'Trố mắt' với những mâm cúng Tết Đoan Ngọ thuộc hàng 'đỉnh của chóp', bà nội trợ không nên bỏ lỡ

Vào dịp Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), người Việt thường làm một mâm cúng tổ tiên với mong muốn một mùa làm ăn mới thuận hòa, may mắn.
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Tết Đoan Ngọ còn được gọi với cái tên dân dã hơn là Tết diệt sâu bọ. Theo quan niệm cổ truyền, vào ngày này, có thể giết sâu bọ trong người bằng cách ăn thức ăn, hoa quả, rượu nếp. Nói về điều này, chị Phương Liên Nguyễn cũng chia sẻ trên mạng xã hội về chuyện của gia đình mình vào ngày này. Chị cho biết từ sáng sớm mẹ sẽ gọi cả nhà dậy tắm gội sạch sẽ rồi ăn bát rượu nếp trước tiên, sau đó là những quả ngon ngọt. Bên cạnh đó, chị cũng chia sẻ với hội Yêu Bếp mâm cúng tại gia đình của chị vào ngày Tết này.
Một chia sẻ khác của anh Tommy Hoang Minh hiện đang sống tại Hà Nội, anh cũng cho biết dù không biết ý nghĩa sâu xa của ngày lễ Tết này nhưng các đứa trẻ trong làng cũng rất háo hức đón chờ. Anh kể lại: "Xóm nhà tôi trước chỉ có hai đứa trẻ là tôi và con bé con hàng xóm. Hai chị em tí tởn, hớn hở hò nhau ăn miếng rượu nếp lúc chiếc bụng đói, một cảm giác thật là lâng lâng với niềm tin bất diệt là giết sâu".
Hưởng ứng ngày Tết này, chị Nguyễn Huế cũng đăng tải hình ảnh về mâm cúng tại nhà mình cho các bạn nội trợ khác cùng tham khảo.
Ngoài ra, gợi ý thêm một mâm cúng hoành tráng tại nhà của chị Tisu Misu để mọi người cùng tham khảo nhé!
Trên đây là những mâm cúng Tết Đoan Ngọ đúng bày mà bạn có thể tham khảo để áp dụng tại gia đình mình. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên chia sẻ hình ảnh mâm cúng Tết tại nhà mình để chia sẻ cùng các bà nội trợ khác nhé!