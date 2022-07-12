Khám phá biệt thự dự án Ixora Hồ Tràm By Fusion

Nhà đất 12/07/2022 14:46

Dự án Ixora Hồ Tràm By Fusion là dự án với nguồn vốn đầu tư nước ngoài khổng lồ, thu hút sự quan tâm đặc biệt của không chỉ nhà đầu tư mà còn cả những du khách trong và ngoài nước.

Khám phá biệt thự dự án Ixora Hồ Tràm By Fusion - Ảnh 1

Biệt thự Ixora Hồ Tràm

Dự án Ixora Hồ Tràm By Fusion là dự án với nguồn vốn đầu tư nước ngoài khổng lồ, thu hút sự quan tâm đặc biệt của không chỉ nhà đầu tư mà còn cả những du khách trong và ngoài nước. Trong các sản phẩm mà dự án cung cấp, các căn biệt thự Ixora Hồ Tràm đang cho thấy tiềm năng vượt trội về cả sức tăng trưởng và lợi nhuận cho thuê. Vậy các căn biệt thự Ixora có gì đặc biệt? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay tại bài viết này.

Giới thiệu sơ lược về biệt thự Ixora Hồ Tràm

Biệt thự là một trong 2 dòng sản phẩm duy nhất tại dự án Ixora Hồ Tràm, bên cạnh các căn Condotel. Hướng tới việc tạo nên một không gian đẳng cấp, sang trọng để thu hút được du khách tới đây nghỉ dưỡng, các căn biệt thự được thiết kế theo một phong cách sang trọng hiện đại và hướng tới sự tiện nghi. Kỳ vọng của chủ đầu tư là tạo nên một trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp nhưng vẫn phải thật thân thiện gần gũi giống như ở nhà, níu chân du khách không muốn dời đi.

Khám phá biệt thự dự án Ixora Hồ Tràm By Fusion - Ảnh 2

Thiết kế sang trọng, đẳng cấp

Ngoài thiết kế cao cấp, 100% các căn biệt thự Ixora Hồ Tràm sở hữu một view nhìn thẳng ra biển Hồ Tràm xinh đẹp và thơ mộng. Đây cũng chính là lợi thế đắt giá nhất mà các dự án trong nước hay thậm chí là các dự án quốc tế cũng khó sánh bằng.

Các dòng sản phẩm biệt thự tại dự án Ixora Hồ Tràm

Khám phá biệt thự dự án Ixora Hồ Tràm By Fusion - Ảnh 3

Góc view biệt thự hướng biển có 1-0-2

Hiện tại, các sản phẩm biệt thự Ixora Hồ Tràm được phân hóa thành 4 loại hình biệt thự chính, bao gồm:

1.    Beachfront Villa

Đây là dòng sản phẩm biệt thự Ixora Hồ Tràm cao cấp nhất mà bạn có thể sở hữu. Với vị trí nằm ngay sát bờ biển, Beachfront Villa sở hữu góc view thoáng đạt nhất trong số các sản phẩm biệt thự, hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của biển Hồ Tràm hoang sơ.

2.    Beachview Villa

Xếp kế sau các căn Beachfront Villa chính là các căn biệt thự Beachview Villa. Với diện tích nhỏ hơn, các căn Beachview Villa có một mức giá tốt hơn rất nhiều so với người anh em ngay sát mình. Với 2 tùy chọn 2PN và 3PN sẽ thoải mái cho các nhà đầu tư lựa chọn.

3.    Sea Villa

Ngay cạnh các căn Beachview chính là vị trí của các căn Sea Villa. Diện tích của chúng không có sự khác biệt so với các căn Beachview. Tuy nhiên, điều khác biệt của sản phẩm này nằm ở phong cách thiết kế độc đáo, thiên về hướng biệt thự sân vườn

4.    Sunrise Villa

Cuối cùng là các căn Sunrise Villa có vị trí nằm sau cùng, gần với vị trí của tòa Condotel. Mức giá của các căn Sunrise Villa không có sự chênh lệch quá nhiều so với 2 người đàn anh của mình. Nó cũng có lựa chọn 2PN và 3PN để cho bạn thoải mái lựa chọn.

Các tiện ích của biệt thự Ixora Hồ Tràm

Khám phá biệt thự dự án Ixora Hồ Tràm By Fusion - Ảnh 4

Sân golf The Bluffs

Các căn biệt thự Ixora Hồ Tràm sẽ được thừa hưởng toàn bộ các tiện ích của khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Tràm. Tiêu biểu có thể kể đến tiện ích sân golf 18 lỗ chuẩn quốc tế - The Bluffs do tay golf huyền thoại Greg Norman thiết kế. Ngoài ra, còn có Grill Republic là nhà hàng đẳng cấp 5 sao với các món nướng than hoa từ các đầu bếp chuyên nghiệp. Bên cạnh đó còn là hàng loạt các tiện ích nghỉ dưỡng giải trí cao cấp khác chắc chắn sẽ làm vừa lòng các du khách.

Nhìn chung, các căn biệt thự Ixora Hồ Tràm sở hữu rất nhiều những ưu điểm vượt trội từ thiết kế, vị trí cho đến các tiện ích nghỉ dưỡng. Đây xứng đáng là một trong các sản phẩm nghỉ dưỡng đáng để các nhà đầu tư xuống tiền sớm để hưởng được mức giá tốt.

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