Him Lam Green Park được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019

Khu đô thị hoàn chỉnh Him Lam Green Park do Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (viết tắt là Him Lam Land) phát triển và kinh doanh đã được vinh danh ở hạng mục Khu đô thị có Thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất (Highly Commended Award – Best Mixed use Landscape Architectural Design) tại Lễ trao giải thưởng Bất động sản Việt Nam diễn ra tối ngày 23/8.

Để được vinh danh ở hạng mục này, Him Lam Green Park đã vượt qua những tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt, công bằng, minh bạch bao gồm: vị trí, giao thông thuận lợi; kiến trúc, quy hoạch độc đáo, nhân văn; an toàn, an ninh, bền vững và áp dụng các sáng kiến công nghệ. Bên cạnh đó, dự án còn được đánh giáo cao về tính bảo vệ môi trường và đặc biệt có ưu thế vượt trội trong việc cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho cư dân.