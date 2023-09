Cách làm mứt dừa non không bị chảy nước ngon nhất test

Muốn có 1 đĩa mứt dừa ngon, bạn cần phải biết lựa chọn cơm dừa, không sử dụng dừa bánh trẻ, dừa già vì sẽ làm mất đi hương vị đặc trưng của dừa non. Bên cạnh đó bạn còn phải nắm được cách làm mứt dừa non đúng chuẩn.

Ảnh minh họa: Internet

Dừa non

Đường.

Chất tạo màu tự nhiên như: lá cẩm tím, cà rốt, gấc…

Lưu ý: Để chọn được dừa non có cùi sần sật khi ra chợ các chị hãy chọn những quả có bề ngoài da mềm, vỏ màu xanh tươi, lấy móng tay bấm vào cùi dễ dàng. Khi đã lựa được quả dừa non ưng ý thì chị em hãy bắt tay ngay vào làm mứt dừa non bằng cách dưới đây.

Hướng dẫn làm mứt dừa non không bị chảy nước ngon nhất

Hiện nay có khá nhiều cách làm mứt dừa non như là làm mứt dừa non viên hoặc làm mứt dừa non sợi. Tuy nhiên, cách dễ làm và được nhiều người áp đúng nhất, vẫn giữ được vị ngậy và sữa thơm đặc trưng của dừa chính là làm mứt dừa non sợi, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cho bạn.