Tiêm phòng trước khi mang thai có tốt không?

Theo các bác sĩ chuyên khoa, khi mang thai, sức đề kháng của các chị em phụ nữ rất yếu, hoạt động kém hiệu quả hơn so với bình thường. Vì vậy, nguy cơ nhiễm bệnh từ đó cũng tăng lên. Do đó, việc tiêm phòng trước khi mang là rất cần thiết, không chỉ tốt cho mẹ mà còn bảo vệ an toàn cho thai nhi.

Mặc dù có rất nhiều chị em mang thai ngoài ý muốn khi chưa tiêm phòng vacxin vẫn sinh con ra khỏe mạnh. Tuy nhiên, những trường hợp đó trong quá trình mang thai nguy cơ mẹ lây bệnh sang cho con luôn rình rập. Hơn thế nữa, khi em bé chào đời hệ miễn dịch thường kém, trong quá trình phát triển thường hay ốm vặt. Do đó, nếu có kế hoạch mang thai, tốt nhất các chị em nên tham khảo lịch tiêm phòng vacxin và đi tiêm phòng đầy đủ để đảm bảo điều kiện tốt nhất khi mang thai.