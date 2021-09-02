Sunshine Mall hợp tác với thương hiệu hàng đầu ngành gia dụng: Nhiều ưu đãi bất ngờ dành tặng khách hàng

Nhà đẹp 02/09/2021 11:50

Tháng 9 này Sunshine Mall tưng bừng ưu đãi chào mừng sự hợp tác với Elmich.

Trong thời điểm giãn cách xã hội như hiện nay, thời gian ở nhà của người dân nhiều hơn để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Chính vì vậy, mặt hàng đồ gia dụng được đông đảo chị em, bà nội trợ đặt mua để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình. Hiểu được nhu cầu đó, tháng 9 này Sunshine Mall tưng bừng ưu đãi chào mừng sự hợp tác với Elmich.

Sunshine Mall hợp tác với Elmich mang đến cho khách hàng rất nhiều ưu đãi hấp dẫn

Sunshine Mall hợp tác với thương hiệu hàng đầu ngành gia dụng: Nhiều ưu đãi bất ngờ dành tặng khách hàng - Ảnh 1

Với mục tiêu mang đến cho khách hàng những sản phẩm với chất lượng hàng đầu, Sunshine Mall luôn không ngừng mở rộng và tìm kiếm cho mình những đối tác tốt nhất, những tên tuổi lớn trong các lĩnh vực khác nhau. Mới đây nhất, Sunshine Mall vừa chính thức “bắt tay với” Elmich - một trong những thương hiệu sản xuất đồ gia dụng nổi tiếng trên thế giới.

Elmich là tập toàn chuyên sản xuất và kinh doanh những món đồ gia dụng điện tử, sở hữu triết lý kinh doanh “Chuẩn châu Âu - Vì sức khỏe gia đình Việt”. Ở Việt Nam, thương hiệu này không còn xa lạ với người tiêu dùng, trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình. Elmich được thành lập từ những năm 1995. Với lịch sử lâu đời, Tập đoàn này đã trở thành một trong những tên tuổi tầm cỡ của Châu Âu, và phân phối sản phẩm đến nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Elmich đảm bảo kỹ càng trong từng giai đoạn, từ lựa chọn nguyên vật liệu cấu thành nên sản phẩm phải thân thiện với môi trường, không độc hại và tuyệt đối an toàn cho sức khỏe người dùng cho đến khâu sản xuất dựa vào dây chuyền sản xuất tiên tiến đạt tiêu chuẩn Châu Âu, bảo quản, cung cấp đến tay khách hàng.

Triết lý kinh doanh của Elmich vô cùng phù hợp với định hướng (giá trị cốt lõi) của Sunshine Mall, mang đến thật nhiều sản phẩm chất lượng dẫn đầu với mức giá phải chăng nhất. Sự hợp tác này hứa hẹn đem tới những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời cho người tiêu dùng. 

Lấy khách hàng và sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, quyết tâm phát triển để trở thành thương hiệu đứng đầu trong những sự lựa chọn của người tiêu dùng, những gì Sunshine Mall đã, đang và sẽ làm được như một lời khẳng định vững chắc cho tâm huyết của Sunshine Mall nói riêng và Sunshine Group nói chung dành cho cộng đồng cư dân cũng như người tiêu dùng.

Sunshine Mall hợp tác với thương hiệu hàng đầu ngành gia dụng: Nhiều ưu đãi bất ngờ dành tặng khách hàng - Ảnh 2

Tháng 9 này, khi Sunshine Mall dành tặng khách hàng vô vàn điều bất ngờ, hãy cùng chờ đón tại website của Sunshine Mall nhé.

Tìm hiểu thêm thông tin về SUNSHINE MALL:

Website: https://sunshinemall.vn/

Điện thoại: 1900 6054

Email: bantmdt@sunshinegroup.vn

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Sunshine Center, Số 16, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

'Chị đẹp' chia sẻ bí quyết cắm hoa tươi lâu: Đơn giản nhưng không phải ai cũng biết

'Chị đẹp' chia sẻ bí quyết cắm hoa tươi lâu: Đơn giản nhưng không phải ai cũng biết

Tháng 6 sen hồng sen trắng ngát hương Hồ Tây thơm mát. Tháng 9 hoa sữa nồng nàn khắp phố phường, cho chúng ta một không gian đầy ắp hoài niệm thì tháng 11 cúc hoạ mi lại tinh khôi đón đông về... nếu trót yêu hoa chị em không thể bỏ qua mẹo cắm hoa tươi lâu này nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   đồ gia dụng đồ gia dụng đồ gia dụng khuyến mãi

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026