Em bé tròn ủm siêu bụ bẫm đốn tim cư dân mạng, biết chế độ ăn uống càng kinh ngạc hơn

Ngắm con yêu mỗi ngày 15/11/2019 09:00

Em bé bụ bẫm chỉ mới 4 tháng tuổi nhưng đã nặng 12 kg khiến nhiều người sửng sốt. Tuy nhiên khi biết bí quyết nuôi con của người mẹ ai nấy càng kinh ngạc hơn.

Mới đây, trên một diễn đàn nuôi dạy con xuất hiện loạt ảnh về em bé bụ bẫm thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Người mẹ cho biết bé trai chỉ mới 4 tháng tuổi nhưng đã nặng khoảng 12 kg, khiến nhiều mẹ bỉm sữa khác rần rần hỏi xin bí quyết chăm con.

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Em bé bụ bẫm 4 tháng tuổi nặng 12 kg - Ảnh: FB

Phía dưới bài đăng, nhiều người đã để lại những bình luận cảm thán về độ đáng yêu siêu cấp của em bé: "Cưng quá luôn chị ơi"; "Mẹ nuôi con khéo quá đi"; "Nhìn ngấn của bé mà thấy thích mê"; "Mẹ em mát tay quá"; "Nhìn chỉ muốn nựng thôi, yêu không chịu nổi"; "Trời ơi tròn ủm đáng yêu quá"...

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Vẻ đáng yêu siêu cấp đốn tim cư dân mạng - Ảnh: FB
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Cặp má phúng phính khiến người đối diện 'tan chảy' - Ảnh: FB

Được biết, bé trai trong ảnh tên Tuấn Bảo, sống tại Hải Phòng, con của chị Vũ Thị Xuân (28 tuổi). Khi sinh ra, cân nặng của bé Bảo cũng chỉ bình thường như bao đứa trẻ khác, khoảng 3,1 kg. Sau đó mỗi tháng bé tăng đều đặn khoảng 2 kg. Đến nay chỉ mới 4 tháng tuổi nhưng Tuấn Bảo đã nặng 12 kg.

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Em bú 100% sữa mẹ và khả năng hấp thu siêu tốt - Ảnh: FB

Với số cân nặng này, nhiều người lầm tưởng bé Bảo ăn sữa công thức, dẫn đến thừa cân vì dư thừa chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, chị Xuân khẳng định chị chỉ nuôi con bằng sữa mẹ.

Bà mẹ 2 con cũng từng tham khảo ý kiến của bác sĩ và được khuyên là cứ tiếp tục cho con bú theo nhu cầu của bé. Tuấn Bảo bụ bẫm hơn những đứa trẻ khác là do khả năng hấp thụ của bé quá tốt.  

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