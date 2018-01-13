Độc lạ: Cách làm cùi dưa hấu ngâm chua ngọt ăn giải ngán cho những bữa cơm ngày Tết

Nấu gì hôm nay 13/01/2018 14:36

Đừng vội vứt đi những miếng cùi dưa hấu bởi chị em có thể chế biến thành một món ăn kèm cực ngon giúp cả gia đình giải ngán trong những ngày Tết sắp đến.

Ít người biết rằng cùi dưa hấu mà chúng ta thường vứt đi là một vị thuốc quý có tính mát, thanh nhiệt cơ thể với công dụng trị mụn, giải độc tố, chống lão hóa và giảm mỡ tuyệt vời.

Độc lạ: Cách làm cùi dưa hấu ngâm chua ngọt ăn giải ngán cho những bữa cơm ngày Tết - Ảnh 1
Cùi dưa hấu có nhiều lợi ích không ngờ đối với sức khỏe con người - Ảnh minh họa: Internet

Để không lãng phí vị thuốc quý trên, bài viết này xin chia sẻ cách làm cùi dưa hấu ngâm chua không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp cả gia đình giải ngán trong bữa cơm ngày Tết.

Cách làm cùi dưa hấu ngâm chua ngọt siêu ngon cho bữa cơm ngày ngày Tết

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Cùi dưa hấu: 300g

- Đường kính: 60g

- Muối: 3 muỗng cà phê

- Tỏi: 4 tép

- Ớt: 2 trái

- Nước mắm: 2 muỗng canh

- Giấm gạo: 60ml

- Nước đun sôi để nguội: 100ml

- Hũ thủy tinh có nắp

Thực hiện

Bước 1: Bạn gọt bỏ lớp vỏ xanh chừa lại phần cùi trắng, rửa sạch và cắt thành từng miếng hơi dày.

Bước 2: Ướp phần cùi dưa hấu với 20g đường và 2 muỗng cà phê muối.

Bước 3: Sau 15 phút, kiểm tra xem miếng cùi dưa hấu đã mềm chưa, nếu bẻ cong không gãy thì đem xả nước sạch. Lưu ý: Rửa lại bằng nước đun sôi để nguội và để cho thật ráo.

Độc lạ: Cách làm cùi dưa hấu ngâm chua ngọt ăn giải ngán cho những bữa cơm ngày Tết - Ảnh 2
Nên để cùi dưa hấu thật ráo trước khi ngâm để tránh tình trạng chúng bị mềm và không được giòn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Tỏi và ớt thái lát mỏng rồi đem trộn cùng cùi dưa hấu.

Bước 5: Bạn cho giấm gạo, nước mắm, nước đun sôi để nguội, đường và muối vào một tô nhỏ khuấy đều.

Bước 6: Xếp cùi dưa hấu vào hũ thủy tinh đã rửa sạch. Sau đó, rót hỗn hợp nước giấm đường vào ngập phần cùi dưa rồi đậy kín nắp, cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 ngày là có thể dùng được ngay.

Độc lạ: Cách làm cùi dưa hấu ngâm chua ngọt ăn giải ngán cho những bữa cơm ngày Tết - Ảnh 3
Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có ngay hũ cùi dưa hấu ngâm chua ngọt vừa ngon vừa bổ dưỡng cho cả gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trước khi ăn bạn có thể vớt dưa ra, bóp và rửa lại với nhiều lần nước rồi đem trộn đều với ít nước mắm cay ngọt để làm tăng hương vị. Đặc biệt vị chua chua, ngòn ngọt và giòn giòn của món này khi ăn kèm với bánh tét hay thịt kho ngày Tết sẽ giúp giải ngán hiệu quả.

Độc lạ: Cách làm cùi dưa hấu ngâm chua ngọt ăn giải ngán cho những bữa cơm ngày Tết - Ảnh 4
Cùi dưa hấu ngâm chua ngọt cực thơm ngon, ăn mãi không ngán trong những ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với cách làm đơn giản trên, chị em nội trợ đã có thể làm ra những hũ cùi dưa hấu ngâm chua ngọt tuyệt ngon cho cả gia đình cùng thưởng thức trong những bữa cơm ngày Tết!

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