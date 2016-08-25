Bí quyết làm bánh Trung thu trong suốt vừa ngon vừa dễ 'vạn người mê'

Nấu gì hôm nay 25/08/2016 15:20

Mùa Trung thu đang đến gần, chị em hãy mang lại niềm vui cho gia đình bằng cách trổ tài làm bánh Trung thu nhé.

Ngoài lồng đèn, tết Trung thu dĩ nhiên không thể thiếu bánh Trung thu. Mặc dù bạn có thể mua ngoài tiệm với vô số loại bánh khác nhau, song việc tự làm bánh Trung thu cũng có cái thú riêng. Đây là dịp chị em có thể trổ tài khéo tay, đồng thời cũng là dịp để gia đình quây quần bên nhau.

Nếu bạn đã ngán những loại bánh Trung thu bình thường, hãy thử món bánh Trung thu trong suốt với nhân đậu đỏ này nhé. Đây là loại bánh Trung thu vừa giúp bạn giải ngán vừa không lo tăng cân.

Bí quyết làm bánh Trung thu trong suốt vừa ngon vừa dễ 'vạn người mê' - Ảnh 1

Nguyên liệu

250 gam nhân đậu đỏ

40g đường cát

300ml nước

3 gam bột gelatin

Khuôn làm bánh Trung thu

Hướng dẫn

Bước 1: Cho gelatin vào 1 cái tô đựng 100ml nước, sau đó khuấy cho đến khi tan hết. Đồng thời, cho tất cả đường cát vào 1 tô khác đựng 200ml nước và khuấy tan.

Bí quyết làm bánh Trung thu trong suốt vừa ngon vừa dễ 'vạn người mê' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Đổ hỗn hợp gelatin vào tô đựng nước đường và khuấy đều.

Bước 3: Cho hỗn hợp gelatin vào khuôn bánh Trung thu (đầy khoảng 1/2 thôi nhé), sau đó để vào tủ lạnh trong 5 phút.

Bí quyết làm bánh Trung thu trong suốt vừa ngon vừa dễ 'vạn người mê' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Lấy khay ra khỏi tủ lạnh, cho nhân đậu đỏ vào giữa.

Bước 5: Rót hỗn hợp gelatin còn lại vào đầy khuôn rồi bỏ vào tủ lạnh cho đến khi đông hẳn. Sau đó, lấy bánh ra khỏi khuôn.

Bí quyết làm bánh Trung thu trong suốt vừa ngon vừa dễ 'vạn người mê' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cực kỳ đơn giản phải không nào? Chúc các bạn thành công.

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Từ khóa:   bánh trung thu

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