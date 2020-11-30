Cháo hàu nấu với rau gì ngon và dinh dưỡng cho bé?

Nếu mẹ vẫn đang băn khoăn không biết cháo hàu nấu với rau gì ngon và đầy đủ dinh dưỡng cho bé thì đừng bỏ qua những gợi ý ngay sau đây.

Giá trị dinh dưỡng của hàu đối với trẻ em Việc thay đổi các món cháo cho bé ăn dặm rất quan trọng, điều này sẽ giúp đánh thức vị giác của bé và kích thích con ăn ngon. Từ đó có thể giúp bé hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng. Có rất nhiều món cháo bổ dưỡng cho bé mà mẹ có thử, trong số không thể bỏ qua là món cháo hàu. Hàu được nấu chín đúng cách sẽ giúp cung cấp cho trẻ 9,5g protein - Ảnh minh họa: Internet Mỗi con hàu được nấu chín đúng cách sẽ giúp cung cấp cho trẻ 9,5g protein. Đây là một trong những dưỡng chất thiết yếu giúp bé tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh.

Hàu còn có hàm lượng chất sắt phong phú giúp tăng cường hồng cầu trong máu của trẻ. Hàu chứa rất ít chất béo, chỉ có khoảng 2,3g chất béo/con và trong số đó chỉ có khoảng 0,5g là chất béo bão hòa. Cháo hàu nấu với rau gì cho bé ăn ngon và bổ dưỡng? Canh hàu nấu với rau gì ngon cho bé? Cháo hàu ăn kèm với rau gì giúp bé ăn ngon? Đây là những thắc mắc của rất nhiều mẹ khi lần đầu thực hiện món cháo hàu cho bé ăn. Sau đây là gợi ý một món cháo hàu nấu với rau củ để mẹ có thể tham khảo và nấu cho bé ăn. Cháo hàu nấu với rau gì cho bé ăn ngon và bổ dưỡng? - Ảnh minh họa: Internet Cách nấu cháo hàu với nấm rơm cho bé ăn dặm Hàu sau khi mua về, mẹ đem rửa với nước muối pha loãng và nước cốt chanh hoặc giấm, rồi vớt để ráo. Để tiến hành nấu món cháo hàu này cho bé, mẹ hãy chuẩn bị nguyên liệu sau. 400g hàu sữa

1 bát con gạo tẻ

1 nắm tay gạo nếp

4 củ hành tím

150g nấm rơm

1 củ cà rốt

Hành lá

Gia vị: Muối, dầu ăn Hàu sau khi mua về, mẹ đem rửa với nước muối pha loãng và nước cốt chanh - Ảnh minh họa: Internet Sơ chế các nguyên liệu trước khi chế biến: Trộn lẫn gạo nếp và gạo tẻ với nhau rồi vo thật sạch, vớt ra để ráo nước.

Hành tím bóc bỏ vỏ và thái lát mỏng. Hành lá rửa sạch và thái nhỏ. Cà rốt gọt vỏ rồi dùng dao cắt thành hạt lựu. Nấm rơm đem rửa sạch với nước muối pha loãng sau đó vớt ra rổ để ráo nước. Nếu nấm to quá bạn có thể chẻ nấm làm đôi hoặc nhỏ vừa ăn. Cách nấu như sau: Bước 1: Cho gạo vào nồi nước và nấu thành cháo như bình thường. Bắt một chảo dầu đun nóng rồi thêm 1/4 số hành tím thái nhỏ vào phi thơm. Khi hành phi bắt đầu dậy mùa thì bạn cà rốt vào xào chung khoảng 3 phút. Sau đó tiếp tục cho nấm rơm, 1/2 thìa cà phê muối và mì chính vào xào thật đều. Xào đến khi cà rốt và nấm chín vừa tới là được, rồi tắt bếp. Cháo hàu với nấm rơm cho bé - Ảnh minh họa: Internet Bước 2: Bắt tiếp chảo dầu mới rồi cho phần hành phi còn lại với hàu vào xào cho thơm khoảng 2-3 phút. Khi cháo đã nấu chín thì cho các nguyên liệu vừa chế biến vào đun. Nêm gia vị vừa ăn rồi đun thêm khoảng 5 phút nữa thì tắt bếp là xong. Cách nấu cháo hàu với cải ngọt Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2 con hàu

1 cây cải ngọt

Dầu đậu phộng

Cháo

Tỏi xay nhuyễn Các bước thực hiện như sau: Nấu cháo sẵn như bình thường.

Hàu sau khi rửa sạch và để ráo thì ướp ít dầu hào. Đổ dầu đậu phộng vào chảo đun nóng rồi bỏ hàu vào xào cho chín.

Tiếp theo bạn cho cải ngọt vào. Thêm nước súp gà cho cải ngọt mềm rồi cho vào cháo đun sôi là hoàn thành. Cách nấu cháo hàu với cải ngọt - Ảnh minh họa: Internet Cháo hàu nấu với rau thì là Nguyên liệu gồm có: 200g hàu tươi

2 củ hành khô

4 cây thì là

Cháo trắng

Mắm Các bước thực hiện: Hàu rửa sạch với nước muối pha loãng rồi để ráo nước. Để nguyên con nếu con nhỏ hoặc mẹ có thể thái làm đôi nếu con to.

Hành khô băm nhỏ rồi cho vào chảo phi hơi vàng với dầu ăn. Sau đó cho hàu với một thìa mắm rồi đảo đều khoảng 2-3 phút mới cho rau thì là vào.

Cho hàu vào cháo rồi nêm nếm lại cho vừa ăn. Hàu tươi khá ngọt nên mẹ không cần cho thêm mì chính. >>> Xem thêm: - Ăn hàu biển có tác dụng gì và cách ăn hàu biển đúng nhất, bạn cần biết - Cách nấu cháo hàu ngon, giàu dinh dưỡng cho bé yêu Cách nấu cháo hàu ngon bổ dưỡng cho bé ăn kèm rau tần ô Nguyên liệu: 1 kg hàu tươi

50g tôm khô

2 con khô mực

Gia vị: đường, hạt nêm, muối, nước mắm

Hành tím, ngò, hành, gừng

Rau ăn kèm: tần ô, cải bẹ xanh

1 chén gạo Nấu cháo hàu ngon bổ dưỡng cho bé ăn kèm rau tần ô - Ảnh minh họa: Internet Các bước thực hiện Hàu rửa thật sạch rồi để ráo

Phi tỏi và hành tím cho thơm rồi cho hàu vào đảo sơ. Nêm gia vị cho vừa ăn.

Tôm khô ngâm cho mềm. Khô mực nướng xơ rồi xé thật nhỏ.

Nấu cháo chín như bình thường rồi cho tôm khô, khô mực vào. Nêm gia vị, nước mắm cho vừa ăn rồi cho hào vào, đun sôi thì tắt bếp.

Nêm hành, gừng, ngò sắc sợi. Ăn kèm với rau rau tần ô hoặc cải bẹ xanh cắt nhỏ. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp mẹ biết được cháo hàu nấu với rau gì ngon và dinh dưỡng cho bé. Mẹ có thể tham khảo để thay đổi thực đơn cho bé ăn ngon hơn và dinh dưỡng hơn.

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