Muốn rán cá vàng giòn, chín đều thơm ngọt không sát chảo hãy cho thêm thứ này vào khi rán

Mẹo vặt trong bếp 12/04/2017 00:28

Muốn rán cá vàng giòn, chín đều thơm ngọt không sát chảo hãy cho thêm thứ này vào khi rán, đảm bảo đầu bếp còn thua xa bạn.

Cá là thực phẩm không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn không quá tốn kém để bạn có thể chế biến thiết đãi cả gia đình, vừa dễ mua, dễ ăn lại dễ kiếm vì thế với người Việt thì món ăn từ thực phẩm này phải nói vô cùng phổ biến.

Từ 1 loại cá nào đó bất kỳ thực tế là bạn có thể chế biến được thành rất nhiều món ăn ngon và không ít người xem đây là món khoái khẩu. Nhất là trong gia đình tôi 1 tuần không thể dưới 2 lần ăn cá bởi đó là món ăn được ưa chuộng với hầu hết mọi thành viên.

Muốn rán cá vàng giòn, chín đều thơm ngọt không sát chảo hãy cho thêm thứ này vào khi rán - Ảnh 1

Trong những món được chế biến từ cá thì cá rán là 1 trong những món được yêu thích vô cùng, nhưng ai đã từng vào bếp thì đều nhận thấy rằng rán cá là công việc đòi hỏi nhiều sự khéo léo bởi cá rất dễ nát và hay bị bắn dầu, bị sát chảo và làm sao để có được món cá vưa thơm ngon, chín ngọt mềm đều từ trong ra ngoài lại không bị nát là điều không dễ.

Muốn loại bỏ lo lắng rằng làm cá rán sẽ không ngon, bị vỡ thì bạn hãy trang bị cho mình một số mẹo rán cá nhỏ nhỏ nhưng hữu ích vô cùng dưới đây để luôn tự tin khi chế biến món cá rán thiết đã cả gia đình. Dưới đây là cách hay mà đơn giản nhất giúp các chị em sẽ không cần phải lo lắng về những vấn đề khó khăn khi rán cá nữa.

Trước hết là mua cá về, bạn đem làm sạch hoặc có thể nhờ ng bán làm giúp, sau đó cho chảo lên bếp đun nóng chảo rồi mới cho dầu ăn vào, thêm một chút muối cùng dầu ăn để lúc rán không bị bắn dầu mà cá lại cứng không bị nát thịt, sau đó mới cho cá vào. Có một mẹo nhỏ là khi bạn muốn có món cá giòn và có hương vị thơm ngon bạn cũng có thể nhúng cá qua một lớp bột chiên mỏng, cách này giúp khi rán cá không bị sát.

Trong thực tế từ kinh nghiệm khi nấu ăn bạn chắc chắn sẽ thấy được dầu không thể sử dụng lần hai nên chị em có thể ước lượng đổ dầu chỉ sâm sấp cá là được. Tiếp đó bạn cho từng con cá một vào chảo dầu. Cần lưu ý là khi cho cá vào chảo dầu thì cần trở ngay mặt cá để cho cá được áp chảo dầu ngay. Vì lúc đó ở mặt dưới từ từ chín vàng thì mặt trên được chín hơi dầu, chiên như thế cá sẽ không bị tanh và cũng không bị dính cà chờ cá vàng hẳn một bên mới lật lại.

Lưu ý để tránh bắn vào người là khi chiên có thể đậy hé vung tránh dầu không bị bắn ra ngoài, giúp cá chín ngọt bên trong. Nhưng bạn cần hết sức chú ý là không được đậy khít vung vì hơi nước không thoát ra được, ngưng tụ lại phía trên, bạn nhấc vung ra nước sẽ nhỏ giọt vào chảo dầu đang sôi làm nổ bắn tung tóe, gây nguy hiểm cho mặt mũi, chân tay.

Bạn cứ rán cho tới khi thấy cá đã chín vàng thì vớt cá ra, dùng giấy thấm dầu lót sẽ hút bớt dầu trong cá, ăn không bị ngấy. Để món cá rán của bạn hoàn hảo cần một bát nước chấm ngon.

Mẹo nhỏ: Khi rán cá, bạn để chảo thật khô ráo rồi cắt lát gừng tươi, chà xát mạnh vào đáy và thành chảo. Làm như vậy, khi cho dầu vào, gừng và dầu sẽ đóng vai trò là một lớp chống dính, tạo ra một lớp màng trơn giữa da cá và bề mặt chảo.

 

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