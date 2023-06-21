Thử thai bằng nước bọt đầu tiên trên thế giới được ra mắt tại Anh

Theo Metro, Salistick là sản phẩm đầu tiên trên thế giới có thể xác định mang thai chỉ bằng 'thử nước bọt'.

Một sản phẩm mang tính cách mạng có thể cho phụ nữ biết liệu họ có thai hay không chỉ bằng nước bọt đã được ra mắt tại Anh.

Một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Jerusalem, Salignostics đã phát triển bộ thử nghiệm. Công ty cho biết nó dựa trên công nghệ được sử dụng để sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19.

Nó sẽ cung cấp cho phụ nữ một giải pháp thay thế cho các xét nghiệm thử thai dựa trên nước tiểu truyền thống và có sẵn ở Vương quốc Anh và Ireland.

Xét nghiệm này sử dụng nước bọt để xác định xem bạn có thai hay không, chứ không phải nước tiểu như hầu hết các xét nghiệm trên thị trường và có độ chính xác khoảng 97%.

Theo nhà sản xuất Abingdon Health, điều này giúp việc sử dụng trở nên dễ dàng và dễ chịu hơn.

Chris Yates, giám đốc điều hành của công ty, cho biết: “Công nghệ mới này mang đến cho phụ nữ trải nghiệm người dùng nâng cao. Nó cung cấp khả năng xét nghiệm mọi lúc, mọi nơi và để chia sẻ trải nghiệm với bạn đời và những người thân yêu khác”.

Khoảng 22,5 triệu lần thử thai được cho là đã được thực hiện vào năm ngoái tại Anh. Các xét nghiệm mang thai bằng nước tiểu truyền thống hoạt động bằng cách kiểm tra một loại hormone gọi là gonadotropin màng đệm ở người được sản xuất khi trứng được thụ tinh bám vào niêm mạc tử cung.

Khác với truyền thống, bộ dụng cụ xét nghiệm thử thai mới này dựa trên tuyến nước bọt của người phụ nữ. Ảnh: India Times

Nhiều người cho rằng độ chính xác khoảng 99%, nhưng trên thực tế, điều này phụ thuộc vào thời điểm tiến hành xét nghiệm vì nồng độ HCG phải mất vài ngày mới có thể phát hiện được.

Thử nghiệm bằng nước bọt để tìm cùng một loại hormone trong nước bọt để xác định xem bạn có thai hay không và các thử nghiệm cho thấy nó có độ chính xác tương đương với các thử nghiệm truyền thống.

Để thử nghiệm có hiệu quả, một người phụ nữ phải đặt một que có đầu xốp từ bộ dụng cụ vào miệng trong giây lát, giống như một nhiệt kế. Điều này thu thập một mẫu nước bọt.

Công ty cho biết kết quả có thể được đọc trong vòng 5 đến 15 phút, đồng thời cho biết thêm rằng các dấu hiệu ban đầu xuất hiện sớm nhất là 3 phút.

Ngoài ra, nó có thể phát hiện nếu bạn đang mang thai sớm nhất là một ngày sau khi trễ kinh.

Theo một báo cáo cũ của Times of Israel, Salignostics đã nhận được chứng nhận cho phép bán trên thị trường tại Liên minh Châu Âu vào năm ngoái.

Công ty cũng đã xin phép FDA để bán sản phẩm ở Mỹ. Salignostics tung ra sản phẩm sau khi tiến hành thử nghiệm lâm sàng ở Israel trên hơn 300 phụ nữ mang thai và không mang thai.

Những người sáng lập công ty đã dành nhiều năm nghiên cứu nước bọt cho các mục đích khoa học trước khi phát triển các tiện ích thân thiện với người dùng, giúp phát hiện chính xác nhiều loại bệnh tật và rối loạn, từ sốt rét và Covid-19 đến nguy cơ tim mạch.