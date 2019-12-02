Vỏ bưởi tưởng chừng chỉ là thứ vứt đi, ai ngờ lại có thể nấu được món ngon thế này!

Chè bưởi là một món tráng miệng rất ngon với vị ngọt thanh, thơm đặc trưng. Chị em nội trợ hãy cùng làm phong phú hơn thực đơn ăn vặt của gia đình với cách làm chè bưởi đơn giản sau nhé!

- Bột năng.

- Đậu xanh.

- Nước cốt dừa.

- Đường.

Thái cùi bưởi có kích thước như hạt lựu để món chè thêm hấp dẫn - Ảnh: Internet

Cách làm chè bưởi:

Để có món chè ngon này, bạn cần thực hiện như sau.

Bước 1:

Gọt bỏ phần vỏ bưởi xanh (cần gọt hết toàn bộ vì nếu còn một chút ít chè sẽ đắng). Ngâm vỏ vừa gọt với nước muối lần thứ nhất trong 2 tiếng. Khi ngâm, bóp nhiều lần cho nước muối thấm vào cùi bưởi, sau đó xả với nước sạch.

Lưu ý: Ngâm với nước muối khoảng 2-3 lần, những lần sau chỉ ngâm 30 - 40 phút. Lần xả nước cuối cùng, các bạn không nên bóp quá kiệt nước, cùi bưởi sẽ khô, ăn không ngon.

Bước 2:

Thái nhỏ cùi bưởi, cho đường vào bóp đều, ướp với đường trong vòng 1 tiếng.

Chè bưởi thơm giòn cộng với nước cốt dừa béo ngậy cực 'quyến rũ' - Ảnh: Internet

Bước 3:

Cho cùi bưởi đã ướp đường vào nồi đun nóng. Khi đun, thỉnh thoảng cho ít nước vào để cùi bưởi luôn mọng, đun cho tới khi nào cùi bưởi trong.

Bước 4:

Khi cùi bưởi còn nóng, đổ bột năng vào đảo đều để cùi bưởi được áo đều bột xung quanh. Đây cũng là bước để tạo độ giòn cho cùi bưởi.

Sau đó, nấu sôi nước rồi cho cùi bưởi vào luộc. Đến khi cùi bưởi nổi lên trên thì vớt ra cho vào âu nước lạnh, rồi vớt để ráo nước.

Bước 5:

Vị ngọt thanh mát của chè bưởi hấp dẫn - Ảnh: Internet

Ngâm đậu xanh với nước muối loãng khoảng 2 tiếng cho đậu nở. Muối giúp đậu xanh có vị đậm đà hơn.

Sau đó cho đậu xanh vào hấp chín hoặc dùng lò vi sóng khoảng 10 phút (các bạn nhớ đổ ít nước lên đậu).

Khi đậu chín mềm (đừng làm tơi rã quá, không ngon), cho vào nồi nước luộc cùi bưởi ban đầu, thêm đường cho vừa ăn.

Hòa tan bột năng, đổ chung vào nồi nước cùi bưởi đậu xanh, khuấy đều đến khi đạt được độ sánh vừa ý. Món chè này phải thật đặc sánh.

Bước 6:

Nấu nước cốt dừa, để dùng chung với chè bưởi.

Món chè bưởi bắt mắt - Ảnh: Internet

Có thể cho thêm ít tinh dầu bưởi lên chè, khi ăn sẽ thơm dịu mùi bưởi, cùi bưởi giòn ngọt, nước dừa sánh béo.

Bạn còn chờ gì mà không làm ngay món chè dễ nấu này để gia đình cùng thưởng thức.