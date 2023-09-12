Món ăn healthy: Cách làm sữa chua Hy Lạp trắng muốt, đặc và dẻo quánh như kem

Cách này siêu dễ, thành quả thu về là sữa chua thơm mịn, sánh đặc như kem chắc chắn sẽ khiến cả nhà thích mê.
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Sữa chua Hy Lạp thực sự chứa gần gấp đôi lượng protein so với sữa chua thông thường. 226gr sữa chua Hy Lạp có khoảng 17gr protein, so với 11gr ở sữa chua thông thường. Điều này làm cho sữa chua Hy Lạp trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn bổ sung thêm protein.
Ngoài ra, vì hàm lượng protein cao nên sữa chua Hy Lạp sẽ giúp bạn no lâu hơn, đó là "chìa khóa" quan trọng nếu bạn đang cố gắng giảm cân hoặc duy trì cân nặng.
Cách làm sữa chua hy lạp
NGUYÊN LIỆU
1 lít sữa tươi nguyên chất
120g sữa đặc
400g sữa chua cái
DỤNG CỤ
Vải lọc
Thìa khuấy
Nồi to loại 5L, âu đựng sữa chua
Dụng cụ để để ủ sữa chua.
CÁCH LÀM
- Bước 1: Sơ chế dụng cụ
Trụng tất cả các dụng cụ như âu đựng, thìa khuấy, nồi… qua nước sôi rồi để ráo nước. Dụng cụ đảm bảo sạch và khô cũng là một trong những yếu tố chính giúp làm sữa chua thành công.
- Bước 2: Sơ chế nguyên liệu
Sữa tươi sau khi lọc bỏ cặn, đun ở nhiệt độ vừa. Khi sữa bắt đầu ấm cho sữa đặc vào khuấy nhẹ, khi sữa hơi lăn tăn và có hơi nước bốc lên thì tắt bếp.
Để sữa nguội tầm 40-50 độ C sau đó cho sữa chua cái vào khuấy nhẹ tay.
- Bước 3: Ủ sữa chua
Rót sữa ra những chai thuỷ tinh nhỏ, dùng giấy bọc làm nắp để giúp sữa thoát hơi nước khi ủ
Lấy nồi to 5L, đổ mực nước vừa phải để khi cho sữa chua vào nước ngập 2/3 lọ là được. Đun nước lăn tăn tầm 80 độ C là được.
- Bước 4: Lọc sữa chua
Dùng 1 cái âu vừa, bọc khăn lên trên và cố định bằng dây chun. Sau đó ấn nhẹ xuống tạo thành một mặt hố và đổ sữa chua vào. Cho vào ngăn mát tủ lạnh từ 2-4 tiếng là hoàn thành.
Thành phẩm có được là những hũ sữa chua dù có úp ngược lại cũng không bị đổ ra ngoài, váng sữa trên bề mặt vàng óng như nắng, ăn béo thơm vô cùng.
Chúc các bạn thành công!
Lợi ích của sữa chua Hy Lạp
Những thành phần dinh dưỡng có trong sữa chua giúp bổ sung những khoáng chất cần thiết và có lợi, giúp cơ thể khỏe mạnh. Lợi ích của sữa chua Hy Lạp cụ thể gồm:
Sữa chua Hy Lạp giúp giảm cân hiệu quả
Giữ cho đường ruột khỏe mạnh
Hỗ trợ xương chắc khỏe
Sữa chua Hy Lạp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch
Giúp làn da mịn màng, trắng hồng