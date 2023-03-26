Bạn sẽ giật mình nhận ra hiệu quả tuyệt vời khi bỏ 1 tờ khăn giấy ướt vào máy giặt

Khăn ướt có thể giúp bạn loại bỏ xơ vải trên quần áo. Nó hoạt động như một vật hút hết các xơ vải, lông và tóc.

Khăn ướt ngoài việc có thể sử dụng để lau tay, lau mọi thứ thì nó còn có công dụng loại bỏ những sơ vải trên quần áo. Khăn giấy hoạt động giống như một chiếc hút bụi có thể hút được các mảnh vải vụn, xơ vải, tóc,... một cách hiệu quả.

Bạn nên sử dụng loại khăn ướt giày để chúng không bị tã hoặc nát trong quá trình sử dụng. Để kiểm tra xem khăn ướt có đủ dày không, bạn có thể dùng tay xé thử. Nếu khăn không bộ rách là được.

Thả một tờ khăn ướt vào máy giặt sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian ngồi nhặt những sợi lông, tóc, xơ vải bám trên quần áo.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần sử dụng tối đa 3 tờ khăn ướt cho một lần giặt là có thể đạt được hiệu quả mong muốn.

Nên sử dụng khăn ướt loại giày để chúng không bị xé nát trong quá trình giặt. Để kiểm tra độ dày và độ dai của khăn ướt, bạn hãy cầm chúng lên và xé thử. Khăn bị kéo giãn nhưng không rách là đạt tiêu chuẩn.

Mỗi lần giặt, bạn nên cho giấy ướt mới để đạt hiệu quả cao nhất.

Nên sử dụng khăn ướt không mùi để quần áo không bị dính mùi lạ. Để tạo mùi thơm cho quần áo, hãy sử dụng các loại nước xả vải.

Nên loại bỏ mùi hương của khăn ướt.

Ảnh minh họa: Internet

Những chiếc khăn ướt thường sẽ có mùi hương, nếu bạn không muốn những mùi hương này bám vào quần áo. Tốt nhất bạn nên lựa chọn những loại khăn giấy không mùi và kháng khuẩn. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng nước xả vải để làm quần áo thơm hơn.

2. Một số mẹo giặt quần áo khác

* Thêm giấm trắng để khử vết bẩn

Việc sử dụng các dung dịch tẩy trắng, thuốc tẩy trong thời gian dài sẽ khiến quần áo bị xơ cứng và bạc màu. Để thay thế cho các hóa chất này, bạn có thể sử dụng giấm.

Cho khoảng 80ml giấm trắng cùng bột giặt vào máy. Các thành phần trong giấm trắng giúp loại bỏ vết bẩn trên quần áo đồng thời làm vải mềm hơn.

* Làm sạch quần áo bằng aspirin

Cho vài viên thuốc aspirin vào máy giặt sẽ giúp bạn loại bỏ các vết bẩn trên quần áo một cách an toàn, đặc biệt là với quần áo trắng.