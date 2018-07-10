Bí kíp bảo quản và hâm cơm nguội vừa ngon vừa đảm bảo an toàn, người nội trợ thông minh phải biết

Mẹo vặt trong bếp 10/07/2018 16:39

Để tránh lãng phí và tiết kiệm thời gian, nhiều gia đình có thói quen dùng lại cơm nguội đêm hôm trước. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, chị em nội trợ cần phải nắm rõ những bí quyết bảo quản và hâm cơm nguội sau.

Cơm là món ăn chính của người Việt. Nhiều gia đình có thói quen nấu dư cơm vào tối hôm trước và trữ lại để hấp hoặc chiên vào sáng hôm sau nhằm tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên cơm nguội cần phải được bảo quản đúng cách để đảm bảo dinh dưỡng và an toàn cho cả nhà.

Bí kíp bảo quản và hâm cơm nguội vừa ngon vừa đảm bảo an toàn, người nội trợ thông minh phải biết - Ảnh 1
Cơm là món không thể thiếu trong bữa ăn của người Việt Nam - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cơm để ở nhiệt độ phòng càng lâu càng có khả năng gây ngộ độc. Vì thế, để đảm bảo sức khỏe của gia đình, chị em nội trợ cần ghi nhớ một số bí quyết bảo quản cơm qua đêm đơn giản sau.

Cách bảo quản và hâm cơm qua đêm vừa ngon vừa đảm bảo an toàn

Cách bảo quản cơm đơn giản

Sử dụng chế độ Warrm

Bí kíp bảo quản và hâm cơm nguội vừa ngon vừa đảm bảo an toàn, người nội trợ thông minh phải biết - Ảnh 2
Chế độ hâm nóng sẽ giúp vi khuẩn trong cơm không phát triển, đảm bảo an toàn sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Khi cơm đã nấu chín nhưng chưa ăn vội, bạn hãy để nó trong nồi cơm điện ở chế độ Warm. Chế độ này giúp duy trì nhiệt độ trong nồi luôn ở mức 60 độ C, vừa ngăn vi khuẩn phát triển vừa không để xảy ra tình trạng hồ hóa tinh bột gây hại sức khỏe.

Để chỗ thoáng mát

Nếu để cơm ở bên ngoài, tốt nhất không để quá 5 tiếng và bạn nên đậy lại bằng rổ có lỗ nhỏ để tránh côn trùng. Tuyệt đối không dùng vung đậy kẻo khiến cơm mau thiu hơn.

Cho vào tủ lạnh

Bí kíp bảo quản và hâm cơm nguội vừa ngon vừa đảm bảo an toàn, người nội trợ thông minh phải biết - Ảnh 3
Bảo quản cơm trong tủ lạnh là cách phổ biến nhất - Ảnh minh họa: Internet

Muốn giữ cơm được lâu, bạn có thể bỏ vào hộp kín rồi cho vào tủ lạnh với nhiệt độ dưới 5 độ C. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ bảo quản tốt cơm trong khoảng 24 tiếng. Nếu quá thời gian này bạn không nên dùng.

Sử dụng muối hay giấm

Để cơm lâu thiu hơn, bạn hãy vo ít muối cùng với gạo rồi nấu như bình thường. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng giấm thay cho muối với tỷ lệ 2ml giấm : 1,5kg gạo.

Hâm cơm nguội đúng cách

Sau khi bảo quản cơm nguội, đến bữa chị em hãy hâm lại trước khi dùng. Để cơm nguội hâm lại ngon như mới nấu, bạn có thể tham khảo các cách đơn giản sau:

Cách 1: Bạn đổ khoảng 300ml nước vào nồi cơm điện. Cho cơm nguội vào tô rồi bỏ vào nồi. Tiếp theo, bật nút nấu. Chỉ vài phút là cơm đã nóng và ngon như mới.

Cách 2: Nếu có lò vi sóng, bạn cho cơm vào tô thủy tinh rồi dùng màng thực phẩm bọc kín lại. Sau đó cho tô cơm vào lò và bật chế độ nấu nhanh khoảng 3 phút, đảm bảo cơm thơm ngon và không bị khô.

Bí kíp bảo quản và hâm cơm nguội vừa ngon vừa đảm bảo an toàn, người nội trợ thông minh phải biết - Ảnh 4
Hâm cơm trong lò vi sóng là cách đơn giản được nhiều người sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý:

- Cơm đã để bên ngoài trên 6 tiếng hoặc bảo quản trong tủ lạnh hơn 24 tiếng thì không nên sử dụng.

- Không nên hâm, chiên hoặc làm nóng cơm quá 2 lần nếu không sẽ mất chất dinh dưỡng, thậm chí gây ra ngộ độc nguy hiểm cho người sử dụng.

Chúc chị em thành công với những cách bảo quản và hâm cơm nguội để qua đêm vẫn đảm bảo an toàn nói trên.

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