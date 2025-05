Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân bị vùi lấp, mất tích còn lại.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 17/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đến 9h30 sáng nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A.

Cơ quan chức năng xác định được danh tính Tẩn Sử M. (45 tuổi), Lý Lao S. (17 tuổi) và một nạn nhân đang xác định danh tính.

Các lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, trước đó, lúc 10h30 ngày 16/5, tại công trường thi công của công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A, một nhóm công nhân gồm 9 người, thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Dũng Phúc Lộc (trụ sở tại tỉnh Nghệ An), đang thi công trên công trường.

Đúng lúc này, đất đá trên taluy dương sạt lở xuống, khiến 5 người bị mất tích gồm: L.V.H. (SN 1987, quê Nghệ An), P.L.L. (SN 2009, ở Lai Châu), L.L.S. (SN 2008, ở Lai Châu), T.U.M. (SN 1984, ở Lai Châu), T.S.M. (SN 1986, ở Lai Châu).

Bốn người bị thương gồm: Đ.V.V. (SN 1984, quê Nghệ An), L.V.P. (SN 1985, ở Nghệ An), L.V.T. (SN 1985, quê Nghệ An), L.V.S. (SN 1970, quê Nghệ An). Hiện nay sức khỏe các nạn nhân ổn định.

Theo nhà chức trách, nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do những ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa to kéo dài, gây sạt lở đất.

Sau khi nhận tin báo, các lực lượng của tỉnh Lai Châu đã huy động 150 người có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh và tìm kiếm cứu nạn.

Sức khỏe 4 nạn nhân sống sót trong vụ sạt lở công trường thủy điện ở Lai Châu khiến 5 người tử vong Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, 16h chiều nay (16/5), bệnh viện đã tiếp nhận 4 trường hợp bị thương. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe các bệnh nhân đã tạm thời ổn định.

