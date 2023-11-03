Vợ sinh cho anh hai cậu con trai vô cùng ngoan và học giỏi. Gần 20 năm làm vợ, làm chồng chưa khi nào anh cảm thấy không hài lòng về vợ mình. Vậy mà, tự anh lại chẳng biết gìn giữ những ngày hạnh phúc ấy.

Anh cũng là một người đàn ông như vậy. Bản thân anh đã từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc khi có một người vợ luôn yêu thương và chăm lo cho gia đình nhỏ ấy từng chút một. Người vợ ấy đã chu toàn cả hai bên nội ngoại chu đáo vô cùng.

Thử lòng đàn bà lúc nghèo khó, rõ lòng đàn ông lúc giàu sang chính là như vậy. Vợ đã cùng anh trải qua những năm tháng nghèo khó nhất, người vợ ấy đã vượt qua biết bao nhiêu thử thách để trở thành một người vợ đảm đang chăm lo cho gia đình này toàn diện đến tận bây giờ. Còn anh, anh lại chẳng vượt qua được những cám dỗ ấy.

Người đời thường nói khi đàn ông có trong tay địa vị, quyền lực trong tay thì xung quanh họ sẵn sàng có những cô gái trẻ ở bên cạnh đánh đổi. Anh cũng vậy, khi được thăng chức cao hơn, khi đã có được cho mình một thu nhập thừa sức lo cho gia đình, nuôi vợ con và cả thời gian để chăm cho thêm một cô bồ chẳng có lý gì một gã đàn ông lại không ngoại tình.

Anh có bồ, một cô bồ còn rất trẻ đem lòng yêu anh hay thậm chí yêu tiền của anh anh cũng không phân biệt được rõ. Anh chỉ biết rằng, người con gái còn trẻ này đem cho anh rất nhiều cảm giác, cái cảm giác như trở về những ngày còn trẻ khi được yêu thương chứ không phải sống bên cạnh vợ con với trách nhiệm như hiện tại.

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Người đời nói không sai, càng ăn vụng thì người ta càng thích và dễ nghiện nó. Bất cứ thứ gì ăn vụng cũng ngon, anh ngoại tình với cô gái chỉ hơn con của mình vài tuổi. Vậy mà, anh chẳng mảy may nghĩ rằng mình sai, với anh thì việc đó không có gì sai trái.

Thậm chí anh đã yêu cô bồ đến nỗi sẵn sàng bỏ vợ con để theo cô bồ về nhà trọ của cô ta. Cùng sống trong một căn nhà như một gia đình với cô bồ trẻ. Anh sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô gái đó chỉ để được yêu thương mà không hề hay biết rằng mình đang bị lợi dụng.

Bỏ vợ theo nhân tình được đâu đó chưa đầy 4 tháng thì anh hay tin mình mắc bệnh ung thư. Cô bồ cười cợt vào mặt anh rồi nói:

- Anh nghĩ tôi điên sao mà theo lão già ung thư sắp chết như anh để chăm sóc anh cơ chứ.

- Em, em không yêu tôi sao? – cô bồ trẻ cười lớn đáp:

- Anh nghĩ gì vậy, tôi chỉ yêu tiền của anh thôi. Giờ anh bệnh tật thế này sao còn lo cho tôi được, tôi cũng kiếm được mối ngon hơn rồi.

- Cô...

Cô bồ trẻ bỏ đi, một mình trong căn phòng lạnh lẽo anh mới nhớ vợ con đến nhường nào. Anh nằm nhớ vợ quá, nhớ những bữa cơm của vợ nấu cho mỗi ngày nước mắt anh cứ thế rơi xuống. Anh khóc, khóc vì lỗi lầm của mình. Đúng lúc đó anh nhận được tin nhắn của vợ: "Anh về nhà đi, mẹ con em đợi anh về".

Anh khóc lớn hơn, thành tiếng rất to. Đến khi bình tĩnh lại, anh thu xếp vài bộ quần áo rồi trở về nhà. Vợ anh đứng ngoài cửa đợi anh, còn hai cậu con trai chạy ra sà vào anh hỏi:

- Bố đi công tác về có quà gì cho con không hả bố?

- Cả con nữa.

Anh nhìn sang chị rơi nước mắt. Hóa ra, những ngày anh bỏ đi theo nhân tình vợ anh đã nói dối rằng anh đi công tác. Người vợ ấy đã nghĩ cho anh nhiều đến vậy để đến ngày trở về của một kẻ tội đồ như anh vẫn được các con yêu quý. Giờ có hối hận anh cũng không còn nhiều thời gian nữa, anh chỉ hi vọng mình có nhiều thời gian hơn một chút chăm sóc cho vợ. Giờ mang bệnh ung thư về, anh chẳng chăm sóc được vợ mấy ngày mà vợ lại là người chăm sóc cho anh.

Đàn ông, đừng ham mấy thứ ngoài kia để rồi phải đem hối hận như anh trở về. Bởi có những lỗi lầm có thể sửa sai, nhưng cũng có những lỗi lầm cả đời cũng không thể nào sửa sai được. Hãy biết cách trân trọng cuộc sống hôn nhân hơn, trân trọng người phụ nữ đã tần tảo hi sinh cả tuổi thanh xuân để bên cạnh mình và đem lại cho cô ấy hạnh phúc trọn vẹn để sau này cũng không bao giờ hối hận như anh đã từng.