Cảnh báo: 4 dấu hiệu bình gas đang bị rò rỉ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào

Nếu lắp không đúng khớp họng lửa kết nối bếp và bình gas hoặc bếp bẩn thì khe thoát lửa sẽ bị nghẹt, do đó, lửa cháy phát ra tiếng kêu.

Nếu không muốn bình gas trở thành bom nổ chậm, khi xuất hiện 1 trong 4 dấu hiệu bình gas bị rò rỉ này bạn hãy gọi thợ đến kiểm tra ngay kẻo tự uy hiếp sự an toàn của cả nhà.

Lửa bếp gas sẽ có màu vàng, tuy nhiên, khi sắp hết gas bạn sẽ thấy lửa có màu đỏ. Vậy nhưng, nếu bình gas còn rất nhiều nhưng lửa bị đỏ chứng tỏ gas có lẫn tạp chất.

Tốt nhất, bạn cần tắt bếp, khóa chặt bình gas và thử làm sạch khe thoát lửa rồi thử lại lần nữa. Nếu lửa vẫn phát tiếng kêu thì nên gọi người đến kiểm tra ngay.

Tốt nhất, bạn nên tắt bếp, chờ bếp nguội vệ sinh bếp sạch sẽ và bật lên thử lại lần nữa. Nếu lửa vẫn có màu đỏ thì tốt nhất, bạn nên đổi sang nhà cung cấp gas khác để đảm bảo an toàn.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy nổ bình gas - Ảnh minh họa: Internet

Bốc mùi gas đậm đặc

Một trong những dấu hiệu nhận biết bình gas bị rò rỉ chính là có mùi gas bốc lên trong không khí. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đường dẫn ga bị hở, khóa van vị hỏng hoặc nối khớp bị sai chính là những nguyên do phổ biến nhất.

Nếu ngửi thấy mùi gas đậm, bạn hãy nhanh chóng tắt bếp, mở hết cửa trong nhà cho thông thoáng và ngắt điện để tránh tai nạn cháy nổ xảy ra. Sau đấy, gọi ngay cho thợ đến kiểm tra để đảm bảo an toàn.

Hãy chạy ngay ra khỏi nhà và gọi cho lực lượng phòng cháy chữa cháy nến bình gas bốc cháy - Ảnh minh họa: Internet

Lửa cháy mạnh bất thường

Thông thường khi nấu ăn chúng ta sẽ điều chỉnh để có được độ lớn của lửa như ý. Thế nên, nếu bỗng dưng có mùi gas nồng, lửa cháy mạnh bất thường thì bạn hãy tắt bếp ngay. Tiếp đến, khóa chặt bình gas và mở hết cửa để khí gas bị rò rỉ thoát khỏi nhà.

Những lưu ý an toàn khi sử dụng bếp gas:

-Nếu ngửi thấy mùi gas đậm đặc, phải tắt bếp, khóa van bình và mở hết cửa trong nhà ra.

-Dùng quạt nan để “đuổi” bớt khí gas ra bên ngoài

-Không nghe điện thoại, bật tắt thiết bị điện khi bị rò rỉ gas vì sẽ dễ sinh ra tia lửa điện gây nổ.

-Nhanh chóng rời khỏi nhà và gọi chuyện gia đến kiểm tra.

-Bạn có thể kiểm tra gas rò rỉ bằng cách lấy bọt xà phòng phủ kín thân van gas, dây dẫn khí gas. Nếu bị sủi bọt thì gas đang bị rò rỉ.

Hy vọng với những mẹo nhà bếp trên, bạn sẽ luôn đảm bảo an toàn cho cả gia đình mỗi khi nấu nướng.