Him Lam Green Park được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019

Nhà đất 27/08/2019 09:45

Tại Lễ trao giải thưởng Bất động sản Việt Nam (PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019) diễn ra tối ngày 23/8, Him Lam Green Park – Khu đô thị hoàn chỉnh tiên phong tại Bắc Ninh đã được vinh danh tại hạng mục giải thưởng Thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất.

Khu đô thị hoàn chỉnh Him Lam Green Park do Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (viết tắt là Him Lam Land) phát triển và kinh doanh đã được vinh danh ở hạng mục Khu đô thị có Thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất (Highly Commended Award – Best Mixed use Landscape Architectural Design) tại Lễ trao giải thưởng Bất động sản Việt Nam diễn ra tối ngày 23/8.

Để được vinh danh ở hạng mục này, Him Lam Green Park đã vượt qua những tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt, công bằng, minh bạch bao gồm: vị trí, giao thông thuận lợi; kiến trúc, quy hoạch độc đáo, nhân văn; an toàn, an ninh, bền vững và áp dụng các sáng kiến công nghệ. Bên cạnh đó, dự án còn được đánh giáo cao về tính bảo vệ môi trường và đặc biệt có ưu thế vượt trội trong việc cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho cư dân.

 

Him Lam Green Park được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019 - Ảnh 1

 Bà Lê Thị Bích Ngọc (từ phải sang), Phó Tổng Giám đốc Him Lam Land, nhận giải thưởng Khu đô thị có Thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất dành cho dự án Him Lam Grean Park.

Với quy mô 26,8ha tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, Him Lam Green Park là dự án tiên phong trong việc kiến tạo không gian sống và phong cách sống xanh, hiện đại mà vẫn hài hòa với thiên nhiên. Dự án được đầu tư và quy hoạch bài bản, dành gần 50% diện tích cho hệ thống hơn 40 tiện ích, phát triển cộng đồng và những mảng không gian xanh tự nhiên.

Him Lam Green Park được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019 - Ảnh 2

Him Lam Green Park là dự án tiên phong trong việc kiến tạo không gian sống và phong cách sống kiểu mới.

Với 40 hạng mục xây dựng, thiết kế trong nội khu thành các nhóm tiện ích riêng biệt, có sự liên kết chặt chẽ, góp phần hình thành nên mô hình sống đa chức năng mới lạ sẽ hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị cho cư dân. Bên cạnh đó, thiết kế cảnh quan được đầu tư hướng tới tạo dựng nhiều không gian mở, kết nối cộng đồng như quảng trường, hai công viên trung tâm, nhà văn hóa, sân chơi trẻ em…

Bà Lê Thị Bích Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Him Lam Land cho biết: “Tạo dựng cộng đồng cư dân thân thiện, văn minh và hướng tới cuộc sống gần gũi với thiên nhiên là mục tiêu Him Lam xác định khi xây dựng các dự án. Chúng tôi luôn nỗ lực kiến tạo các dự án hài hòa giữa nhu cầu của khách hàng và sự vận động của thị trường. Giải thưởng nhận được lần này sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục mang tới thị trường nhiều sản phẩm có chất lượng, góp phần xây dựng nên những cộng đồng phát triển, văn minh và nhân văn”.

Him Lam Green Park được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019 - Ảnh 3

Him Lam Green Park đặc biệt chú trọng đến yếu tố cộng đồng.

Him Lam Land vinh dự khi được xướng tên tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam năm nay. Trước đó, Him Lam Land cũng nhận được các giải thưởng bất động sản uy tín khác như Nhà phát triển Bất động sản Nhà ở tốt nhất Việt Nam 2018 tại Giải thưởng Dot Property Awards 2018; Giải thưởng Kiến trúc khu dân cư phức hợp xuất sắc dành cho Khu căn hộ Lô Y – Him Lam Tân Hưng và Kiến trúc tổ hợp căn hộ xuất sắc dành cho Him Lam Phúc Lợi tại Lễ trao giải thưởng Bất động sản Châu Á – Thái Bình Dương 2017 (Asia Property Awards).

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam thuộc hệ thống Giải thưởng Bất động sản châu Á (Asia Property Award), là giải thưởng uy tín do tập đoàn PropertyGuru (tập đoàn bất động sản trực tuyến hàng đầu châu Á) tổ chức thường niên nhằm tôn vinh giá trị của các dự án bất động sản tốt nhất Việt Nam ở các lĩnh vực: nhà ở, khu phức hợp và khu thương mai.

Giải thưởng vinh danh các thương hiệu bất động sản hàng đầu ở Việt Nam cho sự phát triển và thiết kế, đồng thời công nhận trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Ngoài ra, chương trình còn ghi nhận những thành tựu trong thiết kế, xây dựng cộng đồng, chăm sóc khách hàng và công trình công cộng. Lần thứ 5 được tổ chức tại Việt Nam, giải thưởng có tổng cộng hơn 40 hạng mục tranh tài và các giải thưởng đặc biệt.

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Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu nếu dự án tiếp tục chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, TP.Hạ Long tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh xử lý chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi đất theo đúng quy hoạch.

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