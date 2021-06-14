'Trố mắt' với những mâm cúng Tết Đoan Ngọ thuộc hàng 'đỉnh của chóp', bà nội trợ không nên bỏ lỡ

Mẹo vặt trong bếp 14/06/2021 12:22

Vào dịp Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), người Việt thường làm một mâm cúng tổ tiên với mong muốn một mùa làm ăn mới thuận hòa, may mắn.

Tết Đoan Ngọ còn được gọi với cái tên dân dã hơn là Tết diệt sâu bọ. Theo quan niệm cổ truyền, vào ngày này, có thể giết sâu bọ trong người bằng cách ăn thức ăn, hoa quả, rượu nếp. Nói về điều này, chị Phương Liên Nguyễn cũng chia sẻ trên mạng xã hội về chuyện của gia đình mình vào ngày này. Chị cho biết từ sáng sớm mẹ sẽ gọi cả nhà dậy tắm gội sạch sẽ rồi ăn bát rượu nếp trước tiên, sau đó là những quả ngon ngọt. Bên cạnh đó, chị cũng chia sẻ với hội Yêu Bếp mâm cúng tại gia đình của chị vào ngày Tết này.

tet doan ngo 1
Mâm cúng nhà chị Phương Liên gồm có: Đào, vải, nhãn, bánh tro, cốm và nếp cẩm - Ảnh: FBNV
tet doan ngo 2
Thêm một mâm cúng khác tại nhà chị Liên có: Nem chua, nếp cẩm, mận, bánh tro - Ảnh: FBNV
tet doan ngo 3
Ngoài ra, bạn cũng có thể cúng một mâm đơn giản với bánh tro, nếp cẩm, vải, mận - Ảnh: FBNV

Một chia sẻ khác của anh Tommy Hoang Minh hiện đang sống tại Hà Nội, anh cũng cho biết dù không biết ý nghĩa sâu xa của ngày lễ Tết này nhưng các đứa trẻ trong làng cũng rất háo hức đón chờ. Anh kể lại: "Xóm nhà tôi trước chỉ có hai đứa trẻ là tôi và con bé con hàng xóm. Hai chị em tí tởn, hớn hở hò nhau ăn miếng rượu nếp lúc chiếc bụng đói, một cảm giác thật là lâng lâng với niềm tin bất diệt là giết sâu".

tet doan ngo 4
Mâm cúng nhà anh cũng có các loại quen thuộc như: Đào, vải, bánh tro, cốm và nếp cẩm - Ảnh: FBNV

Hưởng ứng ngày Tết này, chị Nguyễn Huế cũng đăng tải hình ảnh về mâm cúng tại nhà mình cho các bạn nội trợ khác cùng tham khảo.

tet doan ngo 5

Mâm quả cúng ở nhà chị có nhiều sắc màu gồm vải, mận, thanh long, táo, ổi, cốm, nếp than - Ảnh: FBNV

tet doan ngo 6
Không chỉ cúng mâm quả, nhà chị còn nấu một mâm cơm cúng Tết Đoan Ngọ gồm có Chim bồ câu hầm, bề bề hấp, nem chả cánh sen, dạ dày bò xào dứa, mướp nhật, đậu bắp luộc, móng giò hầm rau củ, salad hoa quả - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, gợi ý thêm một mâm cúng hoành tráng tại nhà của chị Tisu Misu để mọi người cùng tham khảo nhé!

tet doan ngo 7
Mâm cúng hoành tráng tại nhà chị Tisu Misu - Ảnh: FBNV

Trên đây là những mâm cúng Tết Đoan Ngọ đúng bày mà bạn có thể tham khảo để áp dụng tại gia đình mình. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên chia sẻ hình ảnh mâm cúng Tết tại nhà mình để chia sẻ cùng các bà nội trợ khác nhé! 

Xóm làm bánh ú lá tre Tây Ninh: Chuẩn bị trước 4 tháng, ‘quay cuồng’ gói và nấu bánh xuyên đêm phục vụ Tết Đoan Ngọ

Xóm làm bánh ú lá tre Tây Ninh: Chuẩn bị trước 4 tháng, ‘quay cuồng’ gói và nấu bánh xuyên đêm phục vụ Tết Đoan Ngọ

Cứ mỗi năm trước Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), làng nghề làm "bánh ú lá tre" ở Tây Ninh lại nhộn nhịp, tất bật để cho ra những mẻ bánh thơm ngon phục vụ ngày tết.

Xem thêm
Từ khóa:   mâm cúng tết Đoan Ngọ bánh ú tết đoan ngọ ngày Tết Đoan Ngọ 2018

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 58 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?