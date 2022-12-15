Hướng dẫn cách làm mứt cà rốt ngon không cần vôi và phèn chua đơn giản tại nhà

Cà rốt là loại củ không chỉ thơm ngon, tốt cho sức khỏe, mà còn có công dụng làm đẹp rất lớn nên được nhiều người ưa chuộng, nhất là các bạn nữ. Bên cạnh dùng để hầm với canh, làm dưa góp, xay nước uống, ta có thể dùng cà rốt để làm món mứt cà rốt có màu đỏ đẹp, thơm ngon, dẻo ngọt đãi khách trong những ngày Tết Cổ truyền nữa đấy nhé! Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá ngay cách làm mứt cà rốt chuẩn đẹp, ngon, đơn giản ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Tuy nhiên, có 2 nhược điểm lớn của phương pháp này đó là khó tìm nguyên liệu và nếu lỡ có thích mà thưởng thức nhiều quá sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Do đó, một số người không thích dùng nước vôi trong, phèn chua trong cách làm mứt cà rốt ngày Tết.

Thông thường, mỗi dịp tết đến xuân về là nhà nhà đều chuẩn bị những thức ngon đãi khách, và tất nhiên, không thể thiếu những phần mứt ngọt ngon, đầy màu sắc, nhâm nhi cùng ly trà trong những cuộc trò chuyện được. Tuy nhiên, các công thức làm mứt cà rốt theo kiểu truyền thống thường dùng nước vôi và phèn chua trong nguyên liệu.

Có nhiều loại mứt cà rốt với màu sắc, hình dáng và hương vị khác nhau

Hiểu được nỗi bận tâm này của chị em. Sau đây Phụ nữ và Gia đình xin được giới thiệu tới các chị em cách làm món mứt cà rốt không cần nước vôi và phèn chua vừa ngon lại đảm bảo sức khỏe nhé!

Cách làm mứt cà rốt dẻo ngon không cần nước vôi và phèn chua tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm mứt cà rốt nhanh và siêu dễ với với những nguyên liệu dễ tìm. Bao gồm:

Cà rốt



Đường



1 chút vani

Nguyên liệu đơn giản cho món mứt cà rốt dẻo ngon!

Các bước tiến hành cách làm mứt cà rốt siêu ngon và đơn giản tại nhà

Bước 1: Sơ chế cà rốt

Để thực hiện cách làm mứt cà rốt giòn ngon, trước hết chúng ta cần lựa chọn những củ cà rốt to, da nhẵn đẹp, màu đỏ tươi bắt mắt, tránh chọn những củ củ hư thối.



Dùng dao thái thành dạng sợi, nạo sợi

Cà rốt mua về rửa sạch đất cát, cắt bỏ đầu đuôi và cạo sạch vỏ rồi dùng dao thái thành dạng sợi, nạo sợi hoặc xắt thành từng lát vuông hay tỉa hình bông hoa cho bắt mắt tùy thích.

Bước 2: Chần sơ cà rốt

Với cách làm món mứt cà rốt không cần nước vôi, chỉ cần đun sôi nước rồi cho ít muối vào nồi.

Đổ cà rốt rồi vào chần nhanh và vớt ra nhanh, ngâm trong chậu nước lạnh cho thật ráo nước

Đến đây, khi nước sôi thì bạn chỉ cần đổ cà rốt vào rồi chần nhanh khoảng 20 giây, sau đó vớt ra nhanh và ngâm trong chậu nước lạnh cho thật ráo nước là được nhé.

Bước 3: Sên cà rốt

Ở công đoạn này, bạn cho cà rốt vào âu và cân lên, tương ứng với số kg cà rốt là lượng đường vừa đủ. Cứ 1kg cà rốt thì cho 400-500gr đường vào đảo đều.

Ướp cà rốt trong khoảng 1 tiếng để đường ngấm đều và tan hết!

- Sau đó tiến hành ướp cà rốt trong khoảng 1 tiếng để đường ngấm đều và tan hết là có thể mang đi sên mứt.

Bước 4: Hoàn thành món mứt cà rốt

- Chắt lấy nước đường dùng để sên cà rốt trên vào chảo và đun cho nước đường sôi lên khoảng 2-3 phút.



Sên mứt cà rốt nhà làm trên lửa nhỏ!

- Tiếp theo, cho cà rốt vào cùng và đảo đều cho mứt ngấm đường.

- Khi thấy nước đường bắt đầu rút cạn bớt, vặn lửa nhỏ hơn kết hợp đảo liên tục.

- Khi đảo mứt thấy nặng tay thì cho vani vào cùng. Sau đó, gỡ mứt cho tơi ra để mứt không bị dính vào nhau.

- Chờ thêm 1-2 phút để mứt dần dần khô ráo và có đường kết tinh bám trên mứt.

Chờ thêm 1-2 phút để mứt dần dần khô ráo và có đường kết tinh bám trên mứt

- Khi mứt đã khô, tắt bếp và tiếp tục đảo thêm vài phút nữa để mứt trong chảo nguội hẳn.

- Bắc hỗn hợp ra ngoài và thêm vani vào rồi dùng đũa cả đảo cho đường khô lại.

- Cuối cùng, hong cho mứt nguội rồi đem đóng gói hoặc cất trong hộp kín bảo quản nơi thoáng mát là đã hoàn tất rồi đấy! Khá đơn giản phải không nào?!

Mứt cà rốt được dùng để chiêu đãi cả nhà mà không phải lo về về đề an toàn vệ sinh hay giá cả

Cách chọn mua cà rốt tươi ngon

- Bạn nên chọn củ cà rốt có hình dáng thẳng, vỏ bên ngoài trơn láng, màu sáng, cầm trên tay thấy chắc và nặng.

- Đặc biệt, không nên chọn những củ có lá, cành ở gốc, phần vai của củ to, dày, vì đây thường là những củ cà rốt có lõi lớn, củ ăn không ngọt và ít dưỡng chất.

- Ngoài ra, không chọn mua củ có hình dáng méo, màu sẫm, bị dập hoặc có đốm màu khác lạ

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách làm mứt cà rốt ngon không cần vôi và phèn chua, đơn giản và siêu ngon tại nhà. Với món ăn vặt thơm ngon, đẹp mắt có thể được dùng để chiêu đãi cả nhà mà không phải lo về về đề an toàn vệ sinh hay giá cả như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử trổ tài ngay thôi nào?! Đảm bảo bạn sẽ có một cái Tết siêu đặc biệt đấy nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!