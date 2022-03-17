Nước cam có phải là thức uống tốt cho bà bầu? Khi uống cần chú ý điều gì?

Mẹ bầu 17/03/2022 15:05

Vị nước cam sảng khoái, mát lành nên nhiều phụ nữ trong quá trình mang thai rất thích uống nước cam. Tuy nhiên, sản phụ cần lưu ý những điều sau đây khi uống nước cam

4 lý do nước cam được cho là thức uống tốt

Nước cam có phải là thức uống tốt cho bà bầu? Khi uống cần chú ý điều gì? - Ảnh 1

Ảnh: Hanakomama

Nhiều phụ nữ mang thai thích uống nước cam vì cảm giác sảng khoái. Hơn nữa, nước cam không chỉ ngon mà còn có tác dụng làm đẹp cho cho nữ mang thai.

1. Chứa các chất dinh dưỡng cần thiết

Nước cam rất giàu kali là chất cần thiết cho phụ nữ trong thai kỳ. Kali có tác dụng cải thiện lưu lượng máu và ngăn ngừa bệnh cao huyết áp, đào thải natri tích tụ trong cơ thể ra bên ngoài cơ thể.

Đặc biệt có nhiều người lo lắng sẽ bị sưng phù trong thời kỳ mang thai. Và người ta chọn uống nước cam vì có chứa kali hiệu quả trong việc loại bỏ sưng tấy.

2. Có ảnh hưởng tích cực đến thai nhi trong bụng

Trong nước cam có chứa nhiều axit folic. Axit folic là một chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển trí não và cấu tạo thần kinh của thai nhi. Bổ sung không đủ axit folic sẽ khiến trẻ có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh. Nước cam là thức uống vô cùng bổ ích trong khi mang thai.

3. Hỗ trợ hấp thụ chất sắt

Ngoài axit folic, nước cam còn chứa nhiều vitamin C. Vitamin C có vai trò hỗ trợ sự hấp thụ sắt, vì vậy nước cam là một thức uống đa năng giúp các thai phụ bổ sung sắt một cách hiệu quả.

Thiếu khi mang thai thiếu chất sắt sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh thiếu máu. Đặc biệt, phụ nữ mang thai rất dễ thiếu sắt vì vậy hãy dùng nước cam để khắc phục tình trạng này.

4. Giúp phụ nữ ít nghén

Nếu bị ốm nghén thì nên uống nhiều nước cam. Nhiều bà bầu cảm thấy cơn ốm nghén giảm bớt vì có cảm giác miệng sảng khoái khi uống nước cam.

Ngoài nước cam, nước táo và bưởi cũng là những thức uống giúp phụ nữ mang thai giảm ốm nghén.

2 điều cần chú ý khi uống nước cam

Nước cam có nhiều công dụng tốt cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, nếu trong cách uống và cách lựa chọn nó có thể gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể người mang thai vì thế hãy cẩn thận khi uống nước cam.

1. Hãy chọn nước ép cam 100%

Khi mua nước ép cam trên thị trường, hãy chọn nước ép trái cây 100%. Trên thực tế để điều chỉnh độ ngọt một số loại nước cam đã thêm đường vào. Trong thời kỳ mang thai, nên chọn nước cam ép nguyên chất không pha thêm đường.

2. Không uống quá nhiều nước cam

Nước cam có phải là thức uống tốt cho bà bầu? Khi uống cần chú ý điều gì? - Ảnh 2

 Ảnh: Internet

Nước cam chứa nhiều đường nên nếu uống quá nhiều sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao. Không nên uống quá nhiều trong khi mang thai, trong một số trường hợp có thể dẫn đến bệnh tiểu đường.

Khi bạn uống nước cam, hãy uống với liều lượng phù hợp.

Phụ nữ mang thai nên uống một lượng nước cam phù hợp!

妊娠中の飲み物にオレンジジュースが良い？妊婦が飲むときの注意点(2021年12月24日)｜ウーマンエキサイト(3/3)

Ảnh: Hanakomama

Uống nước cam khi mang thai có thể mang lại nhiều lợi ích nhưng nếu bạn chọn cam sai hay uống sai cách có thể sẽ gây tác dụng ngược. Phụ nữ mang thai nên uống nước cam với lượng thích hợp để tránh những rủi ro.

Theo Hanakomama

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