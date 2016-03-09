Tẩy mùi tanh và vị đắng của mật cá nhờ những bí kíp ít người biết

Mẹo vặt trong bếp 09/03/2016 07:48

Cá là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, được ưa thích trong thực đơn hàng ngày.Thế nhưng, việc khử sạch mùi tanh của cá hay khắc phục việc dịch mật cá gây nên vị đắng không phải ai cũng biết.

Tẩy mùi tanh và vị đắng của mật cá nhờ những bí kíp ít người biết - Ảnh 1

Để có được một món ăn ngon, yêu cần đầu tiên chính là chất lượng nguyên liệu. Vì thế, khi chọn mua cá bạn hãy chọn những con cá có phần mắt trong, phần mang cá có màu đỏ và thịt cá săn chắc không bị mềm, thân cá còn nguyên vẹn không bị nát.

Ngoài ra, nếu bạn gặp khó khăn trong việc đánh sạch vảy cá  thì hãy cho cá vào ngâm nước lạnh có pha giấm theo tỉ lệ một lít nước với hai thìa cà phê giấm khoảng hai giờ. Như thế, khi bạn đánh vảy, vảy cá sẽ nhanh chóng rơi ra dễ dàng.

Những cách khử sạch mùi tanh của cá

Tẩy mùi tanh và vị đắng của mật cá nhờ những bí kíp ít người biết - Ảnh 2

Bạn hãy cắt đôi một quả chanh, vắt lấy nước cốt và pha loãng với lượng nước vừa đủ với lượng cá bạn đang có. Tiếp theo, bạn cho cá vào nước cốt chanh pha loãng này ngâm khoảng 5 phút, sau đó bạn vớt cá ra rửa lại thât sạch. Mùi tanh và sự trơn nhớt trên da cá sẽ biến mất ngay lập tức.

Một mẹo rất hay cho món cá nướng của bạn thêm thơm ngon và thổi bay mùi tanh đó là: sau khi đã làm sạch cá, bạn lấy một ít nước sạch và cho vào đây chút tiêu xay. Ngâm cá trong hỗn hợp này vài phút và vớt ra đặt lên vỉ nướng. Đảm bảo, bạn sẽ có món cá nướng thơm ngon.

Để tăng thêm độ tươi và khử hết mùi tanh của cá, bạn cũng có thể ngâm cá trong dung dịch sữa tiệt trùng không đường vài phút. Sữa sẽ làm cho cá hết tanh và thịt cá săn, không bị nát khi chiên.

Nếu muốn làm các món cá nước ngọt chiên, sau khi đã sơ chế sạch sẽ bạn rưới rượu nếp ngập cá. Để yên như vậy trong vài phút, không cần rửa lại với nước mà có thể tẩm bột ngay để chiên. Lúc này đây món cá của bạn sẽ ngậy mùi thơm và bay hết mùi tanh của bùn.

Mẹo tẩy vị đắng của mật cá

Tẩy mùi tanh và vị đắng của mật cá nhờ những bí kíp ít người biết - Ảnh 3

Khi làm cá, việc không may làm vỡ mật cá  khiến dịch mật ngấm vào thịt sẽ làm thịt cá bị đắng là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, thay vì phải bỏ đi con cá bị ngấm mật đắng, hay cố sức rửa bằng nước sạch nhưng vẫn không có tác dụng gì thì bạn hãy áp dụng mẹo sau.

Hãy dùng một ít rượu trắng thoa lên chỗ thịt cá bị mật bám, để yên như vậy vài phút bạn rửa lại cá bằng nước sạch, lúc này đây mật sẽ bị rửa trôi đi hết và cá không bị đắng nữa.

Hy vọng những mẹo vặt trong bếp trên sẽ giúp gia đình bạn có một bữa ăn ngon miệng.

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