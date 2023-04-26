Loại bỏ thuốc trừ sâu trên rau củ quả chưa bao giờ đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng như thế!

Đây là một phương pháp tuyệt vời để làm sạch các loại trái cây, rau quả có chứa dư lượng thuốc trừ sâu một cách tự nhiên và hiệu quả.

Nếu chưa mua được baking soda thì có thể dùng chanh, pha với nước sạch sau đó phun lên rau quả. Rồi kết hợp ngâm trong nước lạnh khoảng 10 phút trước khi rửa rau quả và để khô.

Bạn có thể pha chế một dung dịch rửa tự nhiên đơn giản bằng cách trộn 1 muỗng canh nước chanh với 2 muỗng canh baking soda trong một chai nước. Xịt lên trái cây và rau cải, sau đó ít phút thì rửa bằng nước lạnh. Sự kết hợp của 2 thành phần này sẽ giúp món rau quả của bạn sạch hơn khá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Ngâm trong nước pha giấm

Giấm là một cách khác để loại bỏ dư lượng từ trái cây và rau quả. Một số gợi ý rằng nên pha dung dịch gồm 4 phần nước với 1 phần giấm trong khoảng 20 phút, tuy nhiên cũng có thể dùng giấm đậm đặc để ngâm nhằm loại bỏ triệt để thuốc trừ sâu.

Giấm cũng có thể loại bỏ nhiều loại vi khuẩn có thể tìm thấy trên thực phẩm. Tuy nhiên, đối với loại trái cây có vỏ mỏng, chẳng hạn như quả mọng, việc ngâm trong nước dấm có thể gây ảnh hưởng đến vỏ ngoài của thực phẩm.

Bột nghệ

Do đặc tính khử trùng mạnh mẽ, nghệ cũng có thể được sử dụng để loại bỏ vi trùng và thuốc trừ sâu trên rau củ hiệu quả. Bạn chỉ cần cho 5 thìa nhỏ bột nghệ vào một chậu nước sôi (tùy vào lượng hoa quả cần ngâm), khuấy đều và để chậu nước nghệ nguội hẳn. Sau đó, cho trái cây và các loại rau vào ngâm trong vòng 15 phút. Rửa sạch lại lần nữa với nước sạch là được.

Ảnh minh họa: Internet

Ngâm nước muối

Nghiên cứu cho thấy rằng ngâm trái cây và rau quả trong dung dịch nước muối 10% trong 20 phút sẽ loại bỏ hầu hết dư lượng của bốn loại thuốc trừ sâu phổ biến nhất.

Đun nóng rau củ ở nhiệt độ cao

Phương pháp này cũng làm cho thuốc trừ sâu phân giải, một số loại rau chịu nhiệt như súp lơ, các loại đậu, rau cần… sau khi rửa sạch, chần qua bằng nước nóng 2 phút làm cho lượng thuốc trừ sâu suy giảm 30%, sau đó nấu ở nhiệt độ cao, như vậy sẽ tẩy trừ được 90% lượng thuốc trừ sâu.