‘Chủ thớt’ chia sẻ bí quyết làm bánh chưng ‘tứ sắc’, dân mạng khen ngợi hết lời

Mới đây, trong group “Yêu Bếp” có một tài khoản mạng xã hội với nickname Q.V. chia sẻ bí quyết làm bánh chưng “tứ sắc”. Chính diện mạo mới mẻ và độc đáo này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Anh chàng Q.V. dí dỏm chia sẻ: “Mình tận dụng những cây mình trồng có sẵn ở ban công để thực hiện chiếc bánh này, lúc đầu tính làm bánh ngũ sắc nhưng vì chia 5 hướng nó hơi khó, nên mình chỉ làm có tứ sắc thôi”.

Chiếc bánh chưng 'tứ sắc' vô cùng độc đáo mà anh chàng chia trong group facebook 'Yêu Bếp' - Ảnh: FBNV

“Chủ thớt” còn sẵn sàng tiết lộ nhưng màu sắc thiên nhiên ấy với mọi người: “Màu đỏ mình có sử dụng gấc để ngâm gạo, màu xanh của lá nếp (lá dứa), màu tím của lá cẩm, và màu vàng của nghệ, mình xay các loại lá rồi lọc bỏ bã thành nước cốt để ngâm”. Quả thật tất cả đều xuất phát từ nguyên liệu tươi xanh, nói không với phẩm màu có hại cho sức khỏe.

Q.V. tiết lộ màu sắc của bánh: màu đỏ từ gấc, màu xanh từ lá dứa, màu tím từ lá cẩm và màu vàng từ nghệ - Ảnh: FBNV

“Mình sử dụng tấm mica cắt thành hình dấu + cao tầm 5cm để ngăn các màu rồi đổ gạo vào từng ô sao đó rút tấm mica đó ra và gói lại”, chàng trai cho biết thêm. Mặc dù tự nhận mình lần đầu gói bánh chưng còn hơi vụng về, thế nhưng thành quả đầy mới mẻ này đã khiến cư dân mạng khen ngợi hết lời. Nhiều người còn bình luận rằng: “Chiếc bánh này vừa ý nghĩa, vừa đảm bảo được chất lẫn lượng”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-thot-chia-se-bi-quyet-lam-banh-chung-tu-sac-dan-mang-khen-ngoi-het-loi-395901.html