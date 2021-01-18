Trong đơn gửi đến Báo chí, đại diện Công ty Nam Thành cho biết, vào ngày 10/11/2016, công ty này ký HĐ thi công số 168/2016/HĐ-TCXD với Vinaland do ông Trần Bình Long làm người đại diện pháp luật để thi công công trình Trung tâm thương mại – dịch vụ và chung cư Viva Plaza. Tuy nhiên, ngày 21/9/2019 khi đang thi công thì bất ngờ một nhóm người đến ngăn chặn không cho công nhân tiếp tục làm việc.

Ông Lê Ngọc Minh – Giám đốc Công ty Nam Thành bưc xúc: “Khoảng 5 giờ sáng ngày 21/9/2019, nhóm người nhận là đại diện pháp luật mới của Vinaland gồm ông Trần Minh Hoàng, Hồ Đắc Hưng đã đến phong tỏa công trường dự án, rào chắn, ngăn chặn không cho nhà thầu được tiếp tục triển khai thi công theo hợp đồng đã ký. Toàn bộ tài sản của nhà thầu bị phong tỏa. Nhóm người này không cho chúng tôi tiếp tục thi công và cũng không cho chúng tôi rút máy móc thiết bị về. Hiện chúng tôi mất rất lớn tài sản và đã nhiều lần cầu cứu UBND Q.7, Công an Q.7”.

Theo biên bản họp ngày 25/9/2019, ông Trương Quốc Bình – Phó Chủ tịch UBND P.Phú Mỹ, Quận 7 đã kết luận công trình xây dựng đủ điều kiện khởi công theo quy định, việc rào chắn công trình là sai. UBND P.Phú Mỹ đề nghị ông Trần Minh Hoàng chấp hành tháo dỡ, nếu không UBND Phường sẽ xin ý kiến chỉ đạo của quận để xử lý theo quy định. Việc tranh chấp giữa hai bên phường đề nghị khởi kiện ra tòa để giải quyết.

Tuy nhiên, sau đó nhà thầu vẫn không thể vào công trình để thi công. Không những vậy, tất cả các thiết bị, máy móc, vật tư thi công của Công ty Nam Thành cũng bị chiếm giữ tại công trình.

“Nghiêm trọng hơn, từ ngày 18/3/2020 đến ngày 18/4/2020, lợi dụng tình hình cách ly toàn xã hội do dịch bệnh Covid 19, toàn bộ thiết bị của nhà thầu tại công trường dự án gồm cẩu tháp, xe ben, xe bơm bê tông, giàn giáo, thép, xi măng… với tổng giá trị lên đến hơn 19 tỷ đồng đã bị một nhóm người tẩu tán sạch ra khỏi công trường.

Khi phát hiện vụ việc, chúng tôi đã nhiều lần gửi công văn cho Vinaland và các ông Trần Minh Hoàng, Hồ Đắc Hưng, Trần Bình Long, Trần Lê Hiệp yêu cầu phải hoàn trả lại tài sản, thiết bị và đền bù thiệt hại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không nhận được phản hồi, trong khi toàn bộ tài sản đã bị tẩu tán, chiếm đoạt bất hợp pháp.

Chúng tôi chỉ muốn biết, khi nào chúng tôi được thi công tiếp, ai chịu trách nhiệm với những thiệt hại của chúng tôi?”, ông Minh cho hay.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Minh Hoàng cho biết, trong suốt quá trình từ khi thành lập đến nay ông vẫn là chủ tịch HĐQT của Công ty CP BĐS Việt Nam (Vinaland). Nhưng ông không hề hay biết việc ký kết hợp đồng xây dựng với Công ty Nam Thành. Đồng thời việc xây dựng của Công ty Nam Thành trên thửa đất này ông Hoàng cũng không hề hay biết. Hiện trạng công trình đến nay đã xây đến tầng 4, theo ông Hoàng là do Vinaland thi công. Vinaland sẵn sàng làm việc nếu Công ty Nam Thành gửi văn bản chính thức.

Luật sư Thạc sĩ/Luật sư Trần Khánh Ly – Giám đốc Công ty Luật TNHH Glaw cho rằng: Các giao dịch dân sự đã được Vinaland xác lập liệu có vô hiệu khi công ty thay đổi người đại diện pháp luật?.

Điều 13 Luật Doanh nghiệp quy định về thế nào là người đại diện pháp luật, theo đó, “Người đại diện pháp luật cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Hơn nữa, theo Luật Doanh nghiệp, công ty cổ phần được tổ chức và hoạt động dựa trên cơ cấu của nó, là phạm vi quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và các cấp điều hành. Chủ sở hữu là cổ đông; các cấp quản lý, điều hành là Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc.

Người đại diện pháp luật có thể là Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Giám đốc/Tổng giám đốc. Mỗi chủ thể trong công ty cổ phần không được vượt quyền của mình mà pháp luật đã trao và các cổ đông đã thỏa thuận.

Cho nên, việc ông Hoàng nhân danh là đại diện pháp luật của công ty để tự ý chấm dứt giao dịch, ngăn cản hoạt động xây dựng với Công ty Nam Thành mà chưa hề có bất kỳ thỏa thuận mới nào với Công ty Nam Thành là trái pháp luật và vi phạm thỏa thuận dân sự.

Vì thế, ông Hoàng có nguy cơ phải bồi thường thiệt hại cho cả Công ty Nam Thành và cả thiệt hại của Vinaland đối với hành động này.

Mới đây, bản án sơ thẩm số 2163/2020/HC-ST ngày 28-12-2020 về “khiếu kiện quyết định hành chính trong lãnh vực đăng ký kinh doanh”, quyết định: Chấp nhận phần khởi kiện của ông Trần Lê Hiệp, yêu cầu hủy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304867926 (thay đổi lần thứ 14) ngày 17/7/2019 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp cho Công ty Cổ phần bất động sản Việt Nam (người đại diện trên giấy là ông Trần Minh Hoàng). Trước đó, trong đơn khởi kiện ra tòa, ông Trần Lê Hiệp kiện Phòng ĐKKD (Sở KHĐT TP.HCM) về hành vi vi phạm trong việc hủy Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 13 do ông Hiệp làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam và cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 14 cho ông Trần Minh Hoàng làm Chủ tịch HĐQT. Ông Hiệp yêu cầu Phòng ĐKKD hủy Giấy Chứng nhận ĐKKD lần thứ 14 và buộc khôi phục Giấy Chứng nhận ĐKKD lần thứ 13, theo đó ông Trần Lê Hiệp là người đại diện pháp luật của Công ty CPĐT BĐS Việt Nam.