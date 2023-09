Tăng cường sức đề kháng cho bà bầu như thế nào tốt nhất?

Chế độ ăn uống khoa học giúp tăng cường sức đề kháng cho bà bầu!

Thực phẩm giàu vitamin C: Thường xuyên bổ sung vitamin C sẽ giúp nâng cao miễn dịch cho mẹ bầu, tăng cường chức năng phổi trong sự phát triển của bào thai, đồng thời làm giảm tỷ lệ mắc các bệnh thông thường xuống 50% so với người bình thường. Do đó, mẹ bầu nên ăn nhiều cam, chanh, quýt, ớt chuông, ngũ cốc, quả dâu, ổi, kiwi, dứa, nho, đu đủ chín… là những thực phẩm giàu vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho bản thân.

Thực phẩm giàu sắt: Giúp bà bầu không bị mệt mỏi vì thiếu máu. Sắt có nhiều trong thịt nạc thăn, thịt gà, thịt bò, mộc nhĩ, nấm hương, mè, cần tây, củ cải, tía tô, lá lốt, ngò, đu đủ chín, lòng đỏ trứng, tim bò, tim gà, mực…