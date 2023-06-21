Thử thai bằng nước bọt đầu tiên trên thế giới được ra mắt tại Anh

Mẹ bầu 21/06/2023 12:51

Mới đây, một công ty có trụ sở tại Israel đã cho ra mắt bộ dụng cụ xét nghiệm thử thai dựa trên tuyến nước bọt.

Một sản phẩm mang tính cách mạng có thể cho phụ nữ biết liệu họ có thai hay không chỉ bằng nước bọt đã được ra mắt tại Anh.

Theo Metro, Salistick là sản phẩm đầu tiên trên thế giới có thể xác định mang thai chỉ bằng 'thử nước bọt'.

Nó sẽ cung cấp cho phụ nữ một giải pháp thay thế cho các xét nghiệm thử thai dựa trên nước tiểu truyền thống và có sẵn ở Vương quốc Anh và Ireland.

Một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Jerusalem, Salignostics đã phát triển bộ thử nghiệm. Công ty cho biết nó dựa trên công nghệ được sử dụng để sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19.

Xét nghiệm này sử dụng nước bọt để xác định xem bạn có thai hay không, chứ không phải nước tiểu như hầu hết các xét nghiệm trên thị trường và có độ chính xác khoảng 97%.

Theo nhà sản xuất Abingdon Health, điều này giúp việc sử dụng trở nên dễ dàng và dễ chịu hơn.

Chris Yates, giám đốc điều hành của công ty, cho biết: “Công nghệ mới này mang đến cho phụ nữ trải nghiệm người dùng nâng cao. Nó cung cấp khả năng xét nghiệm mọi lúc, mọi nơi và để chia sẻ trải nghiệm với bạn đời và những người thân yêu khác”.

Khoảng 22,5 triệu lần thử thai được cho là đã được thực hiện vào năm ngoái tại Anh. Các xét nghiệm mang thai bằng nước tiểu truyền thống hoạt động bằng cách kiểm tra một loại hormone gọi là gonadotropin màng đệm ở người được sản xuất khi trứng được thụ tinh bám vào niêm mạc tử cung.

Thử thai bằng nước bọt đầu tiên trên thế giới được ra mắt tại Anh - Ảnh 1
Khác với truyền thống, bộ dụng cụ xét nghiệm thử thai mới này dựa trên tuyến nước bọt của người phụ nữ. Ảnh: India Times

Nhiều người cho rằng độ chính xác khoảng 99%, nhưng trên thực tế, điều này phụ thuộc vào thời điểm tiến hành xét nghiệm vì nồng độ HCG phải mất vài ngày mới có thể phát hiện được.

Thử nghiệm bằng nước bọt để tìm cùng một loại hormone trong nước bọt để xác định xem bạn có thai hay không và các thử nghiệm cho thấy nó có độ chính xác tương đương với các thử nghiệm truyền thống.

Để thử nghiệm có hiệu quả, một người phụ nữ phải đặt một que có đầu xốp từ bộ dụng cụ vào miệng trong giây lát, giống như một nhiệt kế. Điều này thu thập một mẫu nước bọt.

Công ty cho biết kết quả có thể được đọc trong vòng 5 đến 15 phút, đồng thời cho biết thêm rằng các dấu hiệu ban đầu xuất hiện sớm nhất là 3 phút.

Ngoài ra, nó có thể phát hiện nếu bạn đang mang thai sớm nhất là một ngày sau khi trễ kinh.

Theo một báo cáo cũ của Times of Israel, Salignostics đã nhận được chứng nhận cho phép bán trên thị trường tại Liên minh Châu Âu vào năm ngoái.

Công ty cũng đã xin phép FDA để bán sản phẩm ở Mỹ. Salignostics tung ra sản phẩm sau khi tiến hành thử nghiệm lâm sàng ở Israel trên hơn 300 phụ nữ mang thai và không mang thai.

Những người sáng lập công ty đã dành nhiều năm nghiên cứu nước bọt cho các mục đích khoa học trước khi phát triển các tiện ích thân thiện với người dùng, giúp phát hiện chính xác nhiều loại bệnh tật và rối loạn, từ sốt rét và Covid-19 đến nguy cơ tim mạch. 

 

 

Kiểm tra tính cách qua ảo ảnh quang học: Những gì bạn nhìn thấy đầu tiên trong bức ảnh này tiết lộ bí mật về tính cách của bạn

Kiểm tra tính cách qua ảo ảnh quang học: Những gì bạn nhìn thấy đầu tiên trong bức ảnh này tiết lộ bí mật về tính cách của bạn

Theo nghiên cứu, ảo ảnh quang học là một loại phân tâm học tiết lộ thông tin về cách bạn nhìn nhận mọi thứ

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin đời sống tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 28 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 28 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 58 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài