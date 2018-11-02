Gia vị là thứ không thể thiếu khi chế biến món ăn, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách sử dụng để không gây hại cho sức khỏe.

Sử dụng gia vị để tạo mùi hương đặc trưng cho từng món ăn không đơn giản như bạn vẫn nghĩ. Nếu mắc phải những sai lầm này khi chế biến, gia vị có thể biến thành chất độc gây ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể. Vì vậy, bạn cần sử dụng gia vị sao cho đúng cách để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Những cách sử dụng gia vị đúng cách Muối Muối là gia vị quen thuộc trong các món ăn, tuy nhiên tùy món mà cho muối vào trước hay trong khi nấu. Nếu bạn muốn thịt kho đậm đà, không bị giảm độ ngọt thì nên cho muối trước. Ngược lại, khi nấu canh, cần vị ngọt từ xương thì nên nấu sôi rồi mới nêm thêm muối.

Muối là gia vị quen thuộc trong các món ăn, tuy nhiên tùy món mà cho muối vào trước hay trong khi nấu - Ảnh minh họa: Internet Với các món xào, bạn có thể cho muối vào dầu, đun nóng khoảng 1 phút rồi mới cho thực phẩm vào. Cách làm đơn giản này sẽ loại bỏ đến 95% độc tố aflatoxin có trong muối. Nước mắm Nước mắm không chỉ giúp món ăn có hương vị đặc biệt mà còn chứa hàm lượng lớn chất đạm cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu đun quá lâu sẽ làm mất đi lượng đạm này. Chính vì vậy, bạn chỉ nên cho nước mắm vào món ăn khi thực phẩm gần chín và có thể bắc ra ngay.

Đường Nhiều chị em có thói quen tẩm ướp nhiều đường khi làm các món chiên, nướng nhưng điều này rất dễ khiến thức ăn cháy khét khi gặp nhiệt độ cao. Nếu thường xuyên ăn thực phẩm bị cháy sẽ rất có hại cho sức khỏe, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư Vì vậy, bạn hãy làm riêng phần nước xốt hoặc phết mật ong lên khi món ăn gần chín. Sử dụng gia vị đúng cách sẽ giúp đảm bảo dưỡng chất cho món ăn - Ảnh minh họa: Internet Mì chính Với các món cần tẩm ướp mì chính, bạn có thể cho gia vị vào nguyên liệu trước khi nấu để làm tăng vị umami tự nhiên cho thực phẩm. Sau đó, nêm nếm thêm 1 lần nữa trước khi hoàn thiện món ăn để tổng hòa hương vị. Tuy nhiên với các món nước, bạn nên nêm gia vị lúc gần bắc ra để tránh hiện tượng nước sôi bốc hơi nhiều làm thay đổi vị của món ăn. Hạt tiêu Chắc hẳn không nhiều người biết rằng thói quen cho tiêu vào thức ăn trước khi nấu có thể biến thứ gia vị quen thuộc này thành chất độc gây ung thư. Tốt nhất hãy rắc tiêu khi thức ăn đã chín để vừa tạo hương vị thơm ngon vừa bảo vệ sức khỏe. Cho tiêu vào thức ăn trước khi nấu có thể biến thứ gia vị quen thuộc này thành chất độc gây ung thư - Ảnh minh họa: Internet Giấm Giấm không chỉ có tác dụng khử tanh mà còn giúp giảm béo và tăng mùi thơm, đồng thời có tác dụng làm mềm cenlulo trong rau. Thời điểm thích hợp nhất để cho giấm vào món ăn là lúc bắt đầu chế biến.

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