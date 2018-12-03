Tiêm phòng trước khi mang thai có tốt không là điều mà nhiều chị em quan tâm. Bởi bên cạnh những ý kiến tốt thì cũng còn nhiều người nhận định rằng tiêm phòng trước khi mang thai vừa tốn tiền, thuốc vào người sẽ ảnh hưởng đến thai nhi sau này. Vậy thực hư ra sao?

Theo các bác sĩ chuyên khoa, khi mang thai, sức đề kháng của các chị em phụ nữ rất yếu, hoạt động kém hiệu quả hơn so với bình thường. Vì vậy, nguy cơ nhiễm bệnh từ đó cũng tăng lên. Do đó, việc tiêm phòng trước khi mang là rất cần thiết, không chỉ tốt cho mẹ mà còn bảo vệ an toàn cho thai nhi. Mặc dù có rất nhiều chị em mang thai ngoài ý muốn khi chưa tiêm phòng vacxin vẫn sinh con ra khỏe mạnh. Tuy nhiên, những trường hợp đó trong quá trình mang thai nguy cơ mẹ lây bệnh sang cho con luôn rình rập. Hơn thế nữa, khi em bé chào đời hệ miễn dịch thường kém, trong quá trình phát triển thường hay ốm vặt. Do đó, nếu có kế hoạch mang thai, tốt nhất các chị em nên tham khảo lịch tiêm phòng vacxin và đi tiêm phòng đầy đủ để đảm bảo điều kiện tốt nhất khi mang thai.

Tại sao phải tiêm phòng vacxin trước khi mang thai? Hiện nay, thông tin về sức khỏe sinh sản đã được phổ cập đến người dân, vì thế tiêm phòng trước khi mang thai đã dần trở nên phổ biến đối với những cặp vợ chồng có kế hoạch sinh con. Tiêm phòng trước khi mang thai là điều rất cần thiết Việc tiêm phòng vacxin trước khi mang thai sẽ giúp mẹ nâng cao sức đề kháng, ngăn ngừa nguy cơ truyền bệnh sang cho con trong quá trình mang thai. Thai nhi sẽ được bao bọc kỹ, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển bình thường. Tránh được các trường hợp rủi ro như bị chết lưu, con sinh ra bị dị tật bẩm sinh.

Hơn nữa, việc tiêm phòng trước khi mang thai cũng giúp trẻ sau khi chào đời có được miễn dịch thụ động từ mẹ. Vì một số vacxin có khả năng giúp thai nhi tăng sức đề kháng ngay từ khi còn trong bụng mẹ và bảo vệ trẻ trong những tháng đầu tiên sau khi chào đời trước những căn bệnh nguy hiểm. Tiêm phòng trước khi mang thai bao lâu? Thời gian tiêm phòng trước khi mang bầu là điều mà các mẹ cũng nên lưu ý. Với mỗi loại vacxin tiêm phòng, sẽ có thời gian tiêm khác nhau: Tuy vào mũi tiêm mà có thời gian tiêm phòng khác nhau MMR – vắc xin 3 trong 1 ngừa sởi, quai bị và rubella, chị em chỉ cần tiêm một mũi duy nhất và tiêm muộn nhất 3 tháng trước khi thụ thai.

Với vắc xin cúm và uốn ván có thể tiêm phòng khi mang thai được. Nhưng tiêm phòng uốn ván cần được thực hiện vào tuần 26 của thai kỳ.

Vacxin HPV ngừa ung thư cổ tử cung, tiêm trước 3 tháng khi mang thai.

Vacxin viêm gan siêu vi B (gồm 3 mũi tiêm), có hiệu quả bảo vệ tối đa là 3 tháng sau mũi tiêm cuối cùng. Tuy nhiên, chị em nào có thai trong thời gian đang chích ngừa thì vẫn có thể chích tiếp hoặc đợi sau khi sinh tiêm mũi nhắc lại, sẽ không ảnh hưởng gì đến thai nhi. Mỗi mũi tiêm phòng vacxin thì có giá thành khác nhau. Để đảm bảo an toàn cho mẹ và tốt cho bé, các chị em nên tiêm phòng ở các bệnh viện lớn, uy tín. Trong thời gian tiêm phòng, các mẹ cần ưu ý: Tiêm phòng trước khi mang thai sẽ tốt cho mẹ và bé khi chào đời Cần có kế hoạch tránh thai hợp lý, nếu vỡ kế hoạch ngay khi tiêm phòng thì cần hỏi xin ý kiến của bác sĩ.

Không đi tiêm phòng khi có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi và các dấu hiệu bất thường khác.

Cần nhờ sự tư vấn của bác sĩ khi có bệnh mãn tính như tim, thận trước khi tiêm phòng. Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp các chị em hiểu rõ hơn về việc tiêm phòng trước khi mang thai có tốt không? Từ đây có kế hoạch chủ động về thời gian mang thai, đảm bảo thời gian thai kỳ được diễn ra suôn sẻ, mạnh khỏe và an toàn.

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