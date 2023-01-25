Bật mí 3 công dụng "thần thánh" của Coca cho chị em nội trợ, chỉ cần nửa lon là đủ giải quyết từ nấu ăn cho đến vệ sinh trong bếp

Những người mê ăn steak có lẽ đã biết bí kíp ướp thịt này. Ngoài việc ướp thịt với hạt tiêu và muối, bạn cũng có thể ướp thịt bò với Coca trước khi nướng/áp chảo.

Cách làm vô cùng đơn giản là cho miếng thịt đã được rửa sạch vào bát, thêm vài lát hành tây và đổ Coca ngập hết thịt. Ướp như vậy khoảng 2 tiếng trước khi đem nướng/áp chảo. Thành phẩm đảm bảo sẽ khiến bạn bất ngờ đấy! Thịt vừa mềm, vừa thơm và đậm vị.

Nếu là một người đam mê các món ăn từ gà mà chưa từng thử cánh gà chiên coca thì quả là đáng tiếc!

Cách làm vô cùng đơn giản: ướp cánh gà với một ít muối, hạt tiêu sau khi rửa sạch. cho cánh gà đã ướp vào chảo cùng 3-4 nhánh tỏi, đổ coca ngập hết phần cánh gà và đun trên lửa nhỏ cho đến khi phần coca cạn gần hết là xong!

Ảnh minh họa: Internet

Làm theo cách này, thịt gà sau khi chiên sẽ mềm nhưng không bị bở bùng bục, lại còn có màu sắc bắt mắt mà chẳng cần chưng nước hàng khói mù mịt.

3. Tẩy sạch nồi chảo bị cháy khét

Ai cũng có lần hậu đậu chẳng may làm cháy xoong nồi. Nhưng bạn đừng lo lắng, thay vì phải mua một cái mới để sử dụng, bạn hoàn toàn có thể làm sạch lớp bị cháy để lấy lại vẻ mới ban đầu của chiếc nồi với Coca Cola cực hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần đổ trực tiếp Coca Cola vào nồi bị cháy. Ngâm trong khoảng một tiếng rồi sau đó rửa sạch. Dùng khăn khô lau lại lần nữa. Hay một cách khác, cho coca vào nồi bị cháy, đặt lên bếp đun cho đến khi sôi, dùng muỗng khuấy trong vài phút để làm cho lớp cháy bị bong ra.