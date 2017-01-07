Thì ra thai nhi có hành động này khi mẹ bầu cười vui vẻ

Từ 6 tháng tuổi, thai nhi đã chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc của người mẹ, theo nghiên cứu của Hiệp hội Khoa học Tâm lý. Ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ tinh thần của mẹ chính là hình thành thái độ đối với cuộc sống của con. Những gì bạn ăn, cách bạn đối diện, giải tỏa căng thẳng, chăm sóc cơ thể... tất cả đều ảnh hưởng đến thai nhi. Và dĩ nhiên, nụ cười của mẹ bầu cũng mang đến điều đặc biệt không kém cho con.

Bạn có biết nụ cười nắc nẻ đầy sảng khoái, cười đến độ chảy cả nước mắt không? Đó là nụ cười giúp chữa lành những vết thương trong tâm hồn, là những giọt nước mắt của niềm vui, hạnh phúc và đó không chỉ là khoảnh khắc vui vẻ của bạn đâu, nó còn mang đến những điều tốt đẹp cho sinh linh bé bỏng trong cơ thể bạn nữa.

Về thể chất, thai nhi di chuyển lên và xuống khi mẹ cười. "Khi siêu âm người mẹ từ lúc bắt đầu cười, chúng tôi có thể thấy thai nhi trồi lên, tụt xuống trong tử cung, giống như nhảy trên 1 tấm bạt lò xo", Janet DiPietro - Phó trưởng khoa nghiên cứu, đồng thời là giảng viên tại John Hopkins cho biết. "Khi người mẹ nhìn thấy những hình ảnh này, họ cười thích thú hơn và thai nhi lên, xuống càng nhanh hơn trước, như đi tàu lượn siêu tốc".

Tiến sĩ DiPietro đã có rất nhiều nghiên cứu về thai nhi. 12 tuần trước khi ra đời, thai nhi đã có nhưng hành vi như trẻ sơ sinh. Điều này có nghĩa là nụ cười của mẹ ảnh hưởng đến cảm xúc của con, cũng như những hành động.

Tâm trạng của mẹ chuyển giao một chiều đến thai nhi

Lo âu dài hạn, căng thẳng hay trầm cảm sẽ thay đổi thai nhi. Người mẹ lo lắng cực độ trong suốt thai kì sẽ khiến trẻ ra đời có nhiều khả năng cũng rơi vào lo lắng, đau bụng. Những đứa trẻ sinh ra từ người mẹ trầm cảm sẽ có khả năng bị trầm cảm vào năm 18 tuổi cao gấp bạn đồng lứa là 1,5 lần và có những vấn đề về cảm xúc như hay cáu gắt, gây hấn. Điều này là do hooc-môn của người mẹ có thể di chuyển vào thai nhi.

Rõ ràng, lo âu và trầm cảm rất khó để kiểm soát, vì thế, bạn hãy cố gắng làm điều gì đó để tạo ra hooc-môn vui vẻ, chẳng hạn như nụ cười sảng khoái. Cười không chỉ làm bạn vui hơn mà còn có thể thay đổi cơ thể nữa, theo Mayo Health Clinic. Cười mang đến hạnh phúc bởi khi đó hơi thở sẽ có nhiều oxy hơn, làm tăng endorphin đến não bộ. Điều này giúp bạn thấy thư giãn bằng cách giải phóng căng cơ, kích thích lưu thông máu. Ảnh hưởng lâu dài sẽ giúp cải thiện hệ miễn dịch, giảm đau, tăng sự thỏa mãn cho bản thân - những điều đều ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.

Con sẽ ghi nhớ tiếng cười của mẹ

Cũng tương tự như bạn biết đến con đang tồn tại trong bụng, thai nhi cũng phải chuẩn bị để biết mẹ. Hãy nghĩ về những tính cách bạn muốn con có được, con cũng đã chọn cho mình những tính cách từ mẹ. Nghiên cứu cho thấy nhịp tim của bé chậm khi bạn nói. Giọng nói, tiếng cười, bạn hát và khóc đều trở nên quen thuộc với thai nhi. Và bé sẽ nhận ra những điều quen thuộc đó, giúp bé cảm thấy bình tĩnh.

Đừng lo lắng qua khi có cả ngày trời bạn không hề cười. Những căng thẳng bất chợt hay những ngày không vui sẽ không ảnh hưởng lâu dài đến thai nhi. Đi tắm, thở sâu, tập yoga hay thưởng thức 1 ngày dành riêng cho bản thân sẽ giúp bạn cảm thấy thư thái hơn. Càng nhiều càng tốt, hãy để thai nhi cảm nhận được cảm giác thú vị từ tiếng cười của bạn.