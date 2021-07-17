Cụ thể, tài khoản đăng tải bài viết kể lại câu chuyện ngoại tình của anh rể với người tình. Kèm theo đó, là hình ảnh các đoạn chụp tin nhắn đấu tố giữa người chị của mình với tên "tiểu tam" kia. Chủ tài khoản cho biết:

Cái tên Tiểu tam đã không ít lần xuất chiêu "hack não" các cô vợ chính thất với nhiều trường hợp oái oăm như ghen ngược, chửi bới, đấu tố hay thậm chí còn lên giọng thách thức. Mới đây, một mạng xã hội, một tài khoản Facebooker có bài đăng tải kể về "tiểu tam" xuất hiện dạy đời vợ chính ngay tại gia đình mình khiến dân mạng cũng "cạn lời" trước trường hợp này.

Em xin kể thêm: Ngày anh rể và chị gái em quen nhau xong có bầu mới cưới ạ và qua mồm con kia thì là anh rể em ngu muội, nuôi con của người khác 8, 9 năm mà vẫn cam chịu. Rồi nó lấy đây làm nên câu chuyện đòi đi xét nghiệm nhưng nhưng chị gái em việc gì phải đi xét nghiệm, việc gì phải chứng minh cái việc không đâu đấy ạ".

"Tầm hơn 1 năm nay anh rể em có qua lại với chị gái tên N. kia trong im lặng nhưng tầm 2 tháng trở lại đây nó có những thủ đoạn mà đến em và gia đình đều không thể ngờ tới. Các chị đọc tin nhắn nó nhắn nhủ cho chị gái em thì biết ạ. Cái sai của anh rể em là đi kể hết tất cả các câu chuyện của gia đình cho nó nghe, là 1 thằng đàn ông không tôn trọng vợ nên mới để xảy ra chuyện như này. Nhưng nó dám lên mặt dạy đời thì cũng đáng để em cho lên facebook ạ.

Trong các đoạn tin nhắn hội thoại, có thể thấy cô tiểu tam liên tục có nhiều lời thách thức, dạy đời người vợ chính. Thậm chí, người tình này lại còn nham nhở buông lời xúc phạm rằng anh chồng chính là nạn nhân trong cuộc hôn nhân vì phải đổ vỏ cho cái thai của người vợ. Đối với những trường hợp khác, chẳng người tình nào dám để lộ mặt khi làm chuyện xấu hổ, sợ bị vợ người tình bắt ghen. Thế nhưng, cô gái này có vẻ như không mấy sợ hãi khi giật chồng người khác.

Sau một tràng tin nhắn không khiến người vợ "nổi điên", người tình bất ngờ tung chiêu mới xoay chuyển tình. Cô ta bắt đầu than thân trách phận để tìm sự đồng cảm, không chỉ vậy còn lên tiếng kể lể nhân từ rằng: "Quà sinh nhật chị nhận em bảo anh ấy mua tặng chị đấy, tin nhắn cũng vậy". Đồng thời, tiểu tam còn đa nhân cách đến mức độ nói người chồng là người vô trách nhiệm, không đàng hoàng với vợ con, cô ta hỏi người vợ có đáng tranh giành một người như vậy không.

"Trong khi anh ấy công khai bên em, gia đình, bạn bè, họ hàng ai cũng biết mà chị lại không hề biết mình đang chỉ là con hầu trong gia đình ấy. Nếu em là chị đừng nói 5 triệu, 5 tỷ em cũng sẽ làm sáng tỏ minh oan cho bản thân bằng khoa học, bằng giấy trắng mực đen. Sống để tận 8 năm dai dẳng, đời mình dài được bao lâu đâu chị, cố lên... Tội nghiệp cho chị, bản lĩnh lên chị nhé".

Sau khi bị khủng bố liên hồi, người vợ cũng phải lên tiếng đáp trả - Ảnh: Chụp màn hình

Có vẻ như người chồng thấy sai nên lâu nay không qua lại với cô tiểu tam, khiến cô này quay qua làm phiền người vợ. Vừa mới trách cứ nhân tình không trách nhiệm, không đàng hoàng, không đáng để tranh giành, thế nhưng, tiểu tam lại quay ra nhắn tin bi lụy cho anh chồng: "Dịch bệnh phức tạp, anh muốn gì thì về đây nói chuyện với em, rồi em sẽ nghe anh... Anh về đi rồi anh bảo gì em cũng nghe... Em hứa em sẽ sửa, sẽ ngoan, nghe lời anh".

Tiểu tam vừa chê người tình không đáng để yêu thì bất ngờ lại lật mặt làm mèo ngoan nhắn tin bi luỵ với anh ta - Ảnh: Chụp màn hình

Thấy người vợ có vẻ thờ ơ trước những lời thách thức, tiểu tam lại đẩy lên cao trào báo với cô vợ rằng: "Em có bầu, em đẻ chị nuôi nhé", chị vợ đáp nhẹ nhàng: "Nuôi thì chị chịu em ạ. Con chị chị còn nuôi chưa xong". Bên cạnh, sau những pha làm phiền không lối thoát, chị vợ cũng phải đanh thép: "Thì em im đi. Em cứ nói lắm trình bày lắm thế chị quan tâm đâu... Mày nhắn ít thôi. Việc của ai người ấy lo, sao mày cứ phải đi lo hộ tao thế, liên quan gì đến em đâu mà em khóc thuê... ngữ mày không xứng cho tao chửi".

Quả này thật là một cô tiểu tam lắm chiêu trò và đa nhân cách, quay 180 độ khiến người xem cũng không đỡ nỗi!