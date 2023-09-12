Món ăn healthy: Cách làm sữa chua Hy Lạp trắng muốt, đặc và dẻo quánh như kem

Nấu gì hôm nay 12/09/2023 10:06

Cách này siêu dễ, thành quả thu về là sữa chua thơm mịn, sánh đặc như kem chắc chắn sẽ khiến cả nhà thích mê.

Sữa chua Hy Lạp thực sự chứa gần gấp đôi lượng protein so với sữa chua thông thường. 226gr sữa chua Hy Lạp có khoảng 17gr protein, so với 11gr ở sữa chua thông thường. Điều này làm cho sữa chua Hy Lạp trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn bổ sung thêm protein.

Ngoài ra, vì hàm lượng protein cao nên sữa chua Hy Lạp sẽ giúp bạn no lâu hơn, đó là "chìa khóa" quan trọng nếu bạn đang cố gắng giảm cân hoặc duy trì cân nặng.

Món ăn healthy: Cách làm sữa chua Hy Lạp trắng muốt, đặc và dẻo quánh như kem - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sữa chua hy lạp

NGUYÊN LIỆU

1 lít sữa tươi nguyên chất

120g sữa đặc

400g sữa chua cái

Món ăn healthy: Cách làm sữa chua Hy Lạp trắng muốt, đặc và dẻo quánh như kem - Ảnh 2
Cách này siêu dễ, ai vụng về hay đụng đâu đổ đó cũng làm được hết.

DỤNG CỤ

Vải lọc

Thìa khuấy

Nồi to loại 5L, âu đựng sữa chua

Dụng cụ để để ủ sữa chua.

CÁCH LÀM

Món ăn healthy: Cách làm sữa chua Hy Lạp trắng muốt, đặc và dẻo quánh như kem - Ảnh 3

Rót sữa ra những chai thuỷ tinh nhỏ, dùng giấy bọc làm nắp để giúp sữa thoát hơi nước khi ủ

- Bước 1: Sơ chế dụng cụ

Trụng tất cả các dụng cụ như âu đựng, thìa khuấy, nồi… qua nước sôi rồi để ráo nước. Dụng cụ đảm bảo sạch và khô cũng là một trong những yếu tố chính giúp làm sữa chua thành công.

- Bước 2: Sơ chế nguyên liệu

Sữa tươi sau khi lọc bỏ cặn, đun ở nhiệt độ vừa. Khi sữa bắt đầu ấm cho sữa đặc vào khuấy nhẹ, khi sữa hơi lăn tăn và có hơi nước bốc lên thì tắt bếp.

Để sữa nguội tầm 40-50 độ C sau đó cho sữa chua cái vào khuấy nhẹ tay.

- Bước 3: Ủ sữa chua

Rót sữa ra những chai thuỷ tinh nhỏ, dùng giấy bọc làm nắp để giúp sữa thoát hơi nước khi ủ

Lấy nồi to 5L, đổ mực nước vừa phải để khi cho sữa chua vào nước ngập 2/3 lọ là được. Đun nước lăn tăn tầm 80 độ C là được.

- Bước 4: Lọc sữa chua

Dùng 1 cái âu vừa, bọc khăn lên trên và cố định bằng dây chun. Sau đó ấn nhẹ xuống tạo thành một mặt hố và đổ sữa chua vào. Cho vào ngăn mát tủ lạnh từ 2-4 tiếng là hoàn thành.

Thành phẩm có được là những hũ sữa chua dù có úp ngược lại cũng không bị đổ ra ngoài, váng sữa trên bề mặt vàng óng như nắng, ăn béo thơm vô cùng.

Món ăn healthy: Cách làm sữa chua Hy Lạp trắng muốt, đặc và dẻo quánh như kem - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chúc các bạn thành công!

Lợi ích của sữa chua Hy Lạp

Những thành phần dinh dưỡng có trong sữa chua giúp bổ sung những khoáng chất cần thiết và có lợi, giúp cơ thể khỏe mạnh. Lợi ích của sữa chua Hy Lạp cụ thể gồm:

Sữa chua Hy Lạp giúp giảm cân hiệu quả

Giữ cho đường ruột khỏe mạnh

Hỗ trợ xương chắc khỏe

Sữa chua Hy Lạp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Giúp làn da mịn màng, trắng hồng

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