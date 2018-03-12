Để chống chọi với nắng nóng cực điểm, hãy dùng ngay các loại nước ép trái cây giải nhiệt này

Nấu gì hôm nay 12/03/2018 17:33

Vào những ngày nắng nóng, các chị em nội trợ hãy làm các loại nước ép trái cây vừa ngon vừa giúp giải nhiệt cơ thể hiệu quả này.

Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh đang vào những ngày nắng nóng cực điểm với nhiệt độ lên đến gần 40 độ C khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Để chống chọi với nắng nóng cực điểm, hãy dùng ngay các loại nước ép trái cây giải nhiệt này - Ảnh 1
Những loại nước ép trái cây dễ làm, tốt cho sức khỏe và giải nhiệt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Các loại nước ép trái cây dễ làm vừa ngon vừa giúp giải nhiệt

Nước ép dưa leo, táo

Chuẩn bị nguyên liệu:

Dưa leo: 2 trái

Táo: 1 trái

Thực hiện:

Bước 1: Táo và dưa leo rửa thật sạch rồi bạn cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào máy ép lấy nước.

Để chống chọi với nắng nóng cực điểm, hãy dùng ngay các loại nước ép trái cây giải nhiệt này - Ảnh 2
Nước ép dưa leo, táo rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cuối cùng, cho nước ép táo và dưa leo ra ly là bạn có thể thưởng thức ngay rồi. Trước khi uống, bạn có thể cho nước ép vào ngăn mát tủ lạnh hay thêm vài viên đá sẽ làm tăng hương vị.

Nước ép bưởi, quýt, cà rốt

Chuẩn bị nguyên liệu:

Bưởi đỏ: 1 trái

Quýt: 4 trái

Cà rốt: 2 củ

Gừng băm nhuyễn: 1 muỗng cà phê

Thực hiện:

Bước 1: Bưởi và quýt bạn cắt làm đôi và vắt lấy nước. Đừng mạnh tay kẻo nước cốt lẫn tinh dầu của vỏ gây đắng.

Bước 2: Cà rốt mua về rửa sạch, gọt vỏ cho vào máy ép lấy nước. Tiếp theo, bạn cho nước bưởi, quýt, cà rốt và gừng nạo vào ly khuấy đều là đã hoàn thành thức uống thơm ngon, giải nhiệt hiệu quả cho cơ thể rồi đấy.

Nước ép cam, cà rốt

Chuẩn bị nguyên liệu:

Cam: 2 trái

Cà rốt: 1 củ

Mật ong: 2 muỗng canh

Thực hiện:

Bước 1: Cam và cà rốt rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt thành những miếng nhỏ.

Để chống chọi với nắng nóng cực điểm, hãy dùng ngay các loại nước ép trái cây giải nhiệt này - Ảnh 3
Nước ép cam và cà rốt không chỉ giải nhiệt mà còn giúp đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cho cam, cà rốt vào máy ép lấy nước sau đó đổ ra ly, cho thêm mật ong vào khuấy đều cùng vài viên đá là có thể thưởng thức.

Nước ép bắp cải tím

Chuẩn bị nguyên liệu:

Cải tím: 1/4 bắp

Lê: 1 trái

Thực hiện:

Bước 1: Lê mua về rửa sạch, gọt vỏ và cắt thành những miếng vừa ăn.

Bước 2: Bắp cải bạn nên ngâm vào nước muối pha loãng khoảng 5 phút rồi rửa sạch để loại bỏ tất cả các chất độc hại. Tiếp theo, bạn để ráo nước và cắt bắp cải thành từng miếng nhỏ.

Bước 3: Cuối cùng, cho lê và bắp cải vào máy ép lấy nước. Rót nước ép vào ly và thêm vài viên đá để giúp thức uống ngon hơn.

Để chống chọi với nắng nóng cực điểm, hãy dùng ngay các loại nước ép trái cây giải nhiệt này - Ảnh 4
Nước ép bắp cải tím vừa thơm ngon vừa tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có ngay các loại nước ép trái cây ngon, giúp giải nhiệt hiệu quả trong những ngày nắng nóng.

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