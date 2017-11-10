Cách nấu bún măng vịt cực đơn giản, ngon hơn ngoài hàng

Nấu gì hôm nay 10/11/2017 14:24

Cách nấu bún măng vịt cực đơn giản dưới đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo để thay đổi khẩu vị cho bữa ăn gia đình ngày cuối tuần.

Theo Đông y, thịt vịt được xếp vào loại thực phẩm bổ dưỡng, chữa được nhiều loại bệnh. Hàm lượng cao các dưỡng chất như protein, sắt, canxi, vitamin A, B1, D… trong thịt vịt có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch, phòng ngừa ung thư…

Cách nấu bún măng vịt cực đơn giản, ngon hơn ngoài hàng - Ảnh 1
Món bún măng vịt thơm ngon sẽ giúp thay đổi khẩu vị cho cả gia đình - Ảnh: Internet

Bạn có thể thay đổi khẩu vị cho cả nhà với cách nấu bún măng vịt cực thơm ngon và hấp dẫn:

Cách nấu bún măng vịt

Cách 1:

Nguyên liệu:

- 1 con vịt làm sẵn

- Tiết vịt

- 500 g măng

- Gừng, hành phi, hành lá

- Bún tươi

- Gia vị thông thường

Cách nấu bún măng vịt cực đơn giản, ngon hơn ngoài hàng - Ảnh 2
Một số nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh: Internet

Cách làm:

Vịt đem rửa sạch bằng nước muối pha loãng, dùng gừng đập dập hoặc một chút rượu trắng chà xát lên mình vịt để khử hết mùi hôi rồi rửa qua với nước lạnh.

Cho nước vào nồi đun sôi, thêm vào 1 muỗng cà phê muối. Khi nước sôi thì cho măng vào luộc khoảng 40 phút với lửa vừa. Sau đó vớt măng ra rổ, rửa qua với nước lạnh rồi để ráo.

Tiếp tục nấu 1 nồi nước rồi cho vịt vào luộc cùng với 1 củ gừng, một ít hành lá, 1 muỗng cà phê muối. Khi nước sôi, dùng muỗng hớt bọt và mỡ ra.

Cách nấu bún măng vịt cực đơn giản, ngon hơn ngoài hàng - Ảnh 3
Luộc vịt cùng gừng - Ảnh: Internet

Thịt vịt đã chín đem chần sơ qua nước lạnh để da vịt không bị thâm đen. Chặt vịt thành từng miếng vừa ăn, luộc chín phần tiết rồi cắt miếng.

Cho dầu vào chảo, phi hành tỏi tạo mùi thơm rồi đổ măng vào xào, nêm nếm thêm gia vị. Khi măng đã ngấm đều gia vị thì cho măng vào nồi nước luộc vịt, thêm vào hành lá, nêm thêm gia vị vừa ăn là được.

Pha nước chấm:

Cách làm nước chấm thịt vịt rất đơn giản. Cho vào chén hỗn hợp gồm: gừng giã nhuyễn, 1 muỗng cà phê ớt bột, 3 muỗng cà phê nước mắm, 2 muỗng cà phê đường rồi khuấy đều là dùng được ngay.

Cách nấu bún măng vịt cực đơn giản, ngon hơn ngoài hàng - Ảnh 4
Nước mắm gừng sẽ giúp món bún măng vịt thêm hấp dẫn - Ảnh: Internet

Cách 2:

- 700g thịt vịt

- 400g măng tươi

- Tỏi, tiêu, hành khô, gừng

- Rau răm, hành lá

- Bún tươi

- Gia vị thông thường: mắm, muối, đường…

Cách làm:

Vịt sau khi làm sạch dùng gừng giã dập để khử hết mùi hôi của vịt rồi rửa sạch, chặt thành từng miếng vừa ăn.

Hành và tỏi rửa sạch, băm nhỏ. Ướp thịt vịt với hành, tỏi, nước mắm, hạt tiêu trong khoảng 1 giờ. Măng tươi rửa sạch, luộc kỹ rồi xé sợi.

Cách nấu bún măng vịt cực đơn giản, ngon hơn ngoài hàng - Ảnh 5
Ướp vịt với gia vị - Ảnh: Internet

Xào vịt cùng gừng băm nhuyễn cho đến khi thịt vịt săn lại thì đổ nước vào đun sôi, sau đó cho măng vào đun cùng. Nấu tới khi thịt mềm thì nêm nếm thêm gia vị vừa ăn là được.

Sau khi hoàn thành, cho bún ra tô, đổ nước dùng vào rồi ăn kèm cùng rau răm và nước mắm gừng.

Cách nấu bún măng vịt cực đơn giản, ngon hơn ngoài hàng - Ảnh 6
Cùng thưởng thức món bún măng vịt thơm ngon thôi nào! - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách nấu bún măng vịt này nhé!

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