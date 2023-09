Thai nhi quay đầu sớm có đáng lo ngại không?

Thai ngôi đầu được xem là yếu tố quyết định giúp mẹ có thể sinh thường. Tư thế quay đầu chúc xuống dưới, gáy quay về phía bụng mẹ sẽ giúp tạo một áp lực lên tử cung. Nếu tử cung mở rộng ra dễ dàng trong khi xuất hiện các cơn co thắt đầu tiên thì thiên thần nhỏ sẽ chào đời an toàn và thuận lợi.

Thai nhi chỉ quay đầu một lần duy nhất và giữ ngôi thai này cho đến khi mẹ sinh. Lí do bởi, khi bé quay đầu “khoang chứa” đã bắt đầu chật hẹp nên không thể đổi tư thế được nữa.

Thai nhi chỉ quay đầu một lần duy nhất

3. Thai nhi quay đầu sớm có sao không?

Thai nhi quay đầu sớm không là vấn đề đáng lo ngại và nhìn chung các bé sẽ duy trì ngôi thai này cho đến lúc sinh.

Theo các chuyên gia, nếu thai nhi quay đầu sớm so với thời điểm an toàn trong tam cá nguyệt thứ bađược xem là một dấu hiệu tốt. Điều này cho thấy cuộc vượt cạn sắp tới sẽ diễn ra an toàn, thuận tự nhiên nên mẹ có thể yên tâm.

Thai nhi quay đầu sớm không là vấn đề đáng lo ngại

Nhiều mẹ thắc mắc thai 24 tuần đã quay đầu chưa? Vì thời gian thai nhi quay đầu ở mỗi mẹ bầu là khác nhau, vẫn có những trường hợp thai nhi quay đầu xuống rất sớm, ngay cả trong tuần thứ 24, điều này thường gặp ở những mẹ mới mang thai trong lần đầu. Như đã chia sẻ ở trên, việc thai nhi quay đầu sớm là quá trình tự nhiên, mẹ bầu có thể yên tâm việc này không có gì đáng lo ngại.

Nếu thai nhi quay đầu ở tuần 30 hoặc trước tuần 35 thì các mẹ bầu cần lưu ý tránh vận động nhiều để bé không bị “tụt xuống” khu vực xương chậu nhanh hơn có thể dẫn đến sinh sớm.

Khi bé ở trong tư thế ngôi sau quá trình vượt cạn sẽ có thể gặp nhiều rắc rối

Ngôi sau là trường hợp thai nhi dù đã quay đầu nhưng lại quay mặt về bụng mẹ. Khi bé ở trong tư thế này, quá trình vượt cạn sẽ có thể gặp những rắc rối:

Khi vừa chuyển dạ, màng ối nhanh chóng bị vỡ, dễ gây suy thai

Có thể sinh nở không kịp dễ gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng của trẻ

Mẹ hay bị đau lưng dữ dội

Thời gian chuyển dạ kéo dài hơn dự tính

Khả năng sinh mổ là rất cao

4. Dấu hiệu thai nhi quay đầu xuống?

Thai nhi quay đầu xuống theo đúng ngôi thuận là một trong những điều kiện quan trọng hàng đầu đế mẹ bầu có thể sinh nở thuận lợi. Ngôi thai thuận là tư thế đầu chúc xuống và gáy của bé quay về phía bụng mẹ. Với vị trí này, bé sẽ ra đời dễ dàng và mẹ cũng cảm thấy đỡ đau đớn hơn.

Thai nhi quay đầu xuống theo đúng ngôi thuận là điều kiện tiên quyết giúp mẹ bầu sinh nở thuận lợi

Không có dấu hiệu đặc trưng nào để xác định chính xác thai trong bụng mẹ đã thuận hay chưa. Mẹ bầu có thể kiểm tra dựa trên hình ảnh siêu âm hoặc dùng tay để tự phán đoán được thai nhi đã quay đầu xuống chưa.

Mẹo hay giúp thai nhi quay đầu ngôi thai thuận:

Cho thai nhi nghe nhạc

Mẹ thực hiện động tác giơ chân lên cao khi nằm

Chống chân

Tập luyện với bóng

Bài tập với đầu gối – ngực

Nằm trên đầu gối

Bơi lội

Phương pháp nóng – lạnh

Cho con nghe nhạc và thường xuyên nói chuyện với con

Trên đây là những kiến thức bổ ích xoay quanh vấn đề thai nhi quay đầu sớm và giải đáp cho thắc mắc Thai nhi quay đầu sớm có đáng lo ngại không? Hi vọng với những kiến thức này, mẹ sẽ đảo bảo “vỡ chum” thật an toàn, nhanh chóng nhé!