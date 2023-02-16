Cách làm khoai tây sấy vừa đơn giản lại vừa giòn thơm, ai ăn cũng thích

Trên thị trường có rất nhiều loại bánh khoai tây mang nhiều hương vị và màu sắc bắt mắt, thơm ngon nhưng nếu bạn muốn đảm bảo từ khâu chọn nguyên liệu đến quá trình chế biến an toàn có thể thử tự làm tại nhà. Từng miếng bánh thơm ngon, giòn rụm chắc chắn sẽ khiến cả gia đình thích mê. Khoai tây lại rất giàu khoáng chất, protein, chất xơ, axit caffeic, flavonoid và carotenoid… giúp bạn có thật nhiều năng lượng.

- 130 gr hành tây

- 80 bột bắp

- 1/5 muỗng cà phê muối

- 75 ml nước

- 3 gr đường

- 3 gr bột nở (baking powder)

Thực hiện:

Khoai tây sấy hành của FB Lam Anh Dao. Ảnh: Lam Anh Dao

Bước 1: Khoai tây gọt vỏ, thái miếng, rửa sạch, sau đó cho vào nồi, đổ ngập nước, luộc chín cùng 1 chút muối. Sau đó đổ ra rổ.

Hành tây chuẩn bị nghiền. Ảnh: Lam Anh Dao

Sau khi xay hành tây và khoai tây. Ảnh: Lam Anh Dao

Bước 2: Cho khoai tây luộc chín vào máy xay sinh tố cùng với nước và hành tây xay nhuyễn, ta sẽ có hỗn hợp sánh mịn.

Thêm bột trước khi sấy. Ảnh: Lam Anh Dao

Bước 3: Đổ hỗn hợp trên ra một cái âu lớn, sau đó cho bột bắp + đường muối và bột nở vào trộn đều, rồi đổ vào cái bao nilong (loại bắt bông kem), cắt phần nhỏ ở mũi nhọn.

Cho khoai tây vào túi nilon. Ảnh: Lam Anh Dao

Nặn 1 ít hỗn hợp khoai tây vào khay có lót giấy chống dính, sau đó lấy 1 miếng giấy chống dính khác đặt lên trên dùng đáy ly ấn nhẹ lên mỗi phần khoai tây tạo độ mỏng và tròn.

Nặn hỗn hợp khoai tây vào khay có lót giấy chống dính. Ảnh: Lam Anh Dao

Bước 4: Lò nướng làm nóng trước 10 phút ở nhiệt độ 130 độ C. Sau đó cho khay vào sấy 35 phút. các bạn cứ nhìn thấy mặt khoai tây vàng đều là khoai tây đã đạt.

Sau khi sấy chín. Ảnh: Lam Anh Dao

Trình bày: Khoai tây hành cho ra dĩa ăn rất giòn và thơm. Khoai tây này để cũng được khá lâu mà vẫn giòn.

Thành phẩm:

Khoai tây này để cũng được khá lâu mà vẫn giòn. Ảnh: Lam Anh Dao

Cách làm khoai tây bằng nồi chiên không dầu

Theo Tạp chí điện tử Thế giới di sản, bạn cũng có thể thực hiện cách làm khoai tây bằng nồi chiên không dầu dễ dàng sau đây:

- Bạn chuẩn bị khoảng 2-3 củ khoai tây cỡ lớn, nên chọn những củ khoai tây có lớp vỏ trơn nhẵn, màu vàng thì thường ngọt và thơm hơn khoai tây ngả màu trắng.

- Khoai tây mua về bạn cạo vỏ, rửa sạch, khoai tây bào mỏng rồi ngâm nước muối pha loãng khoảng chừng 30 phút.

- Sau khi ngâm nước muối pha loãng khoảng chừng 30 phút thì bạn vớt khoai tây ra, rửa bằng nước sạch nhiều lần đến khi nước trong là đạt yêu cầu.

- Tiếp đó, bạn để khoai thật ráo nước trước khi đem chiên, bạn có thể rải đều khoai ra rổ, phơi khoai nơi khô ráo hoặc bật quạt trực tiếp cho khoai được ráo nước thì khi chiên khoai sẽ giòn ngon hơn.

Khoai tây nồi chiên không dầu. Ảnh: Dân Việt

Sau khi khoai đã ráo nước thì bạn sẽ tiếp tục thực hiện các bước sau:

- Bạn trộn khoai với 1 thìa dầu ăn để khi chiên khoai sẽ không bị khô. So với chiên ngập dầu thì cách chiên này sẽ hạn chế được rất nhiều dầu ăn.

- Tiếp đến, bạn cho khoai vào trong nồi, rải đều khoai khắp lòng nồi. Cài đặt nhiệt 180 độ với thời gian 15 phút.

- Sau đó, bạn mở nồi ra, nếu khoai chưa được giòn theo ý muốn thì bạn cài đặt thêm 180 độ với thời gian 5 phút.

- Sau khi chiên xong, bạn rắc gia vị khi còn đang nóng và xóc đều. Ở bước xóc gia vị này, bạn có thể sử dụng bột phô mai, rong biển vụn... thì bạn sẽ có được món khoai tây chiên với rất nhiều hương vị khác nhau.

Một số lợi ích của khoai tây bạn nhất định không nên bỏ qua

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, dưới đây là các lợi ích bạn có thể tìm được trong khoai tây.

- Giảm viêm: Với tính chất kiềm và kháng viêm, khoai tây giúp làm dịu loét dạ dày và tá tràng, cũng như làm giảm a xít dạ dày.

- Giúp thúc đẩy tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ cao của khoai tây giúp tiêu hóa “mượt mà” hơn. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột. Khoai tây cũng có thể giúp bạn phục hồi nhanh chóng từ bệnh tiêu chảy.

- Thúc đẩy giấc ngủ: Tryptophan, vốn được tìm thấy tự nhiên trong khoai tây, là một thuốc an thần tự nhiên đảm bảo giấc ngủ ngon.

- Giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt: Theo một số nghiên cứu, nước ép khoai tây giúp giảm bớt các triệu chứng hội chứng tiền kinh nguyệt. Hàm lượng carbohydrate cao trong khoai tây giúp nâng cao mức độ tryptophan, thúc đẩy việc sản xuất serotonin trong cơ thể (serotonin còn được gọi là hormone hạnh phúc hay hormone vui vẻ).

- Tốt cho xương: Giàu canxi và phốt pho, khoai tây giúp xương chắc khỏe. Chưa hết, sự hiện diện của sắt, canxi, magiê, phốt pho và kẽm trong khoai tây cũng góp phần vào việc xây dựng và duy trì cấu trúc cũng như sức mạnh của xương.

- Lợi cho da: Khả năng của khoai tây trong việc thúc đẩy sản xuất collagen cũng mang lại lợi ích cho da.

- Cải thiện sức khỏe não: A xít alpha lipoic, một loại enzyme trong khoai tây có thể giúp tăng cường sức khỏe nhận thức tổng thể. Các chuyên gia đã gắn kết a xít này với những tác dụng có lợi cho bệnh nhân Alzheimer.