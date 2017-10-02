Những mẹo vặt đỉnh cao giúp các thiết bị gia dụng 'sạch bong kin kít' trong một nốt nhạc

Mẹo vặt trong bếp 02/10/2017 19:26

Không cần phải tốn quá nhiều thời gian, công sức hay tiền bạc cho các sản phẩm làm sạch vừa đắt đỏ, chỉ cần ghi nhớ những mẹo vặt sau, công việc nhà của chị em sẽ đơn giản và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Chỉ cần ghi nhớ những mẹo vặt này, công việc nội trợ của chị em sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Làm sạch ấm đun nước điện 

Sau một thời gian dài sử dụng, ấm đun nước rất dễ bị bám bẩn. Các vết bẩn này có thể là nơi trú ngụ của nhiều loại vi khuẩn gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cả gia đình Các thiết bị điện lại rất khó chùi rửa vì có thể làm nước dính vào các mạch điện gây hư hỏng. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần một lát chanh là bạn đã có thể đánh bay các vết bẩn này trong tích tắc.

Đầu tiên, bạn đổ một cốc nước đầy vào ấm.

Thả một lát chanh vào ấm, cắm điện và đun sôi nước như bình thường. Axit citric và tinh dầu vỏ chanh sẽ giúp làm sạch cặn bám hiệu quả.

Sau khi sôi, đổ phần nước và chanh đi. Ngay lập tức bạn đã có ngay chiếc ấm sáng bóng như mới rồi đấy!

Làm sạch bàn là bị ố vàng 

Bàn là bị ố vàng có thể khiến bạn gặp nhiều rắc rối khi sử dụng. Hãy làm sạch bàn là với mẹo nhỏ vô cùng đơn giản sau đây.

Đầu tiên bạn hãy chuẩn bị một miếng giấy nến và một bát muối. Trải giấy nến ra rồi đổ muối đều lên trên.

Những mẹo vặt đỉnh cao giúp các thiết bị gia dụng 'sạch bong kin kít' trong một nốt nhạc - Ảnh 1
Đổ muối lên giấy nến - Ảnh minh họa: Internet

Bật bàn là ở công suất lớn nhất sau đó đẩy bàn là qua muối vài lần. Muối sẽ giúp làm sạch các vết ố vàng giúp bàn là sáng bóng như mới.

Những mẹo vặt đỉnh cao giúp các thiết bị gia dụng 'sạch bong kin kít' trong một nốt nhạc - Ảnh 2
Muối giúp làm sạch bàn là - Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch chảo

Chảo chiên lâu ngày sẽ bị ố vàng và đóng cặn dầu mỡ. Đừng lo, các vết bẩn này sẽ biến mất nhờ một ít giấm và baking soda.

Trước hết, rửa chảo cho sạch dầu mỡ, lau khô. Đổ một bát giấm vào chảo, đun sôi.

Khi giấm sôi thì tắt bếp, cho vào 2 thìa canh baking soda.

Dùng miếng rửa chén chà nhẹ để làm sạch các vết bẩn cứng đầu, chảo sẽ trắng sạch như mới. 

Làm sạch miếng rửa bát dính đầy dầu mỡ

Miếng rửa bát dùng một thời gian có thể bị thấm dầu mỡ. Tình trạng này không chỉ khiến cho việc rửa bát không được sạch sẽ mà còn biến miếng rửa bát thành nơi trú ngụ của vi khuẩn gây ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình. Thế nhưng, chỉ cần dùng một chút muối miếng rửa bát của bạn sẽ sạch như mới.

Ngâm miếng rửa bát trong nước nóng hòa cùng một bát muối. Cho vào lò vi sóng quay trong một phút. Nếu không có lò vi sóng, hãy cho tất cả vào nồi rồi đun sôi khoảng 1-2 phút.

Những mẹo vặt đỉnh cao giúp các thiết bị gia dụng 'sạch bong kin kít' trong một nốt nhạc - Ảnh 3
Ngâm miếng rửa bát vào nước nóng pha muối - Ảnh minh họa: Internet

 Vắt khô và làm sạch lại với nước lạnh. Lúc này tất cả dầu mỡ đã được làm sạch hết rồi đấy.

Những mẹo vặt đỉnh cao giúp các thiết bị gia dụng 'sạch bong kin kít' trong một nốt nhạc - Ảnh 4
Miếng rửa bát lại sạch như mới - Ảnh minh họa: Internet

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