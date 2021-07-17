Tiểu tam Hà Nội nhắn tin giật chồng 'em có bầu, em đẻ chị nuôi nhé', chị vợ cao tay không thèm đếm xỉa: 'Mày nhắn ít thôi. Ngữ mày không xứng cho tao chửi'

Ngoại tình 17/07/2021 09:58

Muốn chọc cho vợ chính thất lên cơn ghen, tiểu tam liên hồi thách thức, khủng bố tin nhắn. Thế nhưng, cô vợ chẳng hề quan tâm, đếm xỉa khiến tiểu tam ngày càng điên loạn.

Cái tên Tiểu tam đã không ít lần xuất chiêu "hack não" các cô vợ chính thất với nhiều trường hợp oái oăm như ghen ngược, chửi bới, đấu tố hay thậm chí còn lên giọng thách thức. Mới đây, một mạng xã hội, một tài khoản Facebooker có bài đăng tải kể về "tiểu tam" xuất hiện dạy đời vợ chính ngay tại gia đình mình khiến dân mạng cũng "cạn lời" trước trường hợp này. 

Cụ thể, tài khoản đăng tải bài viết kể lại câu chuyện ngoại tình của anh rể với người tình. Kèm theo đó, là hình ảnh các đoạn chụp tin nhắn đấu tố giữa người chị của mình với tên "tiểu tam" kia. Chủ tài khoản cho biết:

"Tầm hơn 1 năm nay anh rể em có qua lại với chị gái tên N. kia trong im lặng nhưng tầm 2 tháng trở lại đây nó có những thủ đoạn mà đến em và gia đình đều không thể ngờ tới. Các chị đọc tin nhắn nó nhắn nhủ cho chị gái em thì biết ạ. Cái sai của anh rể em là đi kể hết tất cả các câu chuyện của gia đình cho nó nghe, là 1 thằng đàn ông không tôn trọng vợ nên mới để xảy ra chuyện như này. Nhưng nó dám lên mặt dạy đời thì cũng đáng để em cho lên facebook ạ.

Em xin kể thêm: Ngày anh rể và chị gái em quen nhau xong có bầu mới cưới ạ và qua mồm con kia thì là anh rể em ngu muội, nuôi con của người khác 8, 9 năm mà vẫn cam chịu. Rồi nó lấy đây làm nên câu chuyện đòi đi xét nghiệm nhưng nhưng chị gái em việc gì phải đi xét nghiệm, việc gì phải chứng minh cái việc không đâu đấy ạ".

Trong các đoạn tin nhắn hội thoại, có thể thấy cô tiểu tam liên tục có nhiều lời thách thức, dạy đời người vợ chính. Thậm chí, người tình này lại còn nham nhở buông lời xúc phạm rằng anh chồng chính là nạn nhân trong cuộc hôn nhân vì phải đổ vỏ cho cái thai của người vợ. Đối với những trường hợp khác, chẳng người tình nào dám để lộ mặt khi làm chuyện xấu hổ, sợ bị vợ người tình bắt ghen. Thế nhưng, cô gái này có vẻ như không mấy sợ hãi khi giật chồng người khác.

Sau một tràng tin nhắn không khiến người vợ "nổi điên", người tình bất ngờ tung chiêu mới xoay chuyển tình. Cô ta bắt đầu than thân trách phận để tìm sự đồng cảm, không chỉ vậy còn lên tiếng kể lể nhân từ rằng: "Quà sinh nhật chị nhận em bảo anh ấy mua tặng chị đấy, tin nhắn cũng vậy". Đồng thời, tiểu tam còn đa nhân cách đến mức độ nói người chồng là người vô trách nhiệm, không đàng hoàng với vợ con, cô ta hỏi người vợ có đáng tranh giành một người như vậy không. 

"Trong khi anh ấy công khai bên em, gia đình, bạn bè, họ hàng ai cũng biết mà chị lại không hề biết mình đang chỉ là con hầu trong gia đình ấy. Nếu em là chị đừng nói 5 triệu, 5 tỷ em cũng sẽ làm sáng tỏ minh oan cho bản thân bằng khoa học, bằng giấy trắng mực đen. Sống để tận 8 năm dai dẳng, đời mình dài được bao lâu đâu chị, cố lên... Tội nghiệp cho chị, bản lĩnh lên chị nhé".

tieu tam 5

tieu tam 6
Sau khi bị khủng bố liên hồi, người vợ cũng phải lên tiếng đáp trả - Ảnh: Chụp màn hình

Có vẻ như người chồng thấy sai nên lâu nay không qua lại với cô tiểu tam, khiến cô này quay qua làm phiền người vợ. Vừa mới trách cứ nhân tình không trách nhiệm, không đàng hoàng, không đáng để tranh giành, thế nhưng, tiểu tam lại quay ra nhắn tin bi lụy cho anh chồng: "Dịch bệnh phức tạp, anh muốn gì thì về đây nói chuyện với em, rồi em sẽ nghe anh... Anh về đi rồi anh bảo gì em cũng nghe... Em hứa em sẽ sửa, sẽ ngoan, nghe lời anh".

tieu tam 7
Tiểu tam vừa chê người tình không đáng để yêu thì bất ngờ lại lật mặt làm mèo ngoan nhắn tin bi luỵ với anh ta - Ảnh: Chụp màn hình

Thấy người vợ có vẻ thờ ơ trước những lời thách thức, tiểu tam lại đẩy lên cao trào báo với cô vợ rằng: "Em có bầu, em đẻ chị nuôi nhé", chị vợ đáp nhẹ nhàng: "Nuôi thì chị chịu em ạ. Con chị chị còn nuôi chưa xong". Bên cạnh, sau những pha làm phiền không lối thoát, chị vợ cũng phải đanh thép: "Thì em im đi. Em cứ nói lắm trình bày lắm thế chị quan tâm đâu... Mày nhắn ít thôi. Việc của ai người ấy lo, sao mày cứ phải đi lo hộ tao thế, liên quan gì đến em đâu mà em khóc thuê... ngữ mày không xứng cho tao chửi".

Quả này thật là một cô tiểu tam lắm chiêu trò và đa nhân cách, quay 180 độ khiến người xem cũng không đỡ nỗi!

Tiểu tam đe dọa dàn cảnh tự tử để đưa chị dâu tôi vào tù

Tiểu tam đe dọa dàn cảnh tự tử để đưa chị dâu tôi vào tù

Không ngờ cô ta lại am hiểu về luật đến vậy. Cô ta nói rằng sẽ dàn cảnh tự tự không thành vì bị chị dâu xâm phạm tinh thần nghiêm thần nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   tiểu tam khủng bố vợ chính thất tiểu tam thách thức vợ chính thất tiểu tam thách thức vợ người tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 59 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 59 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 59 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng