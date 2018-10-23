Chọn vải làm bánh cuốn thế nào để bánh làm ra ngon và đẹp mắt

Để có được món bánh cuốn ngon, đẹp mắt thì khâu chọn vải làm bánh cũng khá quan trọng, dưới đây là những gợi ý khi chọn vải và cách bọc vải làm khuôn bánh cuốn.

Bánh cuốn nóng là món ăn thơm ngon rất quen thuộc Bánh cuốn nóng là món ăn thơm ngon rất quen thuộc. Tuy là một món ăn khá dân dã, nguyên liệu đơn giản nhưng để làm nên những chiếc bánh cuốn ngon và đẹp mắt thì nồi và khuôn làm bánh rất quan trọng.

Để làm món bánh cuốn nóng cần chuẩn bị khuôn bánh tráng Thay vì mua nồi tráng bánh cuốn loại chuyên dụng, có thể dùng những chiếc nồi hấp tự chế, có nước bên dưới nồi. Bên trên miệng nồi căng một lớp vải mỏng thật căng.

Dùng nồi hấp tự chế thay vì mua nồi tráng bánh loại chuyên dụng Vải làm khuôn là phụ kiện quan trọng khi tráng bánh cuốn. Lưu ý, để tạo nên một chiếc nồi bánh cuốn nóng hổi, cần chọn vải làm khuôn bánh mỏng, chịu nước tốt. Chiếc nồi có 2 quai, có nắp và một đoạn dây thun bản to. Chọn vải làm khuôn bánh mỏng, chịu nước tốt Trước tiên, dùng miếng vải bọc thật kín lên nồi. Lưu ý bọc kín 1 bên quai nồi và để hở 1 góc ở miệng nồi bên quai kia.

Dùng miếng vải bọc thật kín lên nồi Với cách này, hơi nước sôi ở dưới bay lên sẽ giúp bánh nhanh chín. Tiếp theo, dùng dây chun để buộc xung quanh miệng nồi lại. Lưu ý buộc thật chặt để miếng vải được căng. Cách làm bánh cuốn nóng tại nhà Cách làm bánh cuốn nóng Nguyên liệu cần chuẩn bị - 200g bột gạo - 50g bột năng - 200g thịt heo - 1 củ hành tây - 50g hành tím - 3 miếng mộc nhĩ to - 1 lít nước lạnh Cách làm nhân: Bước 1: Trộn đều bột gạo, bột năng và 1 lít nước lạnh thật đều tay, gạn bỏ bớt phần cặn bột Bước 2: Băm nhỏ thịt rồi nêm ít nước mắm để thịt thơm và vừa ăn. Mộc nhĩ, hành tím, hành tây xắt nhỏ. Nguyên liệu để làm nhân bánh cuốn Bước 3: Đặt chảo lên bếp đun cho nóng rồi thêm chút dầu ăn vào và phi thơm hành tím phi. Sau đó, cho thịt, hành tây và mộc nhĩ vào xào chín đều. Không nên xào kỹ quá vì sẽ khiến thịt bị ra nước. Cho thịt, hành tây và mộc nhĩ vào xào chín đều Chuẩn bị nước mắm chua ngọt chấm bánh cuốn: 2 muỗng đường + 2 muỗng nước lọc +1/2 nước cốt chanh + 3 muỗng nước mắm đun nóng và khuấy đều cho quyện vào nhau. Nếu muốn ăn cay thì có thể cho thêm ớt. Bánh cuốn nóng dùng kèm với nước mắm chua ngọt Cách tráng bánh: Cách tráng bánh Đầu tiên, đổ nước vào nồi ở phía bên miệng hở. Sau đó, đun sôi và đậy nắp chặt lại. Lúc này hơi nước trong nồi sẽ bay lên.

Bôi chút dầu ăn lên bề mặt vải rồi tráng bánh.



Cho 1 muôi bột pha loãng lên mặt vải nồi nóng rồi tản đều hình tròn.



Đậy nắp thật chặt trong khoảng 30 giây. Tiếp theo, mở nắp nồi ra và hớt nhẹ bánh ra đĩa.



Thêm ít nhân mộc nhĩ vào vỏ bánh và cuộn lại, xếp ra đĩa. Món bánh cuốn có vỏ trong, mềm, hơi dai dai, nhân thịt mộc nhĩ rất đậm đà, thơm lựng mùi hành phi giòn tan Món bánh cuốn có vỏ bánh mềm, hơi dai da, nhân thịt mộc nhĩ rất đậm đà, thơm lựng mùi hành phi giòn tan. Để món bánh thêm phần thơm ngon, hấp dẫn, có thể thêm ít tinh dầu cà cuống vào chén nước chấm chua ngọt khi dùng. Món bánh cuốn thu được ngon không thua gì so với bánh cuốn ngoài tiệm Với hướng dẫn cách chọn vải làm bánh cuốn và cách tự làm bánh cuốn vừa được chia sẻ trên, món bánh cuốn thu được sẽ ngon không thua gì so với bánh cuốn ngoài tiệm. Hãy thử thực hiện món bánh này ngay vào dịp nghỉ cuối tuần này!

Chỉ cần chảo chống dính bạn cũng có thể tự làm bánh cuốn tại nhà thật dễ dàng Cách làm bánh cuốn bằng chảo chống dính siêu dễ, chỉ qua vài bước đơn giản là bạn có ngay món ngon cho cả nhà thưởng thức. Ai nhìn cũng thèm "chảy nước miếng".

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