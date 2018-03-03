Bật mí cách làm cocktail trái cây đơn giản, giải nhiệt nhanh chóng cho những ngày oi bức

Cocktail là thức uống quen thuộc của các nước phương Tây được du nhập vào Việt Nam và nhanh chóng được yêu thích. Trên thực tế, món đồ uống này không hề khó làm. Bạn có thể tự tay pha ngay những ly cocktail thơm ngon tại nhà với hướng dẫn đơn giản này.

Nước cốt chanh: 1 muỗng canh

Thanh long: 1 trái

Siro hương dâu: 2 muỗng cà phê

Đường: 2 muỗng canh

Rượu rum: 3 muỗng canh

Thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên, bạn rửa sạch các loại trái cây và để ráo nước. Tiếp theo, thanh long và xoài bạn gọt vỏ, thái hạt lựu rồi ướp với đường và để trong tủ lạnh khoảng 30 phút.

Bước 2: Bạn lấy 3 quả dâu tây tỉa trang trí, phần còn lại ép lấy nước rồi pha với siro hương dâu, rượu rum và 1 muỗng canh nước cốt chanh.

Bước 3: Cuối cùng bạn pha hỗn hợp nước dâu vào trái cây đã ướp trong tủ lạnh là đã có ngay những ly cocktail sắc màu thơm ngon để thưởng thức rồi.

Ly cocktail sắc màu mát lạnh với hương vị độc đáo ai uống cũng đều thích - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Đối với cocktail sắc màu này, bạn không nên cho thêm đá vì có thể làm thức uống bị loãng, mất ngon. Để có hương vị ngon nhất, bạn nên để chúng vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng trước khi dùng.

Cocktail thơm, sơ ri

Chuẩn bị nguyên liệu:

Thơm (dứa): 1 trái

Mít: 100g

Sơ ri: 50g

Đường: 4 muỗng canh

Đá bào

Thực hiện:

Bước 1: Thơm bạn gọt vỏ, cắt bỏ phần mắt và thái miếng nhỏ hình cánh quạt.

Bước 2: Cho 2 muỗng canh đường vào tô đựng thơm, trộn đều rồi ướp khoảng 15 - 20 phút.

Bước 3: Sơ ri bạn bỏ cuống, rửa sạch. Sau đó, trộn đều sơ ri với 2 muỗng đường, để yên 20 phút cho thấm.

Bước 4: Các miếng mít bạn bỏ hạt và xé thành từng sợi dài vừa ăn.

Bước 5: Cho thơm vào nồi, đặt lên bếp, đun với lửa nhỏ và đảo đều tay. Sau 3 phút, bạn cho sơ ri vào trộn đều rồi đổ thêm 200ml nước lọc, đợi khi sôi thì tắt bếp.

Cocktail thơm, sơ ri không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Khi nước cocktail đã nguội, đổ thành phẩm ra ly, cho mít với một ít đá bào vào là bạn đã có thể dùng ngay.

Cocktail đào tươi

Chuẩn bị nguyên liệu:

Đào tươi: 1/2 trái

Nước đường: 1 muỗng cà phê

Nước cốt chanh: 1/2 trái

Rượu rum: 30ml

Húng quế: 6 lá

Đá bào và đá viên

Thực hiện:

Bước 1: Húng quế rửa sạch, giã nhuyễn rồi bạn cho vào bình pha chế cocktail cùng với 1 muỗng cà phê nước đường.

Bước 2: Tiếp theo cho đào vào cùng, dùng chày nghiền nát, cho thêm nước cốt chanh, rượu rum và đá bào. Đóng nắp bình pha chế và lắc cho đến khi cảm thấy cả bình mát lạnh là được.

Bước 3: Rót thành phẩm ra ly với một ít đá viên, trang trí thêm lá húng quế trên mặt là bạn có thể thưởng thức ngay.

Thưởng thức một ly cocktail đào tươi không chỉ giúp giải khát mà còn làm tinh thần bạn sảng khoái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm cocktail trái cây đơn giản ở trên, hy vọng các chị em nội trợ sẽ thành công và giúp cả nhà giải nhiệt hiệu quả trong những ngày nóng bức này.