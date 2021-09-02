Sunshine Mall hợp tác với thương hiệu hàng đầu ngành gia dụng: Nhiều ưu đãi bất ngờ dành tặng khách hàng

Sunshine Mall hợp tác với Elmich mang đến cho khách hàng rất nhiều ưu đãi hấp dẫn

Trong thời điểm giãn cách xã hội như hiện nay, thời gian ở nhà của người dân nhiều hơn để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Chính vì vậy, mặt hàng đồ gia dụng được đông đảo chị em, bà nội trợ đặt mua để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình. Hiểu được nhu cầu đó, tháng 9 này Sunshine Mall tưng bừng ưu đãi chào mừng sự hợp tác với Elmich.

Với mục tiêu mang đến cho khách hàng những sản phẩm với chất lượng hàng đầu, Sunshine Mall luôn không ngừng mở rộng và tìm kiếm cho mình những đối tác tốt nhất, những tên tuổi lớn trong các lĩnh vực khác nhau. Mới đây nhất, Sunshine Mall vừa chính thức “bắt tay với” Elmich - một trong những thương hiệu sản xuất đồ gia dụng nổi tiếng trên thế giới.

Elmich là tập toàn chuyên sản xuất và kinh doanh những món đồ gia dụng điện tử, sở hữu triết lý kinh doanh “Chuẩn châu Âu - Vì sức khỏe gia đình Việt”. Ở Việt Nam, thương hiệu này không còn xa lạ với người tiêu dùng, trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình. Elmich được thành lập từ những năm 1995. Với lịch sử lâu đời, Tập đoàn này đã trở thành một trong những tên tuổi tầm cỡ của Châu Âu, và phân phối sản phẩm đến nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Elmich đảm bảo kỹ càng trong từng giai đoạn, từ lựa chọn nguyên vật liệu cấu thành nên sản phẩm phải thân thiện với môi trường, không độc hại và tuyệt đối an toàn cho sức khỏe người dùng cho đến khâu sản xuất dựa vào dây chuyền sản xuất tiên tiến đạt tiêu chuẩn Châu Âu, bảo quản, cung cấp đến tay khách hàng.

Triết lý kinh doanh của Elmich vô cùng phù hợp với định hướng (giá trị cốt lõi) của Sunshine Mall, mang đến thật nhiều sản phẩm chất lượng dẫn đầu với mức giá phải chăng nhất. Sự hợp tác này hứa hẹn đem tới những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời cho người tiêu dùng.

Lấy khách hàng và sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, quyết tâm phát triển để trở thành thương hiệu đứng đầu trong những sự lựa chọn của người tiêu dùng, những gì Sunshine Mall đã, đang và sẽ làm được như một lời khẳng định vững chắc cho tâm huyết của Sunshine Mall nói riêng và Sunshine Group nói chung dành cho cộng đồng cư dân cũng như người tiêu dùng.

Tháng 9 này, khi Sunshine Mall dành tặng khách hàng vô vàn điều bất ngờ, hãy cùng chờ đón tại website của Sunshine Mall nhé.

Tìm hiểu thêm thông tin về SUNSHINE MALL:

Website: https://sunshinemall.vn/

Điện thoại: 1900 6054

Email: bantmdt@sunshinegroup.vn

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Sunshine Center, Số 16, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.