tưởng này, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhà bếp của mình rộng hơn gấp đôi đấy!

Khi bạn sở hữu một nhà bếp diện tích nhỏ với không gian nấu nướng hạn chế, mỗi cm trong nhà bếp cần được được tính toán, sắp xếp sao cho tận dụng được không gian tối ưu nhất. Việc áp dụng một số giải pháp sáng tạo sẽ giúp bạn sắp xếp đồ dùng nhà bếp gọn gàng và sạch sẽ hơn, tiết kiệm được không gian hơn.

Nhà bếp là không gian mọi người thường xuyên lui tới và không ai muốn cảm thấy chật chội và lộn xộn khi chuẩn bị bữa ăn.

Đầu tiên, bạn nên suy nghĩ kỹ về đồ dùng / thiết bị nhà bếp mà bạn thường xuyên sử dụng và chỉ mua những đồ dùng bạn thật sự cần. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm không chỉ thời gian mà còn cả chi phí. Một giải pháp hữu ích khác đó là sử dụng các thiết bị đa năng như máy xay 5 in 1, lò vi sóng kết hợp lò nướng, .... vừa không tốn quá nhiều diện tích, lại sử dụng được trong nhiều món ăn.

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2. Vật dụng cần thiết bố trí ở nơi dễ lấy

Những vật dụng cần thiết và được sử dụng hàng ngày nên được bố trí ở những nơi dễ dàng lấy được. Ví dụ, một chiếc thớt để thái thịt, rau củ quả nên được sắp xếp để ngay gần vòi nước hoặc khu vực sơ chế đồ ăn để thuận tiện cho việc chế biến, tiết kiệm được thời gian. Một chiếc khăn mềm và dung dịch vệ sinh bếp cũng nên được để cạnh bồn rửa hoặc khu vực sơ chế để có thể dễ dàng lau chùi, dọn rửa bếp khi nấu nướng xong.

3. Loại bỏ những thứ không cần thiết

Những vật dụng không thuộc nhà bếp nên được loại bỏ và đặt ở một vị trí thích hợp hơn để tiết kiệm không gian. Thuốc uống nên được để trong phòng ngủ hoặc tủ thuốc, đồ dùng văn phòng nên để trong bàn làm việc, giấy vệ sinh cần được cất trong tủ nhà tắm và sách cũng nên được để ở phòng đọc.

4. Sắp xếp hộc tủ dựa trên tần suất sử dụng

Việc bố trí hợp lý các hộc tủ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sắp xếp nhà bếp nhỏ gọn gàng. Sự sắp xếp nên dựa trên tần suất sử dụng. Đồ dùng cho bữa ăn hàng ngày như ly/ cốc, đĩa, chén bát nên được đặt ngang tầm mắt, các đồ nặng hơn như xoong nồi ở hộc tủ dưới thấp và các đồ hiếm khi được sử dụng như vỉ nướng, bếp gas mini nên được sắp xếp ở trên các kệ trên cùng của tủ bếp trên.

5. Ngăn kéo phân chia

Phân chia gọn gàng trong các ngăn kéo là một trong những cách sắp xếp đơn giản nhưng vô cùng hữu ích. Nếu bạn chỉ có một vài ngăn kéo trong nhà bếp của mình, hãy sử dụng những khay chia hay rổ nhựa để phân chia ngăn kéo, đựng được các đồ dùng nhỏ ngăn nắp theo phân loại. Các đồ dùng lớn hơn có thể được bố trí trong giá đỡ hoặc đặt trên mặt bàn.

6. Sử dụng bảng màu đơn sắc

Màu sắc hệ tủ bếp và tường là một trong những yếu tố quyết định không gian nhà bếp nhỏ của bạn có thể trở nên gọn gàng và ngăn nắp hơn không. Hệ tủ bếp acrylic màu trắng bóng gương hoặc những gam màu cơ bản đơn sắc là một lưu ý bạn nên cân nhắc để có thể gia tăng gấp đôi không gian nhà bếp của mình.

7. Tận dụng không gian thẳng đứng

Chúng ta thường nghĩ đến các hộc tủ dưới, gắn liền với sàn khi nói đến các giải pháp lưu trữ. Bạn sử dụng các tủ quần áo, tủ ngăn kéo, giá đỡ và các loại tủ lưu trữ ở những nơi có không gian trên sàn và sau đó lấp đầy chúng bằng cách xếp chồng các vật dụng vào đó. Nhưng ngay cả khi bạn không có đủ diện tích sàn, bạn vẫn có thể có nhiều không gian lưu trữ khi tận dụng không gian chiều dọc, bao gồm cả các bức tường và cạnh tủ lạnh. Việc đóng một hệ tủ hay thanh gỗ lên tường để dùng làm hộp đựng gia vị hoặc gắn một giá treo vào hông tủ lạnh của bạn để chứa dao và các dụng cụ làm bánh là một mẹo nhỏ vô cùng hiệu quả.

8. Sắp xếp gọn gàng tủ đựng đồ khô

Dọn dẹp tủ đựng thức ăn/ đồ khô bằng cách nhóm các loại thực phẩm và sắp xếp chúng vào các thùng chắc chắn. Cho dù đó là thùng nhựa trong hay giỏ mỏng có dây, việc lấy đồ ăn nhẹ và và tìm kiếm ngũ cốc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

9. Sử dụng hệ tủ/ kệ di động

Một giải pháp dễ dàng và tiện dụng cho không gian nhà bếp nhỏ đó là sử dụng hệ tủ di động có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào trong nhà. Đây là một giải pháp đơn giản để có thể tận dụng thêm một không gian lưu trữ cho những vật ít dụng và có thể di chuyển đến nơi khác để tiết kiệm diện tích.

Trên đây là một số chia sẻ của INHO Interior về 09 cách sắp xếp nhà bếp gọn gàng. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho bạn đọc.