Trị mụn đầu đen tận gốc với 3 phương pháp rẻ mà hiệu quả ngay tại nhà

Nhiều đốm đen xuất hiện trên mặt chính là một trong những nguyên nhân khiến da mặt chị em bỗng chốc đen sạm lại. Kể cả da có trắng đến cỡ nào mà mặt nhiều mụn đầu đen thì trông chị em cũng xuống sắc hẳn. Vậy thì làm cách nào để trị mụn đầu đen tận gốc ? Hôm nay, hãy cùng khám phá ngay 3 phương pháp trị tận gốc mụn đầu đen siêu đơn giản và hiệu quả tại nhà nhé!

Sở dĩ mũi là nơi có nhiều mụn đầu đen nhất bởi ở đây tuyến bã nhờn hoạt động mạnh mẽ nhất và có các khe, rãnh tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và bụi bẩn bám vào. Ngoài ra, vùng da mũi là phần da mỏng của mặt, cũng có vị trí cao hơn các bộ phận khác, tiếp xúc với không khí và ánh sáng mặt trời nhiều hơn nên mật độ mụn đầu đen ở đây cũng nhiều hơn hẳn các vùng khác.

Mụn đầu đen là loại mụn có kích thước nhỏ, xuất hiện ở các vùng da trên cơ thể, đặc biệt là vùng mũi. Mụn đầu đen thường có kích thước khoảng 1mm và có nhân mụn trồi lên khỏi bề mặt da mặt, đặc biệt là ở vùng mũi. Mụn hường không gây cảm giác đau như các loại mụn khác. Tuy nhiên, khi nặn thì mụn đầu đen sẽ không biến mất mà trở nên nặng hơn và làm lỗ chân lông bị nở ra.

Nguyên nhân gây mụn đầu đen

Theo bác sĩ, nguyên nhân gây mụn đầu đen có thể đến từ nhiều vấn đề khác nhau như yếu tố môi trường hoặc sự mất cân bằng hormone trong cơ thể. Cụ thể hơn, nguyên nhân mụn đầu đen bao gồm:

- Tuyến bã nhờn hoạt động mạnh: Các tuyến bã nhờn hoạt động nhiều sinh ra nhiều bã nhờn gây ra hiện tượng bít tắc lỗ chân lông. Khi hoạt động nhiều sẽ sản sinh ra nhiều bã nhờn trên bề mặt da, tạo điều kiện thuận lợi cho bụi bẩn và vi khuẩn bám lại, tạo nên mụn đầu đen.

- Lối sống không khoa học: Mất cân bằng nội tiết do căng thẳng, bận rộn, ăn ngủ không điều độ, ảnh hưởng của chu kỳ kinh nguyệt; tiết mồ hôi nhiều, môi trường sống ô nhiễm, độ ẩm cao; không chú ý vệ sinh da cẩn thận,... cũng là những nguyên nhân gây mụn đầu đen.

Ăn nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ sẽ càng tạo điều kiện cho sự hình thành mụn đầu đen!

- Chế độ dinh dưỡng không hợp lí: Nếu như bạn thường xuyên ăn những thức ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, uống nhiều nước ngọt, rượu, bia,... thì sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành của mụn đầu đen. Vì những loại thức ăn, đồ uống trên kích thích hoạt động mạnh mẽ của tuyến bã nhờn, gây ra mụn đầu đen.

- Không uống đủ nước: Nước là một thành thiết yếu cho các hoạt động của con người, nó đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình làm sạch và đào thải các chất cặn bã ra ngoài cơ thể. Đối với da cũng vậy, nước giúp thải các chất bã nhờn, bụi bẩn trên da mặt thông qua tuyến mồ hôi.

- Lạm dụng thuốc: Việc tự ý dùng các loại thuốc, mỹ phẩm chăm sóc da chứa nhiều thành phần gây hại cho da cũng là nguyên nhân làm lỗ chân lông hoạt động mạnh mẽ hơn, gây ra mụn đầu đen.

Vậy đâu là hướng giải quyết an toàn cho trường hợp này? Hãy cùng tham khảo ngay 3 phương pháp trị tận gốc mụn đầu đen hiệu quả và an toàn tại nhà nhé!

3 phương pháp trị mụn đầu đen hiệu quả và đơn giản tại nhà

1. Dùng nước cốt chanh trị mụn đầu đen tận gốc

Chanh là biện pháp trực diện và hiệu quả để trị mụn đầu đen!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Vắt 1 quả chanh lấy nước trong một chiếc bát, bỏ hạt.

- Nhúng bông tẩy trang cotton ball vào bát rồi chấm trực tiếp lên vùng bị mụn đầu đen.

- Để da tự khô rồi rửa sạch da với nước.

- Thực hiện trong ít nhất 2 tuần để có kết quả tốt nhất.

Nếu da chị em nhạy cảm thì khi điều trị mụn đầu đen theo cách này, hãy cho thêm một ít nước vào bát để giảm độ axit của chanh nhé. Ngoài ra thì chị em cũng có thể thay nước thường bằng nước hoa hồng hoặc mật ong đều được. Tuy nhiên, nếu như da có vết thương hở hoặc mụn vỡ ra và rỉ máu thì tuyệt đối không được thoa chanh lên nhé.

2. Dùng khoai tây điều trị mụn đầu đen

Khoai tây có đặc tính tẩy trắng tự nhiên giúp làm mờ các vết đen, thâm, loại bỏ sẹo cũng như các khuyết điểm khác. Thêm vào đó, tinh bột trong khoai tây cũng ngăn chặn sự gia tăng của sắc tố và chứa enzyme giúp da thêm khỏe mạnh.

Khoai tây mang tính tẩy trắng tự nhiên, giúp làm mờ vết mụn đen hiệu quả!

Chị em có thể dùng khoai tây trị mụn đầu đen theo 3 cách sau đây:

- Cách 1: Rửa sạch một củ khoai tây, gọt vỏ và thái thành lát mỏng. Sau đó, đắp từng lát khoai tây lên vùng da có mụn đầu đen. Sau một vài phút lấy khoai tây ra khỏi mặt rồi rửa sạch mặt với nước ấm.

- Cách 2: Gọt vỏ, cắt khoai tây thành miếng nhỏ rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Sau đó, cho thêm 1 thìa mật ong rồi bật máy xay một lần nữa. Tiếp theo, dùng hỗn hợp này để làm mặt nạ đắp mặt, để yên trong 15 phút rồi rửa lại mặt bằng nước ấm.

- Cách 3: Dùng 1 củ khoai tây ép lấy nước ép và cho thêm 1 thìa nước cốt chanh tươi cùng 1 thìa bột nghệ vào. Sau đó tiến hành trộn thật đều rồi thoa lên vùng bị mụn đầu đen. Để cho da tự khô rồi rửa lại mặt bằng nước sạch là được.

3. Cách dùng sữa bơ trị mụn đầu đen

Sữa bơ rất có lợi để loại bỏ mụn đầu đen. Giống như nước cốt chanh, sữa bơ cũng có tác dụng làm mờ những đốm đen trên mặt mà không gây ra cảm giác ngứa rát. Bên cạnh đó, axit lactic trong sữa bơ sẽ dần dần giảm sự gia tăng sắc tố trên da và làm sáng da một cách toàn diện.

Sữa bơ còn giúp làm đều màu da, nhanh chóng trả lại làn da khỏe đẹp cho chị em!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trước tiên, trộn đều 1 thìa sữa bơ với 2 thìa nước cốt chanh tươi.

- Sau đó thoa đều hỗn hợp vừa trộn lên mặt rồi để yên trong 15 phút.

- Cuối cùng chỉ cần rửa sạch mặt với nước là được.

Nếu không có sữa bơ, chị em cũng có thể dùng bông tẩy trang cotton ball nhúng vào sữa rồi thoa trực tiếp lên vùng bị mụn đầu đen. Để trong 10 phút rồi rửa sạch là được. Thực hiện 2 lần mỗi ngày trong khoảng 4 đến 5 tuần là sẽ thấy ngay hiệu quả rõ rệt nhé!

Trên đây là tất tần tật về hiện tượng mụn đầu đen cũng như 3 phương pháp điều trị mụn đầu đen tận gốc tại nhà bằng những nguyên liệu tự nhiên. Với các nguyên liệu an toàn và cách thực hiện đơn giản như này, các chị em nhất định phải thử nhé. Ngoài 3 phương pháp đơn giản phía trên, các chị em cũng cần chú ý điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý để nhanh chóng thu được hiệu quả nhất! Chúc các chị em nhanh chóng loại bỏ được những chiếc mụn đầu đen cứng đầu này đi nhé!