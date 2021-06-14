'Trố mắt' với những mâm cúng Tết Đoan Ngọ thuộc hàng 'đỉnh của chóp', bà nội trợ không nên bỏ lỡ

Tết Đoan Ngọ còn được gọi với cái tên dân dã hơn là Tết diệt sâu bọ. Theo quan niệm cổ truyền, vào ngày này, có thể giết sâu bọ trong người bằng cách ăn thức ăn, hoa quả, rượu nếp. Nói về điều này, chị Phương Liên Nguyễn cũng chia sẻ trên mạng xã hội về chuyện của gia đình mình vào ngày này. Chị cho biết từ sáng sớm mẹ sẽ gọi cả nhà dậy tắm gội sạch sẽ rồi ăn bát rượu nếp trước tiên, sau đó là những quả ngon ngọt. Bên cạnh đó, chị cũng chia sẻ với hội Yêu Bếp mâm cúng tại gia đình của chị vào ngày Tết này.

Mâm cúng nhà chị Phương Liên gồm có: Đào, vải, nhãn, bánh tro, cốm và nếp cẩm - Ảnh: FBNV

Thêm một mâm cúng khác tại nhà chị Liên có: Nem chua, nếp cẩm, mận, bánh tro - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, bạn cũng có thể cúng một mâm đơn giản với bánh tro, nếp cẩm, vải, mận - Ảnh: FBNV

Một chia sẻ khác của anh Tommy Hoang Minh hiện đang sống tại Hà Nội, anh cũng cho biết dù không biết ý nghĩa sâu xa của ngày lễ Tết này nhưng các đứa trẻ trong làng cũng rất háo hức đón chờ. Anh kể lại: "Xóm nhà tôi trước chỉ có hai đứa trẻ là tôi và con bé con hàng xóm. Hai chị em tí tởn, hớn hở hò nhau ăn miếng rượu nếp lúc chiếc bụng đói, một cảm giác thật là lâng lâng với niềm tin bất diệt là giết sâu".